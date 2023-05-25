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Какой процессор купить под видеокарту GeForce RTX 4070, и стоит ли платить за скрытый потенциал
Далеко не всегда нужно переплачивать за то, чем вы не сможете воспользоваться
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Предположим, что вы решили купить мощный игровой компьютер. С видеокартой уже определились, намереваясь взять GeForce RTX 4070, а вот процессор вызывает сомнения. В этом случае стоит подумать о том, что для вас важнее: перспектива или возможность сэкономить здесь и сейчас. Каждая из задач приведёт вас к тому или иному выбору, ну а мы не готовы сказать, какой способ инвестирования денег в игровой компьютер правильнее. 

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Возможно, если вы хотите через пару лет вернуться к обновлению, то следует задуматься о потенциале. А вот миллионы геймеров, покупающие компьютер на 4 года и более, будут заинтересованы в том, чтобы сэкономить сейчас и взять максимально эффективное железо. Словом, выбор есть ну а мы изучим несколько процессоров, каждый из которых в той или иной мере подходит для решения поставленных задач. 

Начнём с Ryzen 7 5800X3D, который уже достаточно давно занимает лидирующие места в европейской рознице. Камень заточен под игры, позволяя получать высокие результаты без необходимости инвестирования в систему значительных сумм. Материнская плата будет стоить копейки, тогда как оперативная память подходит без разгонного потенциала. Сам процессор имеет заблокированный множитель, ну а в целом перед нами продукт не для оверклокеров. Ryzen 7 5800X3D просто работает, легко справляясь с довольно мощными видеокартами, а значит будет актуален ещё как минимум 4 года. 

Вообще, если мы заговорили о процессорах AMD, то самое время присмотреться к Ryzen 7 7700Х. Это довольно интересный камень, который незаслуженно обходят в рознице потенциальные покупатели. Так, он примерно такой же быстрый, как и указанный выше Ryzen 7 5800X3D, но принадлежит к новому поколению. Ну а это как достоинство, так и недостаток. Прежде всего вы столкнётесь с тем, что материнские платы под сокет АМ5 стоят в 2 раза дороже аналогов прошлого поколения. Оперативная память недешёвая, а взамен вы получаете реальную возможность обновить свою систему через 3-4 года малой кровью. К примеру, владелец Ryzen 7 5800X3D вынужден будет заменить не только процессор, но и материнскую плату с оперативной памятью, тогда как компьютер на базе Ryzen 7 7700Х может быть обновлён путём замены одного лишь процессора. Не так важно, какой камень вы захотите купить, но возможность сэкономить вы точно оцените, получив немалый буст по скорости в играх и рабочих задачах. 

А вот Core i7-12700KF не имеет никаких преимуществ. Да простят нас фанаты Intel, но камень лишён перспектив и выглядит за свою цену отвратительно. Подумайте, он значительно уступает Ryzen 7 5800X3D по скорости, но нуждается в хорошем охлаждении и мощной материнской плате. Получается, что у вас не выйдет сэкономить, как и не придётся рассчитывать на высокую производительность в играх. Мы не станем утверждать, что Core i7-12700KF – это плохой процессор. На самом деле такого понятия не существует, а вот неверная ценовая политика тянет камень Intel вниз. Увы, но сегодня брать его мы вам не рекомендуем. 

Core i5-13600KF спорный, но может понравиться тем, кто не планирует инвестировать в компьютер много денег. Дело в том, что перед нами процессор с разблокированным множителем. Но мы бы не советовали вам покупать под него материнскую плату на чипсете Z790, поскольку разгонный потенциал у камня не самый выдающийся. Скорее всего, если основательно потратиться, то можно поднять тактовую частоту на пару сотен мегагерц, но зачем вам это нужно? Быстрее в играх Core i5-13600KF от этого не станет, догнать Core i7-13700KF не выйдет, а в итоге вы получите крайне спорное и очень дорогое решение. Поставьте ваш Core i5-13600KF в не самую дорогую материнскую плату, получив неплохую базу для игрового компьютера. 

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Ну и мы не можем пройти мимо Ryzen 9 5900Х. Процессор уже не выделяется рекордной производительностью в играх, но может подойти тем, кто находится в поиске универсальной системы. Так, камень весьма неплох в играх и способен хорошо себя показать в рабочих задачах. Почти идеальный вариант для тех, кто занят сложными подсчётами, обработкой видео и другими, требующими высокой производительности, задачами. Ryzen 9 5900Х не требует разгона и будет работать на любой совместимой материнской плате. Согласитесь, что получить универсальный компьютер с реальной выгодой – это действительно интересное предложение. В играх Ryzen 9 5900Х уступает Ryzen 7 5800X3D, но в любых других задачах оставляет позади с большим отрывом. 

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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