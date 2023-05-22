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Пригожин критикует раздачу наград «За взятие Бахмута», а ЧВК «Вагнер» могут остаться без медалей
Ни один боец ЧВК "Вагнер" не получил медаль "За взятие Пальмиры"
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В последние несколько дней случилось не так много событий, но все они смело могут считаться ключевыми и будут определять ход истории на следующие десятилетия. Прежде всего отметим крайне любопытную позицию глав стран «Большой семёрки». В западной прессе уже назвали собравшихся неудачниками, поскольку каждый из них имеет крайне низкий рейтинг доверия среди населения и фактически является аутсайдером на политической арене. Власть удерживается силой, а в случае выборов ни один из этих людей не сидел бы за круглым столом, решая судьбы человечества. Но правила игры известны, а значит пока никаких крупных изменений на политическом олимпе не предвидится. Любопытным выглядит итоговое коммюнике, в котором G7 пытается одновременно называть Китай врагом и партнёром. Получается, что когда речь идёт о выгоде для стран «Большой семёрки», то Поднебесная надёжный торговый партнёр, ну а если нужно решать ключевые политические глобальные вопросы, то комуняки из Китая слишком много себе позволяют и не должны высовывать нос дальше границ, очерченных в Белом доме. 

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Ну а это значит, что Тайвань сразу же отторгается, превращаясь в военную крепость и головную боль для целого региона. Словом, ничего хорошего от саммита мы и не ожидали, ну а в качестве приглашённого гостя там выступил президент Украины. Как хороший комик, Зеленский должен был пустить слезу, а после под одобрительные аплодисменты членов клуба для избранных зачитать речь, которую ему подготовили американские кураторы. Что удивительно, президент Украины и здесь ляпнул лишнего, хотя западная пресса предпочла закрыть глаза на некоторые факты. Оратор заметил, что пейзаж современного Бахмута напоминает Хиросиму после ядерной бомбардировки. Ну а сегодня разрушенный город восстал из пепла и превратился в настоящий мегаполис. После Зеленский заявил, что рано или поздно Бахмут удастся восстановить, но забыл добавить, что оба события произошли при непосредственном участии США. В первом случае янки открыто сбросили на Хиросиму ядерную бомбу, тогда как во втором не только стали инициаторами конфликта, но и активно подбрасывают туда дровишки, пытаясь нанести как можно более сильный урон обеим сторонам. Кстати, на тот факт, что Зеленский не решился окончить предложение, обратила внимание представитель МИД России Мария Захарова, не поленившаяся уточнить указанные выше детали. 

Ну а вторым событием стало взятие Бахмута. Победа РФ подпортила тон саммита «Большой семёрки», поскольку ранее в прессу попало личное указание от Зеленского удерживать город до завершения встречи. Не вышло, ну а сразу же после того, как Пригожин выступил со своими заявлением, украинские СМИ начали публиковать высказывания тех или иных украинских политиков и чиновников. Версии были различные, ну а некоторые и вовсе рассказывали о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» окружены, а бравые солдаты ВСУ теснят противника по всем направлениям. Утром 21 мая дошло до полного виртуального разгрома «музыкантов», а в итоге местные патриоты уже радостно хлопали в ладоши. Похоже, новости рассчитаны на людей с глубокой деменцией, поскольку уже к вечеру даже в украинское медиапространство стали прорываться более вменяемые факты. Сам Зеленский заявил, что в Бахмуте остаются украинские подразделения, которые где-то, что-то контролируют, а значит город не сдан. Ну а замминистра обороны попробовала подсластить пилюлю, заверив украинцев в полном разгроме ЧВК «Вагнер», которые теперь должны спасаться бегством. 

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Оставим подобные фантазии тем, кто привык жить в виртуальном пространстве, вернувшись к нашей реальности. Сегодня на странице пресс-службы компании «Конкорд» появилось заявление Пригожина, отвечающего на вопрос о правомерности выдачи государственных наград. По его словам, ранее «музыканты» самостоятельно взяли Пальмиру, представляющую собой мощный укрепрайон. Так вот, тогда медали получили люди, не имевшие никакого отношения к событию, а вот ни один боец ЧВК «Вагнер» медаль «За взятие Пальмиры» так и не получил. Известно, что будет несколько различных наград «За взятие Бахмута», ну а сам Пригожин полагает, что нужно давать медали только тем, кто их заслужил. Так, это должны быть люди, которые оказали реальную поддержку «музыкантам», ну а все остальные, кто хочет примазаться, не имеют на награду права. Пригожин уверен, что в этом случае лучше ничего не учреждать, чем раздавать медали направо и налево. Ранее уже были случаи, когда солдаты отказывались от государственных наград, не исключено, что на фоне напряжённости между ЧВК «Вагнер» и Минобороны все «музыканты» откажутся от медалей. Ну или ребятам просто ничего не дадут, что выглядит вполне вероятным. 

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#сво #политика #чвк вагнер
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