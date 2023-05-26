Акция проукраинских активистов в Амстердаме провалилась

Западная пресса нечасто называет вещи своими именами и неохотно обсуждает европейские элиты, которые тянут Старый свет на дно. Сегодня мы уже писали о тех проблемах, с которыми столкнулись немецкие потребители. По информации Deutsche Wirtschafts Nachrichten, продажи продуктов питания в Германии снизились более чем на 10%, при этом цены выросли за год на целых 17.2%. Сегодня у европейцев есть небольшая передышка, но государства перестали выдавать субсидии, а бизнес пытается восстановиться после длительного коронавируса и резкого повышения цен на энергоносители. Эксперты с тревогой ожидают следующую зиму, ну а политики настроены решительно. Сегодня стало известно о том, что Швеция под давлением стран НАТО вступила в так называемую танковую коалицию. Случилось это в рамках визита министра обороны Пола Йонсона в Киев, где были проведены переговоры и подписаны условия передачи Украине танков Stridsvagn 122.

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Речь идёт о модификации Leopard 2A5, отличающейся более современной электроникой и средствами наведения. Что любопытно, Швеция и раньше обещала отдать танки Киеву, но сегодня сделала это официально, гордо вступая в танковую коалицию. В Киеве рассказывают о том, что на подходе истребительная коалиция, вот только пока там кроме Украины никого нет. Под давлением США некоторые страны ЕС уже согласились направить своих инструкторов для обучения украинских пилотов, но когда именно всё это станет реальностью, пока неизвестно. Янки медлят, а эксперты полагают, что Америка опасается значительных имиджевых потерь, если широко разрекламированные F-16 начнут падать над Донбассом. При этом отдельно отмечается, что переобучение пилотов займёт не менее полугода, а пока ни одна страна не готова взять на себя обязательства по передаче Киеву истребителей. В США делают вид, что не против такого решения, вот только без участия заокеанских хозяев никто не сможет реализовать подобный сценарий. Дело в том, что самолётам требуется не только экипаж, но и высококвалифицированные специалисты, занимающиеся техническим обслуживанием и ремонтом F-16. Не стоит забывать, что истребители нужно где-то хранить, а в результате факт отправки самолётов в Украину выглядит крайне сомнительным.

Ну а пока в Киеве воодушевлены и даже заговорили о том, что США могут передать им ядерное оружие. Сегодня довольно жёстко по этому поводу высказался Медведев. Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации заявил о том, что в последнее время англосаксы себе позволяют слишком много. При этом исключать того факта, что янки поставят Киеву ядерную ракету, не стоит. В этом случае крайне наивным будет думать, что Россия продолжит сидеть сложа руки. Правительство и президент имеет все полномочия, позволяющие нанести превентивный ядерный удар по странам НАТО. Медведев отмечает, что Россия не намерена совершать действия, приводящие к эскалации конфликта, но США делают всё, чтобы помешать установлению мира в Украине. Медведев приводит три возможных сценария послевоенного устройства Украины, ни один из которых не предполагает захвата всей территории. В лучшем случае для киевских властей, они смогут получить часть центральных областей, выполняя роль прокладки между Европой и Россией. Ну а скорее всего страна будет разделена между РФ и странами Запада, давно желающими отхватить себе кусочек побольше.

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Ну а на фоне всё разгорающегося конфликта между Востоком и Западом нельзя не обратить внимание на то, что жители Европы устали от политики действующих властей. В прессе называют элиты неудачниками, поскольку поддержка населения там находится на минимальном уровне. Например, Макрона во Франции поддерживает всего 25% электората. Ну а дабы посеять ненависть к России и показать слабость русского оружия принято возить подбитые танки РФ по Европе. Недавно на площади в Амстердаме появился Т-72, рядом с которым развернулась акция в поддержку Украины. Вот только местное население начало нести к танку цветы, а после пришли люди с плакатами, требуя от властей остановить военную помощь Киеву и начать думать о мире. Кстати, ранее нечто подобное уже случалось в Берлине, где немцы увешали российский Т-72 букетами из цветов. Похоже, акция не удалась, а итог её прямо противоположный, вот только всё это не повлияет на решения европейских элит, поставивших на поражение России свою политическую карьеру.