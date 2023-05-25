Инсайдеры отмечают, что прошивка доступна уже для более чем половины всех актуальных смартфонов

Инсайдеры отмечают, что в настоящее время большая часть актуальных смартфонов Xiaomi уже получила официальную прошивку MIUI 14. При этом отдельное внимание уделяется не только самому факту выхода той или иной прошивки, но и региону. Дело в том, что в начале тестовые образы появляются для китайских версий, которые отличаются от глобальных отсутствием сервисов Google и целым рядом предустановленных приложений. С некоторым опозданием выходят глобальные и региональные прошивки, а значит нет ничего удивительного в том, что разница между Поднебесной и Европой по показателям доступности новых прошивок может достигать нескольких месяцев.

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В последнее время государства вводят те или иные ограничения, а в результате смартфоны для европейского рынка могут сильно отличаться от аппаратов для России. Всё это усложняет работу, а иногда владельцы тех или иных аппаратов и вовсе остаются за бортом, поскольку разработка стоит денег, а штат специалистов у Xiaomi не безграничный. В то же время не стоит забывать, что китайская компания отчасти и сама виновата в возникающих трудностях. К примеру, Apple выпускает всего несколько мобильных телефонов в год, тогда как у Xiaomi только клонов и различных модификаций на новый флагман может выйти до 10 единиц. Ясно, что таким образом китайцы пытаются закрепиться в различных нишах, ну а эксперты рекомендуют потенциальным покупателям думать прежде чем покупать тот или иной смартфон.

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Прежде всего убедитесь в том, что аппарат соответствует последнему поколению, если хотите получить максимальный жизненный цикл. Например, серия Redmi Note 10 кажется ничем не хуже Redmi Note 11 и даже Redmi Note 12, но впечатление обманчивое. Дело в том, что уже в следующем году десятая серия может перестать получать официальные обновления, тогда как двенадцатая будет ещё пару лет оставаться актуальной. Всё это важно для повышения безопасности пользования смартфоном, ну а мы предлагаем вам изучить список телефонов, которые уже получили российскую версию MIUI 14. Если вы нашли свой гаджет, но всё ещё сидите без обновления, попробуйте скачать и установить его в ручном режиме по ссылке.

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Что любопытно, в Европе выпуск прошивок идёт более скоростными темпами. Так, российская MIUI 14 доступна на 47 устройство, тогда как европейская на 57 аппаратов. Инсайдеры отмечают, что список неполный и будет дополняться, ведь рассылка ещё не закончена и продлиться до конца лета. В это время MIUI 14 должны получить самые недорогие смартфоны серии Redmi.