Информацией поделился военкор RT Мурад Газдиев

Новости о потере Бахмута застали президента Украины на саммите «Большой семёрки». Зеленский был явно опечален этим событием и даже всплакнул перед лидерами самых мощных экономик планеты. Публика расчувствовалась, одарив комика и по совместительству довольно неплохого актёра бурными овациями. Словом, встреча проходила в таком напряжённом темпе, что Зеленский даже не нашёл времени, чтобы встретиться с президентом Бразилии. Что любопытно, встреча была спланирована заранее, ну а выходка президента Украины точно не останется без ответа. Точно также не обласкан был и официальный представитель Китая, ожидавший Зеленского с разговором о мирном плане. Похоже, бойкие заявления европейских ястребов и улыбка сонного Джо внушили президенту Украины веру в победу, ну а все те, кто предлагает мир, пока должны постоять у двери. Саммит G7 подошёл к концу, ну а западные элиты ждут итогов наступательной операции, которая даст ответ на все вопросы о боеспособности украинской армии. Когда именно начнётся контрнаступление, неизвестно, ну а в настоящее время поступают крайне интересные сведения из Бахмута.

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Согласитесь, что гораздо интереснее один раз увидеть, чем несколько раз услышать, поэтому мы отправляем вас в Telegram, где на канале военкора RT Мурада Газдиева можно посмотреть на то, во что превратился Бахмут в ходе длительного противостояния. В ролике можно увидеть несколько микрорайонов, каждый из которых представляет собой несколько многоэтажных зданий с детскими площадками и сопутствующими строениями. Так вот, в Бахмуте не осталось целых зданий, поскольку каждый дом был превращён в крепость, оборонять которую ВСУ должны были до подхода подкреплений. Ну а поскольку резервы обычно подходили только к окраинам, то значительная часть солдат погибала под руинами зданий, в подвалах или при попытке прорваться к своим. Военкор обращает внимание на то, что все регулярные подразделения ВСУ отошли от города, а наиболее опасным остаётся микрорайон «Самолёт». Проникнуть туда даже сегодня крайне сложно, ну а в настоящее время по укрепрайону работает украинская артиллерия и миномёты. ЧВК «Вагнер» выбили противника и закрепились во всех высотках. Позиции хорошо обороняются, а выбить из микрорайона «музыкантов» уже невозможно.

Что до отступивших украинских войск, то они закрепились на западе, куда подтянули миномёты и танки. Именно оттуда ведётся огонь по городу, ну а сам Бахмут ещё довольно долго будет оставаться горячей точкой на карте Донбасса. Не исключено, что здесь будет произведена попытка контрнаступления украинских войск, но случится это уже после того, как ЧВК «Вагнер» передадут город солдатам регулярной армии РФ. Некоторое время назад Пригожин рассказал о том, что из Бахмута выбиты все украинские вояки, а также поведал подробности того, как это происходило. По данным Мурада Газдиева, очаги сопротивления остаются, но это не регулярная армия, а разрозненные группировки. Сколько точно бойцов засело в городе, предстоит выяснить, ну а сам военкор поделился любопытными сведениями о том, как именно пытаются скрываться солдаты ВСУ. Все бойцы брошены командованием и не имеют никакой связи с основной группировкой. Единственная реальная возможность выйти из города появляется ночью, ну в дневное время солдаты отсиживаются в многоэтажках.

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Военкор полагает, что шансы выйти из Бахмута у оставшихся солдат ВСУ крайне малы. Эксперты отмечают, что сегодня основная группировка украинских войск потрёпана и не имеет возможности переходить в наступление. По некоторым данным, за время битвы за Бахмут погибло до 50 тысяч украинских солдат, при этом до 100 тысяч получили ранения различной тяжести. Потеряно свыше 300 единиц техники, включая танки и различные бронированные машины. Попытки перейти в наступление пресекаются, поскольку скопления техники видны с дронов и спутников, ну а позиции украинской армии простреливаются, а значит стратегическое наступление – это сложно реализуемый план. Учтите, что есть все основания считать главнокомандующего ВСУ Залужного мёртвым. По данным Пригожина, генерал мог быть убит больше недели назад, ну а украинские паблики уверяют, что командующий на своём месте.