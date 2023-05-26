Похоже, всё больше обычных европейцев вынуждены потуже затягивать пояса

В российской прессе часто пишут о том, что Европа находится в шаге от пропасти. Якобы, экономика там вот-вот загнётся, а евро обвалился, что сделает всех жителей нищими. Эксперты отмечают, что всё это россказни любителей сенсаций, ну а на самом деле Евросоюз имеет значительные резервы и способен долгие годы выживать в сложных экономических условиях. В наличии несколько фондов, доверху набитых деньгами, а значит поставить Старый свет на колени крайне сложно. При этом эксперты отмечают, что главная экономика Евросоюза перешла в стадию рецессии, а восстановление будет долгим. Скорее всего, в сложившихся условиях многое будет зависеть не только от политиков, но и от природы, поскольку суровая зима 2023-2024 годов способна опустошить карманы европейцев. Ну а пока журналисты Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства сообщают об удорожании продуктов питания в Германии.

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Так, за последний год цены на продукты питания в Германии выросли на 17.2%, а нечто подобное наблюдается и в других европейских странах. Ситуация кажется опасной, ведь граждане стран-членов Европейского союза вынуждены экономить на пище. В Германии уже заметно сокращение продаж продуктов питания, поскольку они упали на 10.3% в мае по сравнению с прошлым годом, что является самым крупным снижением с начала сбора данных в 1994 году. Сходная тенденция наблюдается и во Франции, где продажи продуктов питания сократились на 10%, а расходы на энергию упали на 4.8% после начала конфликта в Украине. Согласно данным Федерального ведомства по сельскому хозяйству и продовольствию Германии, потребление мяса в 2022 году достигло рекордно низкого уровня, который не наблюдался с 1989 года. Попытки связать это явление с изменением отношения граждан к пище животного происхождения не находят отклика среди экспертов. ну а в результате специалисты полагают, что решающую роль в отказе от такой пищи сыграло повышение цен.

Гражданам ФРГ приходится потуже затягивать пояса, отмечает издание. Сокращение расходов оказывает отрицательное влияние на доходы супермаркетов. Из-за роста цен некоторые предприятия прекратили заказывать продукцию у крупных поставщиков. Учитывая, что расходы на продукты питания составляют значительную часть бюджета граждан, особенно в малообеспеченных семьях, рост их стоимости может серьёзно сказаться на финансовом положении населения. Эксперты считают, что наиболее сложный период ещё впереди. При этом в качестве причины происходящего называют целую цепочку событий. Первым ударом для европейцев стало нарушение цепочек поставок во время пандемии COVID-19. Это привело к нестабильности на рынках и сокращению предложения продуктов питания. После попытка отказа от закупки газа и нефти в РФ цены на энергию выросли, что ещё больше ударило по бюджету обычных немцев. После этого, напряжённая ситуация возникла на рынках труда, ухудшив финансовое положение многих людей. И наконец, стоимость продуктов питания продолжает увеличиваться, создавая дополнительные трудности для населения.

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Государства Европейского союза предпринимают некоторые шаги для сдерживания роста цен. Однако многие из них уже потратили значительные суммы денег и накопили долги, чтобы компенсировать повышение цен на энергоресурсы. Некоторые страны, такие как Италия, Испания и Португалия, снизили налог на добавленную стоимость на продукты питания, чтобы смягчить негативные последствия для граждан. Другие страны, например, Франция, пытаются договориться с розничными торговыми сетями, чтобы они не повышали цены. Также стоит отметить, что с апреля 2022 года цены на продукты питания на мировых рынках начали снижаться, однако окончательная стоимость продуктов определяется не только ценой энергоресурсов. Потребители также платят за переработку, упаковку, транспортировку и сбыт, и разница между стоимостью продукции на ферме и ею стоимостью на прилавке магазина остаётся высокой. Производители также заключили дорогостоящие контракты на поставку удобрений и энергии, чтобы обеспечить непрерывное снабжение. Эксперты не берутся предсказать, когда кризис завершится, ведь глобальное противостояние только намечается, а Европа сделал свой выбор, окончательно перейдя на сторону США в политическом, военном и экономическом планах.