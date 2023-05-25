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47 смартфонов Xiaomi получили стабильную российскую версию прошивки MIUI 14 на Android 13
Инсайдеры отмечают, что прошивка доступна уже для более чем половины всех актуальных смартфонов
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Инсайдеры отмечают, что в настоящее время большая часть актуальных смартфонов Xiaomi уже получила официальную прошивку MIUI 14. При этом отдельное внимание уделяется не только самому факту выхода той или иной прошивки, но и региону. Дело в том, что в начале тестовые образы появляются для китайских версий, которые отличаются от глобальных отсутствием сервисов Google и целым рядом предустановленных приложений. С некоторым опозданием выходят глобальные и региональные прошивки, а значит нет ничего удивительного в том, что разница между Поднебесной и Европой по показателям доступности новых прошивок может достигать нескольких месяцев. 

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В последнее время государства вводят те или иные ограничения, а в результате смартфоны для европейского рынка могут сильно отличаться от аппаратов для России. Всё это усложняет работу, а иногда владельцы тех или иных аппаратов и вовсе остаются за бортом, поскольку разработка стоит денег, а штат специалистов у Xiaomi не безграничный. В то же время не стоит забывать, что китайская компания отчасти и сама виновата в возникающих трудностях. К примеру, Apple выпускает всего несколько мобильных телефонов в год, тогда как у Xiaomi только клонов и различных модификаций на новый флагман может выйти до 10 единиц. Ясно, что таким образом китайцы пытаются закрепиться в различных нишах, ну а эксперты рекомендуют потенциальным покупателям думать прежде чем покупать тот или иной смартфон. 

  1. Xiaomi Mi 11T Pro
  2. Xiaomi Mi 13 Pro
  3. Redmi Note 9 Pro
  4. Xiaomi Mi 12X
  5. Redmi Note 12S
  6. POCO X3 NFC
  7. Redmi Note 10S
  8. POCO X4 GT
  9. POCO F5 Pro
  10. Xiaomi Mi 11
  11. Redmi Note 9T
  12. POCO X3 Pro
  13. Redmi Pad
  14. Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  15. Xiaomi Mi 10T Pro
  16. Xiaomi Mi 12 Lite
  17. POCO M3
  18. Xiaomi Mi 12 Pro
  19. POCO M4 5G
  20. Redmi 9T
  21. Xiaomi Mi Pad 5
  22. Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
  23. POCO F2 Pro
  24. Mi 11 Lite 4G
  25. POCO M5
  26. Xiaomi Mi 11T
  27. POCO F4
  28. Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G
  29. Xiaomi Mi 13
  30. POCO F5
  31. Redmi Note 8 2021
  32. Redmi Note 10
  33. Redmi Note 11T Pro
  34. POCO F4 GT
  35. POCO F3
  36. POCO X5 Pro 5G
  37. Xiaomi Mi 12T
  38. Redmi 10 5G
  39. Redmi Note 10 Pro
  40. Xiaomi Mi 13 Lite
  41. Redmi Note 12 Pro
  42. Xiaomi Mi 12
  43. Redmi Note 9S
  44. Xiaomi Civi 2
  45. Redmi Note 12 4G NFC
  46. Xiaomi Mi 12T Pro
  47. Xiaomi Mi 10T

Прежде всего убедитесь в том, что аппарат соответствует последнему поколению, если хотите получить максимальный жизненный цикл. Например, серия Redmi Note 10 кажется ничем не хуже Redmi Note 11 и даже Redmi Note 12, но впечатление обманчивое. Дело в том, что уже в следующем году десятая серия может перестать получать официальные обновления, тогда как двенадцатая будет ещё пару лет оставаться актуальной. Всё это важно для повышения безопасности пользования смартфоном, ну а мы предлагаем вам изучить список телефонов, которые уже получили российскую версию MIUI 14. Если вы нашли свой гаджет, но всё ещё сидите без обновления, попробуйте скачать и установить его в ручном режиме по ссылке. 

  1. Xiaomi Mi 10T Pro
  2. Xiaomi Mi 11 Lite 4G
  3. Xiaomi Mi 13 Ultra
  4. Redmi 9T
  5. POCO F3
  6. POCO X3 NFC
  7. Redmi Note 11T Pro
  8. Redmi Note 12 4G NFC
  9. Xiaomi Mi 11
  10. Xiaomi Mi 11i
  11. Xiaomi Mi Pad 5
  12. Xiaomi Mi 13
  13. POCO F4 GT
  14. POCO X3 Pro
  15. Redmi Pad
  16. Redmi Note 9S
  17. Redmi Note 10S
  18. Redmi Note 10
  19. POCO F5 Pro
  20. Xiaomi Mi 12
  21. POCO X5 Pro 5G
  22. Xiaomi Mi 12T Pro
  23. Redmi Note 12S
  24. Xiaomi Mi 11T Pro
  25. Redmi Note 10 Pro
  26. Redmi Note 11S 5G
  27. Redmi Note 12 Pro
  28. POCO X4 GT
  29. POCO M3
  30. Xiaomi Mi 12 Pro
  31. POCO M3 Pro
  32. POCO M4 5G
  33. POCO F4
  34. Xiaomi Mi 12 Lite
  35. Redmi Note 9T
  36. Xiaomi Mi 11T
  37. Xiaomi Mi 10
  38. Redmi Note 9 Pro
  39. POCO M5
  40. Xiaomi Mi 13 Lite
  41. Redmi Note 10 5G
  42. Redmi 10 5G
  43. Xiaomi Mi 13 Pro
  44. Xiaomi Mi 10T
  45. Redmi Note 8 2021
  46. Xiaomi Mi 12T
  47. Xiaomi Mi 12X
  48. Xiaomi Mi 10 Pro
  49. Redmi Note 11 Pro Plus 5G
  50. Xiaomi Mi 11 Ultra
  51. POCO X5 5G
  52. Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
  53. POCO F5
  54. Redmi Note 11 Pro 4G
  55. Xiaomi Civi 2
  56. Redmi Note 12 5G
  57. POCO F2 Pro
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Что любопытно, в Европе выпуск прошивок идёт более скоростными темпами. Так, российская MIUI 14 доступна на 47 устройство, тогда как европейская на 57 аппаратов. Инсайдеры отмечают, что список неполный и будет дополняться, ведь рассылка ещё не закончена и продлиться до конца лета. В это время MIUI 14 должны получить самые недорогие смартфоны серии Redmi. 

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#xiaomi #прошивки #miui 14
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