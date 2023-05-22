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Статистика немецкой розничной сети Mindfactory поражает, ведь местные геймеры позволяют себе довольно дорогие процессоры и видеокарты, тогда как даже американские любители компьютерных игр чаще всего ориентируются на более скромные комплектующие. Если не вдаваться в подробности, то на первом месте GeForce RTX 4070, которая во всём мире признана провальной. В Германии видеокарта расходится лучше, чем горячие пирожки, ну а бесспорным лидером в сегменте процессоров остаётся Ryzen 7 7800X3D. Камень оказался настолько удачным, что с лёгкостью обошёл всех конкурентов и способен демонстрировать в играх невероятные показатели.

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Поскольку купить Ryzen 7800X3D в российской рознице сложно, а сам он стоит довольно дорого, то мы предлагаем собрать геймерский компьютер, который сможет легко справляться с любыми задачами даже в 2К, но будет стоить ощутимо дешевле, чем вы ожидали. Определимся сразу: разгон в нашей сборке исключён, поскольку предполагает дополнительные инвестиции. Ну а более прокачанные комплектующие могут стоить в несколько раз дороже тех, что мы подобрали. Именно поэтому рекомендуем обойтись тем потенциалом, что уже заложен в данную систему.

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Как вы уже поняли, основной для нашей сборки станет Ryzen 7 5800X3D. Это 8-ядерный процессор, предъявляющие невысокие требования к железу и способные раскрыть потенциал довольно дорогих видеокарт. На фоне конкурентов нового поколения камень чувствует себя неплохо, но уже не имеет потенциала для обновления. Система будет актуальна как минимум 3 года, но после этого вы не сможете усилить процессор без замены материнской платы. С этим нужно смириться, ведь принадлежность к прошлому поколению позволяет неплохо сэкономить.

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Так, камень построен на сокете АМ4, под который достаточно качественных и недорогих материнских плат. Теоретически, можно было бы присмотреться к материнской плате на чипсете В550, но в этом случае вам пришлось бы выложить больше 10 тысяч рублей. Мы предлагаем обойтись без жертв, ведь за 6000 рублей есть конкурентное решение от GIGABYTE. Плата построена на чипсете А520 и отличается урезанным функционалом и отсутствием поддержки PCIe 4.0. Это значит, что разгон исключён, а значит диванные оверклокеры проходят мимо. На самом деле процессор Ryzen 7 5800X3D имеет заблокированный множитель, поэтому мы изначально высказались против любых попыток раскачать систему. Ну а тот факт, что внутри имеется только относительно старый интерфейс PCIe 3.0 и вовсе никак не мешает нам получать высокую производительность по выгодной стоимости, о чём и поговорим ниже.

С оперативной памятью всё гораздо проще, ведь есть удачная Kingston Fury Beast Black. Комплект прекрасно впишется в нашу систему, а единственное, что может вызвать вопросы – это разговоры о необходимости брать сразу 32 Гб. Мы неоднократно приводили результаты тестов, авторы которых приходит к тому, что современные игры не способны нагрузить больше 12 Гб памяти. На самом деле, даже между использованием 8 Гб и 16 Гб есть небольшая разница, ну а 32 Гб и вовсе нужны только в том случае, если компьютер будет использоваться исключительно для решения рабочих задач. Увы, но сборка не предполагает ничего подобного, поскольку Ryzen 5800X3D крайне скромно показывает себя в сложных сценариях, где нужно много ядер и побольше мощности. Словом, указанный выше комплект почти идеален, а значит давайте обойдёмся без лишних трат.

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Ну а поскольку в Германии самой популярной видеокартой стала GeForce RTX 4070, то мы предлагаем поставить в систему именно такую. Начнём с того, что она занимает уникальное место, которое ранее принадлежало GeForce RTX 3070 Ti. Новинка немного быстрее, но в данном случае это имеет второстепенное значение, ведь на борту здесь 12 Гб видеопамяти. За счёт этого вы можете опробовать свои силы в разрешении 4К, получив не только красивую картинку, но и возможность играть во все требовательные новинки ещё несколько лет без необходимости снижения настроек графики. GeForce RTX 4070 немного прожорлива, но это проблема многих видеокарт NVIDIA, при этом указанная выше модель производства Palit можно смело назвать народной. Она недорогая, но обеспечивает достаточный отвод воздуха, а значит неплохо подходит для нашей сборки.

Обычно для сборки под 4К мы рекомендуем твердотельные накопители Samsung. Подобные продукты выделяются на фоне конкурентов не только высоким качеством, но и довольно внушительным заявленным жизненным циклом. Теоретически, такой SSD может работать у вас 20 лет и больше, ну а сегодня мы полагаем, что есть неплохая возможность сэкономить больше 10 тысяч рублей. Сделать это возможно за счёт твердотельного накопителя KINGSPEC. SSD имеет скорость, максимальную для нашей материнской платы, а значит будет работать на пике возможностей системы. Что любопытно, современные игры неспособны использовать потенциал накопителей c интерфейсом PCIe 3.0, поэтому все разговоры о том, что нужно было брать более дорогую материнскую плату считаем глупыми. Какой смысл тратить 4 тысячи рублей на то, что не принесёт ровным счётом никакой пользы? Точно также и с SSD производства KINGSPEC. У него есть полноценная трёхлетняя гарантия, а объём равен 2 Тб. За счёт этого можно не волноваться о нехватке свободного пространства и преждевременном выходе накопителя из строя. Ну а выгодная цена позволяет не сильно переживать, если вдруг через 4-5 лет ваш SSD начнёт работать не так хорошо, как задумал производитель.

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Система получилась бы нетребовательной, если бы не видеокарта, которая предъявляет повышенные запросы к блоку питания. Берём DeepCool PK750D, получая честные 750 Вт и поддержку сертификата 80 PLUS BRONZE. Блок питания качественный и создан именитым производителем, а цена вполне народная. Согласимся, что можно был бы сэкономить 2 тысячи рублей, но китайский подвал в данном случае крайне опасен. Дело в том, что подобные блоки питания не могут работать на пике мощности, ну а GeForce RTX 4070 пусть и не отличается флагманскими характеристики, всё же требовательная. Мы предлагаем не рисковать надёжностью системы, а значит в данном случае переплату считаем оправданной.

Ну и завершим корпусом Aerocool Atomic Lite-G-BK-v2. Здесь снова возникает вопрос о переплате, ведь есть менее дорогие системные блоки, которые лишены бесполезной подсветки и стоят на несколько тысяч дешевле. Вот только в данном случае вы платите не за световые эффекты, а за удачное расположение элементов и комплектные кулеры. Так, на передней панели установлен вентилятор на 180-мм. Тогда как на задней есть кулер на 120-мм. Если вам этого покажется мало, то можно прикрутить ещё несколько кулеров снизу и сверху, что повысит эффективность отвода тепла и притока свежего воздуха. Если обратить внимание на то, сколько подобные системы стоят, то становится очевидно, что гораздо выгоднее купить корпус с двумя вентиляторами, чем отдельно парочку готовых кулеров. Ну а в нашем случае требовательная видеокарта нуждается в хорошем охлаждении, ведь сам корпус небольшой. Если сложить все комплектующие, то получится сумма в 120 тысяч рублей. Увы, это не так дёшево, как хотелось бы, но мы предлагаем не забывать, что вы получаете действительно мощную сборку, которая играючи будет справляться с поставленными задачами в 4К. При этом мы не шли на компромисс, взяв только новые комплектующие, а видеокарта перспективная и имеет 12 Гб видеопамяти. Системный блок будет красиво смотреться на рабочем месте, а подсветка радовать глаз. Если вам не нравятся подобные эффекты, то подсветку можно и отключить, а в итоге вы получаете компьютер, способный справляться с любыми играми, но заплатите за него всего 120 тысяч рубликов. Сущие пустяки для работающего человека, собирающего производительную систему один раз в 4 года.