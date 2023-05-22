Многие эксперты отмечают, что своим успехом современные смартфоны обязаны богатому функционалу, делающим подобные устройства крайне удобными для решения многих повседневных задач. Известно, что до появления игр, мобильные телефоны продавались посредственно, а каждая небольшая революция приносила не только свежие идеи, но и способствовала продажам. Так, ещё 20 лет назад мобильные телефон из средства для общения начали медленно превращаться в мультимедийный комбайн, что в итоге привело к полному вытеснению с рынка компактных плееров. Функционал становился более богатым, а в какой-то момент начали падать продажи фотоаппаратов. Сегодня сегмент камер в разы меньше, чем был 10 лет назад, ну а недорогие устройства и вовсе перестали интересовать потребителей, ведь даже бюджетные смартфоны за 150 долларов способны делать сносные фотографии. Одним из триггеров для роста популярности стал интернет, ну а сегодня бесконтактная оплата позволяет освободить руки, передвигаясь налегке.
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Словом, за последние несколько десятилетий мобильные телефоны совершили настоящую революцию, в вот с компьютерами ничего подобного не случилось. На разных этапах нам обещали создать продукты, умещающиеся на ладони и способные запускать любые игры и выполнять самые сложные вычисления. Время шло, но если компактные компьютеры и появлялись, то представляли собой компромисс между размером и скромными характеристиками. При этом интегрированные графические чипы развиваются крайне низкими темпами, что не укладывается в ожидания экспертов и данные обещания. Похоже, AMD всё же решила исправиться, пытаясь одним ударом выбить конкурентов из одного из самых прибыльных сегментов. Речь идёт о дорогостоящих ноутбуках, которые имеют небольшое энергопотребление за счёт отсутствия дискретной видеокарты. В этом случае за вывод изображения отвечает встроенный графический чип, а значит поиграть в лучшем случае можно в старенькие классические тайтлы. Не так давно в продажу поступил процессор Ryzen 9 7940HS, в котором можно встретить интегрированную Radeon 780M. Видеокарта считается самой быстрой в своём классе, ну а на канале ETA PRIME появился любопытный материал, авторы которого получили в своё распоряжение компактный компьютер, который можно положить в небольшую сумку или рюкзак. Ryzen 9 7940HS способен разгоняться до 5.2 ГГц и имеет 8 ядер, ну а мы изучим реальные показатели в играх.
- Отметим, что разрешение дисплея было установлено на отметку 1080р, ну а настройки графики приходилось корректировать, поскольку требования у игр различные. Так, если вы захотите поиграть в DiRT 3, то сможете выставить графику на максимум возможностей, получив действительно красивую картинку и больше 120 кадров в секунду.
- В Forza Horizon 5 удалось добиться стабильных 80 кадров в секунду на средних настройках графики, что можно считать настоящим прорывом. При этом визуальная составляющая никуда не делась, а значит геймер может наблюдать все мельчайшие детали.
- В Cyberpunk 2077 было решено снизить настройки до минимальных, что привело к повышению количества кадров до 80 fps. Скорее всего, на средних можно было бы получить выше 60 кадров в секунду, но не такую стабильную картинку. Играть можно, а значит интегрированная видеокарта справляется даже с такими сложными проектами.
- Аналогичные показатели удалось получить и в Red Dead Redemption 2, где фрамрейт достиг 80 кадров в секунду на низких настройках графики. Пожалуй, авторы теста перестраховались, а значит у геймеров остаётся широкое поле для экспериментов.
- The Last of Us Part I кажется стабильной при 80 кадрах в секунду, ну а в Borderlands 2 вы и вовсе можете получить выше 100 fps. При этом настройки графики можно поднять на средние, что окажет позитивное влияние на картинку.
- Неплохо оптимизированная Genshin Impact выдаёт 60 кадров в секунду на высоких настройках графики, ну а Spider-Man и вовсе 75 кадров в секунду (на средних).
Результаты впечатляют, ну а по скоростным показателям скромный интегрированный графический чип Radeon 780M оказывается быстрее GeForce GTX 1650 и примерно соответствует GeForce GTX 1650 Super. Это действительно впечатляет, ну а в прессе ходят слухи, согласно которым AMD планирует большой прорыв, что позволит в 2025 году выпустить интегрированную видеокарту, которая окажется примерно равна по скорости с настольной GeForce RTX 4070. Возможно, именно тогда придёт время компактных компьютеров, что снова вернёт спрос в данный сегмент.