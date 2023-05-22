Впервые мы видим видеокарту, которая действительно способна запускать новые игры

Многие эксперты отмечают, что своим успехом современные смартфоны обязаны богатому функционалу, делающим подобные устройства крайне удобными для решения многих повседневных задач. Известно, что до появления игр, мобильные телефоны продавались посредственно, а каждая небольшая революция приносила не только свежие идеи, но и способствовала продажам. Так, ещё 20 лет назад мобильные телефон из средства для общения начали медленно превращаться в мультимедийный комбайн, что в итоге привело к полному вытеснению с рынка компактных плееров. Функционал становился более богатым, а в какой-то момент начали падать продажи фотоаппаратов. Сегодня сегмент камер в разы меньше, чем был 10 лет назад, ну а недорогие устройства и вовсе перестали интересовать потребителей, ведь даже бюджетные смартфоны за 150 долларов способны делать сносные фотографии. Одним из триггеров для роста популярности стал интернет, ну а сегодня бесконтактная оплата позволяет освободить руки, передвигаясь налегке.

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Словом, за последние несколько десятилетий мобильные телефоны совершили настоящую революцию, в вот с компьютерами ничего подобного не случилось. На разных этапах нам обещали создать продукты, умещающиеся на ладони и способные запускать любые игры и выполнять самые сложные вычисления. Время шло, но если компактные компьютеры и появлялись, то представляли собой компромисс между размером и скромными характеристиками. При этом интегрированные графические чипы развиваются крайне низкими темпами, что не укладывается в ожидания экспертов и данные обещания. Похоже, AMD всё же решила исправиться, пытаясь одним ударом выбить конкурентов из одного из самых прибыльных сегментов. Речь идёт о дорогостоящих ноутбуках, которые имеют небольшое энергопотребление за счёт отсутствия дискретной видеокарты. В этом случае за вывод изображения отвечает встроенный графический чип, а значит поиграть в лучшем случае можно в старенькие классические тайтлы. Не так давно в продажу поступил процессор Ryzen 9 7940HS, в котором можно встретить интегрированную Radeon 780M. Видеокарта считается самой быстрой в своём классе, ну а на канале ETA PRIME появился любопытный материал, авторы которого получили в своё распоряжение компактный компьютер, который можно положить в небольшую сумку или рюкзак. Ryzen 9 7940HS способен разгоняться до 5.2 ГГц и имеет 8 ядер, ну а мы изучим реальные показатели в играх.

Отметим, что разрешение дисплея было установлено на отметку 1080р, ну а настройки графики приходилось корректировать, поскольку требования у игр различные. Так, если вы захотите поиграть в DiRT 3, то сможете выставить графику на максимум возможностей, получив действительно красивую картинку и больше 120 кадров в секунду.

В Forza Horizon 5 удалось добиться стабильных 80 кадров в секунду на средних настройках графики, что можно считать настоящим прорывом. При этом визуальная составляющая никуда не делась, а значит геймер может наблюдать все мельчайшие детали.

В Cyberpunk 2077 было решено снизить настройки до минимальных, что привело к повышению количества кадров до 80 fps. Скорее всего, на средних можно было бы получить выше 60 кадров в секунду, но не такую стабильную картинку. Играть можно, а значит интегрированная видеокарта справляется даже с такими сложными проектами.

Аналогичные показатели удалось получить и в Red Dead Redemption 2, где фрамрейт достиг 80 кадров в секунду на низких настройках графики. Пожалуй, авторы теста перестраховались, а значит у геймеров остаётся широкое поле для экспериментов.

The Last of Us Part I кажется стабильной при 80 кадрах в секунду, ну а в Borderlands 2 вы и вовсе можете получить выше 100 fps. При этом настройки графики можно поднять на средние, что окажет позитивное влияние на картинку.

Неплохо оптимизированная Genshin Impact выдаёт 60 кадров в секунду на высоких настройках графики, ну а Spider-Man и вовсе 75 кадров в секунду (на средних).

Результаты впечатляют, ну а по скоростным показателям скромный интегрированный графический чип Radeon 780M оказывается быстрее GeForce GTX 1650 и примерно соответствует GeForce GTX 1650 Super. Это действительно впечатляет, ну а в прессе ходят слухи, согласно которым AMD планирует большой прорыв, что позволит в 2025 году выпустить интегрированную видеокарту, которая окажется примерно равна по скорости с настольной GeForce RTX 4070. Возможно, именно тогда придёт время компактных компьютеров, что снова вернёт спрос в данный сегмент.

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