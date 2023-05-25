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GeForce RTX 4060 Ti разочаровала высокой ценой и низкой скоростью – что купить для 2К здесь и сейчас
GeForce RTX 4060 Ti прибыла в российскую розницу, но цены остаются слишком высокими
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RTX 4060 Ti сразу со скидкой 10 000р
4060 Ti дешевле 50 тр в Ситилинке
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Сегодня с суточным опозданием GeForce RTX 4060 Ti появилась на прилавках российских магазинов. Цены не радуют, ведь за новинку просят просто какие-то нереалистичные суммы. Например, в Ситилинк самая недорогая модель предлагалась за 49 тысяч рублей, тогда как в Онлайн Трейд и вовсе была в наличии прокачанная карта от GIGABYTE, за которую просили 57 тысяч рублей. Если проводить аналогии с американской и европейской розницей, то подобное отношение к геймерам вызывает много вопросов. 

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Так, в США вы можете свободно купить новинку от NVIDIA за 400 долларов, тогда как в Европе отдельные магазины продают GeForce RTX 4060 Ti на 20 евро дешевле официальной рекомендованной стоимости (440 евро). Ну а российская розница пока не готова идти навстречу геймерам, хотя в некоторых случаях всё же можно отхватить новинку по не самой высокой стоимости. Например, в ДНС цены стартуют с 43 тысяч рублей, ну а сегодня GeForce RTX 4060 Ti фактически занимает место GeForce RTX 3060 Ti. Последняя мягко выводится с рынка, поэтому больших скидок на неё не будет. Ну а поскольку GeForce RTX 4060 Ti ничем не лучше графического чипа прошлого поколения, но стоит дороже, то мы подумаем о том, что купить прямо сейчас.

Начнём с GeForce RTX 4070, которая стоит 64 тысячи рублей. Согласимся, что видеокарта не идеальна, но это лучшее предложение NVIDIA для тех, у кого на руках есть нужная сумма. Так, сегодня графический чип способен легко справляться даже со сложной графикой в 4К, ну а за счёт наличия технологии масштабирования третьего поколения потенциальный владелец получит продукт с длительным жизненным циклом. 12 Гб видеопамяти придутся весьма кстати, ну а возможность запускать новинки в трассировке лучей открывает дверь в новые технологии. Словом, если вы готовы потратить такие деньги на развлечения, то лучше у NVIDIA точно ничего нет.

Ну или обратите внимание в сторону GeForce RTX 3070. Видеокарта стоит дешевле, чем новомодная GeForce RTX 4060 Ti, но значительно перспективнее. Дело в том, что GeForce RTX 3070 имеет 256-битную шину, а значит будет лучше справляться со сложными сценами, в которых требуется высокая пропускная способность памяти. В целом, мы не можем назвать эту видеокарту хорошей, поскольку она также включает всего 8 Гб видеопамяти. И всё же, всё познаётся в сравнении, ну а GeForce RTX 4060 Ti не имеет ни одного преимущества перед GeForce RTX 3070. Выбор очевиден. 

Ну или просто купите GeForce RTX 3060 Ti. Если у вас нет процессора за 50 тысяч рублей, то ощутить различия между поколениями почти невозможно. Да, новинка имеет доступ к DLSS 3.0, вот только встретить технологию масштабирования третьего поколения в играх сложно. Мало того, только новые проекты получат совместимость, а значит в старых играх преимущества и вовсе нет. Ну а если учитывать, что за GeForce RTX 4060 Ti просят почти 50 тысяч рублей, то вывод напрашивается сам. Вообще, на не нравится ни одна из указанных выше видеокарт. Так, GeForce RTX 4070 слишком дорогая, GeForce RTX 4060 Ti – настоящий провал, а поезд GeForce RTX 3060 Ti уже давно укатил в закат. Именно поэтому обратим внимание на продукцию AMD.

За 45 тысяч вы можете отхватить Radeon RX 6750 ХТ. Видеокарта примерно равна по скорости GeForce RTX 3070 (незначительно быстрее), но предлагает 12 Гб видеопамяти. Помните о том, что разница в 5 и даже 10% через пару лет стирается, тогда как преимущество по количеству памяти может стать главным преимуществом. Дело в том, что 8 Гб уже являются бутылочным горлышком, ну а видеокарту вы покупаете на 3-4 года. В итоге, уже в 2024 году GeForce RTX 3070 окажется на свалке истории, а вы вынуждены будете снижать настройки графики и разрешение дисплея. Что до Radeon RX 6750 ХТ, то она кажется нам более перспективной.

рекомендации
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Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

Не менее интересно выглядит Radeon RX 6700. По скорости видеокарта превосходит GeForce RTX 3060 Ti и слегка не дотягивает до GeForce RTX 4060 Ti. На самом деле там разница в несколько процентов, а заметить её можно только в синтетических тестах. При этом Radeon RX 6700 стоит 35 тысяч рублей и может предложить 10 Гб видеопамяти. Согласитесь, когда требования к играм растут, а вам бесплатно предлагают 2 Гб видеопамяти, то отказываться глупо. Можно заявить о том, что у NVIDIA лучше трассировка лучей. Может бы, но мы хотим посмотреть на ваше лицо, когда с использованием волшебных лучиков вам придётся снижать разрешение дисплея ниже 1080р. Здесь уже не до разглядывания текстур, ведь количество кадров не позволит насладиться игровым процессом.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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