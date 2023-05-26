Криптохомячки продолжают отдавать свои деньги мошенникам

Каждый раз, когда Биткоин дорожает или дешевеет, кто-то зарабатывает большие деньги. Так называемые Киты используют самые простые схемы для обогащения, раскачивая рынок и получая выгоду на перепаде курсов. Но бывает и так, что крупная рыба теряет контроль над ситуацией, а в результате курс основных криптовалют обваливается до новых антирекордов. В 2022 году казалось, что цифровое золото вот-вот превратиться в бесполезные цифры на экранах мониторов, но первая криптовалюта удержалась и сегодня пытается отбить утерянные позиции. И всё же, инвестировать в сомнительные активы хотят немногие, а рынок испытывает нехватку ликвидности. Эксперты полагают, что к концу года положение исправится, но подобных теорий мы слышали много. При этом есть люди, которые верят в то, что смогут заработать огромные деньги, не прилагая никаких усилий. Самое главное, что нужно сделать – выбрать правильный актив, который в ближайшее время должен сильно подорожать.

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В качестве яркого примера можно привести токен Pepe. Это так называемая мемная криптовалюта, которая за короткий промежуток времени подорожала в тысячи раз. Такое случается не впервые, но самая главная задача состоит в том, чтобы вовремя войти в тот или иной актив, а после удачно вывести свои средства, получив многократный рост капитала. Как показывает практика, сделать последнее крайне сложно, поскольку всегда существуют опасения потерять всё, а значит людей, которые действительно увеличили свои первоначальные инвестиции в сотни и даже тысячи раз, можно пересчитать по пальцам. Ну а в качестве ещё одного яркого примера мемного токена, который умудрился стать относительно стабильным, увеличив заработки первых инвесторов на несколько порядков, можно привести Shiba Inu. Отметим, что поиск удачных активов превратился в настоящую науку, а эксперты по всему миру создают курсы и бизнес-модели, рассказывая новичкам о том, как определить тот единственный шанс. Увы, но почти все подобные эксперты – это обычные шарлатаны, ну а значительная часть новых проектов создаётся только затем, чтобы обчистить карманы наивных инвесторов.

22 мая отмечался «День пиццы» в криптовалютном сообществе. Напомним, в далёком 2010 году один из разработчиков Биткоина за 10 000 монет в ВТС купил две пиццы с грибами. Спустя годы произошедшее стало мемом, а поступок вызывает неподдельный интерес не только у обывателей, но и мошенников. Как стало известно, злоумышленники решили пышно отпраздновать 13-ю годовщину, выпустив целый ряд мемных токенов. Вот только некоторые из монет, которые имели высокую популярность, но оказались мошенническими: BTCPizza, BPizza, PizzaDay и EthPizza. Уже не так важно, какой актив посыпался первым, ведь налицо желание обогатиться за чужой счёт. Например, токен BPizza превратился в тыкву после того, как создавшие его люди получили от инвесторов 100 тысяч долларов. В этот момент был установлен потолок налога на продажу в 100%, что сделало продажу для новых держателей бессмысленной. Курс тут же обвалился до нуля, где и пребывает до сих пор. Владельцы EthPizza и вовсе заблокировали продажи после того, как токен повторно превысил капитализацию в 40 тысяч долларов. До этого актив несколько раз перешагивал планку в 150 тысяч, а в итоге сегодня считается мёртвым.

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Создатели PizzaDay провели серию продаж, что также привело к обвалу до нуля, ну а основатели BTCPizza начали устраивать махинации со смарт-контрактами, пытаясь ввести сообщество в заблуждение. В итоге токен помечен как мошеннический, но всё это было уже после того, как разработчики подобных криптовалют смогли как следует разбогатеть. Миллионерами никто не стал, но заработать за короткий промежуток времени 100 тысяч смогли как минимум несколько человек. Эксперты постоянно предупреждают обывателей, рассказывая о мошенниках, но люди надеются, что повезёт именно им. Что любопытно, злоумышленники используют против нас особенности психологии человека. Так, если вы заработали деньги, то обязательно об этом расскажите родним или знакомым. А вот потеряв какую-то сумму вы предпочтёте молчать. По крайней мере, так поступают почти все. Ну а поскольку шумиха не поднимается, мошенники продолжают зарабатывать.