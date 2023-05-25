Инсайдеры отмечают, что в настоящее время большая часть актуальных смартфонов Xiaomi уже получила официальную прошивку MIUI 14. При этом отдельное внимание уделяется не только самому факту выхода той или иной прошивки, но и региону. Дело в том, что в начале тестовые образы появляются для китайских версий, которые отличаются от глобальных отсутствием сервисов Google и целым рядом предустановленных приложений. С некоторым опозданием выходят глобальные и региональные прошивки, а значит нет ничего удивительного в том, что разница между Поднебесной и Европой по показателям доступности новых прошивок может достигать нескольких месяцев.
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В последнее время государства вводят те или иные ограничения, а в результате смартфоны для европейского рынка могут сильно отличаться от аппаратов для России. Всё это усложняет работу, а иногда владельцы тех или иных аппаратов и вовсе остаются за бортом, поскольку разработка стоит денег, а штат специалистов у Xiaomi не безграничный. В то же время не стоит забывать, что китайская компания отчасти и сама виновата в возникающих трудностях. К примеру, Apple выпускает всего несколько мобильных телефонов в год, тогда как у Xiaomi только клонов и различных модификаций на новый флагман может выйти до 10 единиц. Ясно, что таким образом китайцы пытаются закрепиться в различных нишах, ну а эксперты рекомендуют потенциальным покупателям думать прежде чем покупать тот или иной смартфон.
- Xiaomi Mi 11T Pro
- Xiaomi Mi 13 Pro
- Redmi Note 9 Pro
- Xiaomi Mi 12X
- Redmi Note 12S
- POCO X3 NFC
- Redmi Note 10S
- POCO X4 GT
- POCO F5 Pro
- Xiaomi Mi 11
- Redmi Note 9T
- POCO X3 Pro
- Redmi Pad
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi Mi 10T Pro
- Xiaomi Mi 12 Lite
- POCO M3
- Xiaomi Mi 12 Pro
- POCO M4 5G
- Redmi 9T
- Xiaomi Mi Pad 5
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
- POCO F2 Pro
- Mi 11 Lite 4G
- POCO M5
- Xiaomi Mi 11T
- POCO F4
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G
- Xiaomi Mi 13
- POCO F5
- Redmi Note 8 2021
- Redmi Note 10
- Redmi Note 11T Pro
- POCO F4 GT
- POCO F3
- POCO X5 Pro 5G
- Xiaomi Mi 12T
- Redmi 10 5G
- Redmi Note 10 Pro
- Xiaomi Mi 13 Lite
- Redmi Note 12 Pro
- Xiaomi Mi 12
- Redmi Note 9S
- Xiaomi Civi 2
- Redmi Note 12 4G NFC
- Xiaomi Mi 12T Pro
- Xiaomi Mi 10T
Прежде всего убедитесь в том, что аппарат соответствует последнему поколению, если хотите получить максимальный жизненный цикл. Например, серия Redmi Note 10 кажется ничем не хуже Redmi Note 11 и даже Redmi Note 12, но впечатление обманчивое. Дело в том, что уже в следующем году десятая серия может перестать получать официальные обновления, тогда как двенадцатая будет ещё пару лет оставаться актуальной. Всё это важно для повышения безопасности пользования смартфоном, ну а мы предлагаем вам изучить список телефонов, которые уже получили российскую версию MIUI 14. Если вы нашли свой гаджет, но всё ещё сидите без обновления, попробуйте скачать и установить его в ручном режиме по ссылке.
- Xiaomi Mi 10T Pro
- Xiaomi Mi 11 Lite 4G
- Xiaomi Mi 13 Ultra
- Redmi 9T
- POCO F3
- POCO X3 NFC
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi Note 12 4G NFC
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi Mi Pad 5
- Xiaomi Mi 13
- POCO F4 GT
- POCO X3 Pro
- Redmi Pad
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 10
- POCO F5 Pro
- Xiaomi Mi 12
- POCO X5 Pro 5G
- Xiaomi Mi 12T Pro
- Redmi Note 12S
- Xiaomi Mi 11T Pro
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 11S 5G
- Redmi Note 12 Pro
- POCO X4 GT
- POCO M3
- Xiaomi Mi 12 Pro
- POCO M3 Pro
- POCO M4 5G
- POCO F4
- Xiaomi Mi 12 Lite
- Redmi Note 9T
- Xiaomi Mi 11T
- Xiaomi Mi 10
- Redmi Note 9 Pro
- POCO M5
- Xiaomi Mi 13 Lite
- Redmi Note 10 5G
- Redmi 10 5G
- Xiaomi Mi 13 Pro
- Xiaomi Mi 10T
- Redmi Note 8 2021
- Xiaomi Mi 12T
- Xiaomi Mi 12X
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Redmi Note 11 Pro Plus 5G
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- POCO X5 5G
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
- POCO F5
- Redmi Note 11 Pro 4G
- Xiaomi Civi 2
- Redmi Note 12 5G
- POCO F2 Pro
Что любопытно, в Европе выпуск прошивок идёт более скоростными темпами. Так, российская MIUI 14 доступна на 47 устройство, тогда как европейская на 57 аппаратов. Инсайдеры отмечают, что список неполный и будет дополняться, ведь рассылка ещё не закончена и продлиться до конца лета. В это время MIUI 14 должны получить самые недорогие смартфоны серии Redmi.