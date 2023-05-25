Несмотря на все усилия, до перехода на чистую энергетику ещё очень далеко

Важно понимать, что человек оказывает крайне негативное воздействие на природу. Вырубаются леса, загрязняются водоёмы, что приводит к вымиранию животных и растений. Иногда окружающая среда и вовсе не способна восстановиться самостоятельно, поскольку происходят выбросы химических веществ, полностью уничтожающих целые экосистемы. Учёные признают, что планктон выбрасывает намного больше углекислого газа, чем все заводы и фабрики на планете, но это не значит, что мы должны наращивать вредные отходы. А ведь есть ещё и животноводство, где только одни коровы наносят непоправимый вред окружающей среде. Словом, нужно двигаться по пути снижения нагрузки на природу, но путь этот непростой, поскольку есть как внешние, так и внутренние факторы, мешающие реализации подобных планов. Кроме того, не стоит забывать об экономике, ведь резкий отказ от углеводородов поставит нашу цивилизацию на колени, ну а в настоящее время человечество делает только первые шаги, пытаясь решить целый ряд трудностей.

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Не обходится без небольших побед. Например, в 2022 году в США возобновляемые источники энергии впервые опередили угольную энергетику, открывая путь к более экологичной экономике. Однако, вместе с этим прогрессом возникают новые проблемы, связанные с утилизацией отработавших компонентов энергетической инфраструктуры. Корреспондент CBS Бен Трейси рассказывает о тревожном побочном эффекте этого стремления к экологической энергетике. Одной из проблем является сложности утилизации отработанный лопастей ветряных турбин, имеющих внушительные размеры, достигающие длины футбольного поля, и обладающих высокой прочностью. Они спроектированы для длительного использования, и их сломать довольно сложно. Однако, когда наступает момент замены лопастей, их утилизация становится проблемой. Компания Violia занимается переработкой отслуживших лопастей ветряных турбин. Лопасти обрезаются до нужного размера и далее измельчаются. Полученный материал используется производителями цемента вместо угля, что позволяет снизить выбросы углекислого газа на цементных заводах почти на 30 процентов. Таким образом, лопасти ветряных турбин получают вторую жизнь и приносят пользу экологии.

И всё бы хорошо, вот только большая часть отслуживших лопастей всё равно попадает на свалку. Это приводит к увеличению объёмов отходов и создаёт проблему окружающей среде. Согласно прогнозам, к 2050 году мировая ветроэнергетика будет генерировать более 47 миллионов тонн отходов в виде лопастей каждый год. Сейчас ищутся альтернативные пути переработки и утилизации отработавших лопастей ветряных турбин. Аналогичная проблема возникает с использованными солнечными панелями. Хотя солнечная энергия является быстро растущим источником энергии в США, большинство отработавших солнечных панелей также попадает на свалку. Это вызвано отсутствием эффективных систем переработки и утилизации этих панелей. В городе Юма, штат Аризона, существует завод по переработке солнечных панелей, способный обрабатывать до 7500 панелей в день. Однако, несмотря на это, более 90 процентов использованных солнечных панелей все равно оказываются на свалке из-за отсутствия инфраструктуры для их полноценной переработки и повторного использования. Глава компании We Recycle Solar, Адам Сагхей, отмечает, что главной проблемой является отсутствие чёткого плана по утилизации отработавших солнечных панелей. Большинство из них просто отправляется на помойку, увеличивая экологическую нагрузку.

Сейчас, в условиях быстрого роста возобновляемых источников энергии, переработчики и компании, занимающиеся утилизацией отходов, начинают активно работать над разработкой и реализацией планов по переработке отработавших лопастей ветряных турбин и солнечных панелей. Приоритетом становится создание эффективных и экологически устойчивых методов обращения с этими отходами. Один из возможных путей решения проблемы заключается в развитии технологий по переработке материалов, используемых в лопастях и солнечных панелях. Исследования направлены на разработку новых методов и материалов, которые позволят увеличить срок службы компонентов, улучшить их возможности для переработки и утилизации, а также снизить окружающие риски. Эксперты отмечают, что бездействие может иметь серьёзные последствия для окружающей среды. Поэтому сотрудничество между производителями, переработчиками, учёными и правительственными организациями становится необходимым для разработки и реализации эффективных стратегий утилизации и переработки отработавших компонентов возобновляемой энергетики.

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