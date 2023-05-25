Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
«Зелёная» энергетика не способна заменить углеводороды, но уже начала генерировать опасные отходы
Несмотря на все усилия, до перехода на чистую энергетику ещё очень далеко
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 10 000р
4060 Ti дешевле 50 тр в Ситилинке
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

Важно понимать, что человек оказывает крайне негативное воздействие на природу. Вырубаются леса, загрязняются водоёмы, что приводит к вымиранию животных и растений. Иногда окружающая среда и вовсе не способна восстановиться самостоятельно, поскольку происходят выбросы химических веществ, полностью уничтожающих целые экосистемы. Учёные признают, что планктон выбрасывает намного больше углекислого газа, чем все заводы и фабрики на планете, но это не значит, что мы должны наращивать вредные отходы. А ведь есть ещё и животноводство, где только одни коровы наносят непоправимый вред окружающей среде. Словом, нужно двигаться по пути снижения нагрузки на природу, но путь этот непростой, поскольку есть как внешние, так и внутренние факторы, мешающие реализации подобных планов. Кроме того, не стоит забывать об экономике, ведь резкий отказ от углеводородов поставит нашу цивилизацию на колени, ну а в настоящее время человечество делает только первые шаги, пытаясь решить целый ряд трудностей. 

реклама

Не обходится без небольших побед. Например, в 2022 году в США возобновляемые источники энергии впервые опередили угольную энергетику, открывая путь к более экологичной экономике. Однако, вместе с этим прогрессом возникают новые проблемы, связанные с утилизацией отработавших компонентов энергетической инфраструктуры. Корреспондент CBS Бен Трейси рассказывает о тревожном побочном эффекте этого стремления к экологической энергетике. Одной из проблем является сложности утилизации отработанный лопастей ветряных турбин, имеющих внушительные размеры, достигающие длины футбольного поля, и обладающих высокой прочностью. Они спроектированы для длительного использования, и их сломать довольно сложно. Однако, когда наступает момент замены лопастей, их утилизация становится проблемой. Компания Violia занимается переработкой отслуживших лопастей ветряных турбин. Лопасти обрезаются до нужного размера и далее измельчаются. Полученный материал используется производителями цемента вместо угля, что позволяет снизить выбросы углекислого газа на цементных заводах почти на 30 процентов. Таким образом, лопасти ветряных турбин получают вторую жизнь и приносят пользу экологии.

И всё бы хорошо, вот только большая часть отслуживших лопастей всё равно попадает на свалку. Это приводит к увеличению объёмов отходов и создаёт проблему окружающей среде. Согласно прогнозам, к 2050 году мировая ветроэнергетика будет генерировать более 47 миллионов тонн отходов в виде лопастей каждый год. Сейчас ищутся альтернативные пути переработки и утилизации отработавших лопастей ветряных турбин. Аналогичная проблема возникает с использованными солнечными панелями. Хотя солнечная энергия является быстро растущим источником энергии в США, большинство отработавших солнечных панелей также попадает на свалку. Это вызвано отсутствием эффективных систем переработки и утилизации этих панелей. В городе Юма, штат Аризона, существует завод по переработке солнечных панелей, способный обрабатывать до 7500 панелей в день. Однако, несмотря на это, более 90 процентов использованных солнечных панелей все равно оказываются на свалке из-за отсутствия инфраструктуры для их полноценной переработки и повторного использования. Глава компании We Recycle Solar, Адам Сагхей, отмечает, что главной проблемой является отсутствие чёткого плана по утилизации отработавших солнечных панелей. Большинство из них просто отправляется на помойку, увеличивая экологическую нагрузку.

Сейчас, в условиях быстрого роста возобновляемых источников энергии, переработчики и компании, занимающиеся утилизацией отходов, начинают активно работать над разработкой и реализацией планов по переработке отработавших лопастей ветряных турбин и солнечных панелей. Приоритетом становится создание эффективных и экологически устойчивых методов обращения с этими отходами. Один из возможных путей решения проблемы заключается в развитии технологий по переработке материалов, используемых в лопастях и солнечных панелях. Исследования направлены на разработку новых методов и материалов, которые позволят увеличить срок службы компонентов, улучшить их возможности для переработки и утилизации, а также снизить окружающие риски. Эксперты отмечают, что бездействие может иметь серьёзные последствия для окружающей среды. Поэтому сотрудничество между производителями, переработчиками, учёными и правительственными организациями становится необходимым для разработки и реализации эффективных стратегий утилизации и переработки отработавших компонентов возобновляемой энергетики.

рекомендации
4 вида RTX 4060 Ti уже в продаже
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#наука #экология
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Создан прототип эластичной «электронной кожи», способный улавливать колебания давления и температуры
Nature: ледниковый период кончился из-за повышения солёности воды мирового океана
ВОЗ предупредила об опасности новой эпидемии и призывает начать подготовку уже сегодня
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВС РФ в ходе КТО в Белгородской области затрофеили много западного оружия, включая броневики MaxxPro
23
Пригожин рассказал о планах ЧВК «Вагнер» на ближайшие месяцы
2
Череватый: Украинское командование верит в окружение Бахмута и готовит тактические сюрпризы
12
Контртеррористическая операция в Белгородской области завершена
11
Деревянные дешевые муляжи дронов, используемые ВС РФ, вызывают перерасход ракет ПВО
3
Генсек НАТО исключил вступление Украины в альянс до окончания боевых действий
3
Впервые в автоматическом режиме без участия человека ЗРК С-350 "Витязь" поразил самолёты ВСУ
20
Украине для окружения Бахмута нужно еще минимум 5 бригад
14
Причастные к атаке на Белгородскую область заявляют, что продолжают бои и готовят новый прорыв
6
Буданов раскрыл причину по которой постоянно переносят контрнаступление
12
Ирак может передать Украине свои истребители F-16 из-за сложного технического обслуживания последних
5
Глава немецкой разведки заявил об отсутствии признаков ослабления российской армии
1
GeForce RTX 4060 Ti сталкивается с типичными проблемами 8-гиговых карт в современных играх
7
В сети появились кадры выведения из строя танка ВСУ двумя ударами FPV-дронов
2
Командующий ВМС Украины: "Морские пехотинцы должны вернуться в пункт постоянной дислокации – Крым"
8
TechPowerUp протестировали AMD Radeon RX 7600
6
Microsoft упростит перенос данных на другой компьютер
1
ГУР МО заявило, что ВСУ не входили в Белгородскую область - это были диверсанты из РДК
14
GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ стала быстрее карты двухлетней давности всего на 12%
17
США могут ввести войска на Украину в случае поражения ВСУ после неудачного контрнаступления
12

Популярные статьи

Россия в пять раз нарастила выпуск гиперзвуковых комплексов "Кинжал" - MWM
24
WoT это жадность
92
Ryzen 5 5600 или Core i5-12400F — на каком процессоре выгоднее собрать игровой компьютер
80
SSD и ОЗУ на одной планке памяти – энергонезависимая оперативная память NVDIMM
23
Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
106
ВС России ежедневно сбивают 330 украинских БПЛА - сообщают британские разведчики
5
Схватка однобашенных титанов - тестирование на Интел и АМД
21
"Заговор дьявола" - бестолковый продукт кинематографа с "повесткой"
+
За 2022 год Microsoft забанила более 17 млн аккаунтов Xbox
7
ВВС США показали бомбу, способную уничтожить ядерный объект Ирана глубоко под землей
3

Сейчас обсуждают

Макс Зуев
16:37
В офисе рекомендую подключить к Линуксу офисный принтер Epson L800 и не забыть потом поделится впечатлениями.
Впечатления от Linux Mint 21.1 на игровом компьютере - противоречивый конкурент Windows в 2023 году
grom9000
16:37
Скоро придется им за копейки этот хлам распродавать
5 причин не покупать новые видеокарты GeForce RTX 4060 Ti и Radeon RX 7600
Михаил Barash Андреев
16:36
Ффух. Спасибо, что хоть не ливерная.
В Киеве «не знают», откуда у диверсантов в Белгородской области взялась американская техника
Макс Зуев
16:34
Ладно бы хуанга, 90 процентов дивайсов не имеют нормальных драйверов на Линукс.
Впечатления от Linux Mint 21.1 на игровом компьютере - противоречивый конкурент Windows в 2023 году
Блогер
16:34
На самой обычной. При цене за электричество из моей платёжки. Если конечно калькуляторы не врут, но тут я бессилен.
Прибыльность от майнинга на видеокартах опустилась ниже расходов за электроэнергию
Script Script
16:33
👏👏👏👍
RTX 4060 Ti уже в продаже в России по цене от 540$
Александр Пономарев
16:32
https://youtu.be/WLk8xzePDg8 в коментах: В 3050 было 24% от максимальной мощности процессора Ampere для обработки шейдеров и текстур. Этот 4060 TI содержит 24% топового чипа Lovelace. Это карта класс...
5 причин не покупать новые видеокарты GeForce RTX 4060 Ti и Radeon RX 7600
X-Hunter777
16:32
https://www.youtube.com/watch?v=VGcwRBsz6hg Было и у нас чудо техники от Асуса. Сидишь вечером спокойно, на тихой громкости ютуб смотришь. И резко звуковая падла зависает с таким грохотом в колонках н...
Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
grom9000
16:31
9электромобиль для России не пригоден, у нас слишком большие расстояния, а зарядки есть только в Москве Питере и Сочи. Китайцы уже 2 года делают электро с бензиновыми генараторами. Вот это идеально. Э...
Давайте разберемся: электромобили лучше или хуже обычных автомобилей для окружающей среды
Макс Зуев
16:29
Я к Линуксу отношусь так же как и автор, то есть моя оценка Линукса полностью совпадает с оценкой автора - Линукс хороший парень, но если хотите сразу играть, а не сношать себе мозг, то ставьте Виндоу...
Впечатления от Linux Mint 21.1 на игровом компьютере - противоречивый конкурент Windows в 2023 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем