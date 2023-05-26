Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
«День пиццы» прошёл с размахом – мошенники устроили парад мемных токенов присвоив себе сотни тысяч $
Криптохомячки продолжают отдавать свои деньги мошенникам
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
-9000р на RTX 4070 Gigabyte

Каждый раз, когда Биткоин дорожает или дешевеет, кто-то зарабатывает большие деньги. Так называемые Киты используют самые простые схемы для обогащения, раскачивая рынок и получая выгоду на перепаде курсов. Но бывает и так, что крупная рыба теряет контроль над ситуацией, а в результате курс основных криптовалют обваливается до новых антирекордов. В 2022 году казалось, что цифровое золото вот-вот превратиться в бесполезные цифры на экранах мониторов, но первая криптовалюта удержалась и сегодня пытается отбить утерянные позиции. И всё же, инвестировать в сомнительные активы хотят немногие, а рынок испытывает нехватку ликвидности. Эксперты полагают, что к концу года положение исправится, но подобных теорий мы слышали много. При этом есть люди, которые верят в то, что смогут заработать огромные деньги, не прилагая никаких усилий. Самое главное, что нужно сделать – выбрать правильный актив, который в ближайшее время должен сильно подорожать. 

реклама

В качестве яркого примера можно привести токен Pepe. Это так называемая мемная криптовалюта, которая за короткий промежуток времени подорожала в тысячи раз. Такое случается не впервые, но самая главная задача состоит в том, чтобы вовремя войти в тот или иной актив, а после удачно вывести свои средства, получив многократный рост капитала. Как показывает практика, сделать последнее крайне сложно, поскольку всегда существуют опасения потерять всё, а значит людей, которые действительно увеличили свои первоначальные инвестиции в сотни и даже тысячи раз, можно пересчитать по пальцам. Ну а в качестве ещё одного яркого примера мемного токена, который умудрился стать относительно стабильным, увеличив заработки первых инвесторов на несколько порядков, можно привести Shiba Inu. Отметим, что поиск удачных активов превратился в настоящую науку, а эксперты по всему миру создают курсы и бизнес-модели, рассказывая новичкам о том, как определить тот единственный шанс. Увы, но почти все подобные эксперты – это обычные шарлатаны, ну а значительная часть новых проектов создаётся только затем, чтобы обчистить карманы наивных инвесторов. 

22 мая отмечался «День пиццы» в криптовалютном сообществе. Напомним, в далёком 2010 году один из разработчиков Биткоина за 10 000 монет в ВТС купил две пиццы с грибами. Спустя годы произошедшее стало мемом, а поступок вызывает неподдельный интерес не только у обывателей, но и мошенников. Как стало известно, злоумышленники решили пышно отпраздновать 13-ю годовщину, выпустив целый ряд мемных токенов. Вот только некоторые из монет, которые имели высокую популярность, но оказались мошенническими: BTCPizza, BPizza, PizzaDay и EthPizza. Уже не так важно, какой актив посыпался первым, ведь налицо желание обогатиться за чужой счёт. Например, токен BPizza превратился в тыкву после того, как создавшие его люди получили от инвесторов 100 тысяч долларов. В этот момент был установлен потолок налога на продажу в 100%, что сделало продажу для новых держателей бессмысленной. Курс тут же обвалился до нуля, где и пребывает до сих пор. Владельцы EthPizza и вовсе заблокировали продажи после того, как токен повторно превысил капитализацию в 40 тысяч долларов. До этого актив несколько раз перешагивал планку в 150 тысяч, а в итоге сегодня считается мёртвым. 

рекомендации
Дешевая 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

Создатели PizzaDay провели серию продаж, что также привело к обвалу до нуля, ну а основатели BTCPizza начали устраивать махинации со смарт-контрактами, пытаясь ввести сообщество в заблуждение. В итоге токен помечен как мошеннический, но всё это было уже после того, как разработчики подобных криптовалют смогли как следует разбогатеть. Миллионерами никто не стал, но заработать за короткий промежуток времени 100 тысяч смогли как минимум несколько человек. Эксперты постоянно предупреждают обывателей, рассказывая о мошенниках, но люди надеются, что повезёт именно им. Что любопытно, злоумышленники используют против нас особенности психологии человека. Так, если вы заработали деньги, то обязательно об этом расскажите родним или знакомым. А вот потеряв какую-то сумму вы предпочтёте молчать. По крайней мере, так поступают почти все. Ну а поскольку шумиха не поднимается, мошенники продолжают зарабатывать. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#криптовалюты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Аналитики: из-за действий правительства США ожидается крупнейшая коррекция биткоина
Северокорейские хакеры за пять лет похитили 2 300 000 000 долларов в различных криптовалютах
Биржа Binance могла смешивать свои деньги с клиентскими деньгами в американском банке
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин рассказал о планах ЧВК «Вагнер» на ближайшие месяцы
3
Генсек НАТО исключил вступление Украины в альянс до окончания боевых действий
4
В сети появились кадры выведения из строя танка ВСУ двумя ударами FPV-дронов
5
Ирак может передать Украине свои истребители F-16 из-за сложного технического обслуживания последних
5
TechPowerUp протестировали AMD Radeon RX 7600
6
Пригожин рассказал о судьбе Артёмовского завода шампанских вин, который планировал передать хозяевам
2
ГУР МО заявило, что ВСУ не входили в Белгородскую область - это были диверсанты из РДК
14
ЧВК «Вагнер» начала выход из Артёмовска (Бахмута) и передачу города ВС РФ
4
МО РФ показало кадры уничтожения атаковавшего корабль «Иван Хурс» украинского беспилотного катера в Чёрном море
8
Евгений Пригожин озвучил максимальные силы в битве за Артёмовск
5
Археологи обнаружили в Гватемале древние города и "супермагистраль", которые построили майя
3
Глава Генштаба США: Украина отвоюет свои территории, но не в ближайшее время
20
В Киеве «не знают», откуда у диверсантов в Белгородской области взялась американская техника
6
Российский разведывательный корабль атаковали неизвестные дроны рядом с проливом Босфор
1
ЧВК «Вагнер» начала тактическую операцию по выходу из Бахмута – в городе останется Бибер и Долин
1
Вашингтон собирается отправить истребители пятого поколения на Украину
39
С выходом новых «Стражей Галактики» происходит перезапуск Небулы
8
Google будет показывать рекламу с помощью генеративного ИИ и уже начинает тестирование
+
Пригожин объявил о выводе ЧВК Вагнер из Бахмута, но оставил в городе двух бойцов
4
RTX 5090 будет построена на 4-нм техпроцессе, потому что чипы 5-нм стоят $20 000
9

Популярные статьи

Почему удар российского "Кинжала" по ЗРК Patriot в Киеве сильно обнадежил Северную Корею - MWM
19
Россия в пять раз нарастила выпуск гиперзвуковых комплексов "Кинжал" - MWM
24
WoT это жадность
110
ВС России ежедневно сбивают 330 украинских БПЛА - сообщают британские разведчики
8
Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
113
Схватка однобашенных титанов - тестирование на Интел и АМД
25
5 причин не покупать новые видеокарты GeForce RTX 4060 Ti и Radeon RX 7600
33
Какие сборки ПК советуют сейчас в интернете - обзор и разбор
20
ВВС США показали бомбу, способную уничтожить ядерный объект Ирана глубоко под землей
8
Почему радиолампы, производимые в СССР с 1919 года, до сих пор незаменимы в оборонке, космосе и быту
3

Сейчас обсуждают

Евгений Сом
09:25
Я не понимаю зачем ты мне баран столько текста накидал про ssd? Скорости ssd зависят от самих ssd а именно от их контроллеров и кеша. Когда я спросил конкретно про твой бред в 4Гб/с которые являются п...
Приключение The Lord of the Rings Gollum предсказуемо получило разгромные оценки прессы
Antichrist606
09:24
Танк создан для того, что прощать ошибки своего экипажа.
WoT это жадность
Antichrist606
09:23
Я бы с радостью, но игр маловато, серия стратежек не вставляет, мне нагрузки на мозги и так хватает, выпустили шутан, крыло смерти, но это лишь заготовка под крутую игрушку, в нынешнем виде слишком ск...
WoT это жадность
Вася Лысый
09:16
Чувака, гитлер умер а его заместитель пу в кремле, поэтому писать надо не сюда, а в ставку!!!
Почему удар российского "Кинжала" по ЗРК Patriot в Киеве сильно обнадежил Северную Корею - MWM
Дмитрий Смирнов
09:13
Реально располагаемые доходы населения РФ падают с 2014 года) Цены растут быстрее, чем зарплаты. Но многие еще считают, что страна у нас двигается властью в правильном направлении(
«АвтоВАЗ» раскрыл полный прайс-лист на обновлённые Lada Vesta NG, цены стартуют с 1,24 млн рублей
Вежливый L_E_O P A R D
09:09
CNN: Дефолт нанесёт непоправимый ущерб американской экономике
Павел Хамлов
09:08
Ламповый предусилитель для гитары. Это вещь! Я долгое время играл через плагины. А потом попробовал ламповую голову и все сразу понял. Теперь со своим sl/ld не расстаюсь.
Почему радиолампы, производимые в СССР с 1919 года, до сих пор незаменимы в оборонке, космосе и быту
Вежливый L_E_O P A R D
09:07
Диктаторский террористический режим Кремля продолжает бомбить жителей Белгородской народной республики, на территории которой действуют местные повстанцы.
Вашингтон собирается отправить истребители пятого поколения на Украину
Даниил Лавкрафт
09:07
У заглота как всегда на превью какие-то коты с широко открытыми глотками. Совпадение?
На фоне провала продаж видеокарты GeForce RTX 4060 Ti магазины РФ уже сбросили цены на 15%
Вежливый L_E_O P A R D
09:05
У роССиян появится удивительная возможность увидеть свое будущее!
Глава Генштаба США: Украина отвоюет свои территории, но не в ближайшее время
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем