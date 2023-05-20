Постараемся обойтись без флагманов, цены на которых просто космические

Если вы заглядывали в компьютерные магазины, то могли заметить видеокарты от 5 тысяч до 200 000 рублей. Нет никаких сомнений, что каждый из нас старается покупать видеокарту, которая максимально подходит ему по бюджету, но экономический статус – это далеко не всё, чем следует руководствоваться при выборе графического чипа. Есть и другие переменные, забывать о которых мы вам не рекомендуем.

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Пожалуй, если вы действительно хотите выжать максимум из своего компьютера, то нужно обратить внимание не несколько вещей. Прежде всего учтите, что старый процессор, который был куплен 5 лет назад, не подходит для скоростных графических чипов. Даже если вы основательно потратитесь на видеокарту, сильно устаревший камень не сможет раскрыть её потенциал, а в результате вы заплатите за то, чем не сможете воспользоваться. Кроме того, важно помнить о разрешении дисплея, ведь под монитор с 4К вы не можете взять видеокарту за 20 тысяч рублей. Или можете, если хотите играть в Майнкрафт и Контр-Страйк. Сегодня мы подберём несколько оптимальных предложений под самые популярные разрешения.

Начнём с того, что не советуем вам покупать флагманы за 160 тысяч рублей. Да, вы получите максимальную скорость на рынке, но в реальных играх разница между 100 и 130 кадров в секунду почти незаметна. Именно поэтому начнём с GeForce RTX 4070 Ti, за которую просят 86 тысяч рублей. Видеокарта буквально создана для игр и имеет 12 Гб видеопамяти с довольно низким потреблением как для своего класса. При этом в ваших руках окажется технология масштабирования третьего поколения и действительно впечатляющие возможности в трассировке лучей. Как минимум 2 года вы не будете испытывать неудобств с любыми новинками, а значит GeForce RTX 4070 Ti может рекомендоваться даже для самой прокачанной сборки. Эксперты полагают, что 12 Гб видеопамяти – это прожиточный минимум, ну а фанаты AMD указывают в сторону Radeon RX 7900 ХТ. Эта видеокарта ощутимо быстрее и предлагает 20 Гб видеопамяти. Скорее всего, этого слишком много, ведь ни одна игра даже через несколько лет не будет способна столько загрузить. В итоге вы получаете потенциал, который не сможет раскрыться. Сомнительное решение, а ведь Radeon RX 7900 ХТ ещё и не так хороша в трассировке лучей, как указанная выше GeForce RTX 4070 Ti. Не забывайте, что NVIDIA уже выкатила DLSS 3.0, тогда как AMD обещает свой ответ в виде FSR 3.0 только осенью. Получается год отставания, а значит и здесь есть над чем задуматься. Обе видеокарты быстрые и перспективные, ну а вы подумайте о том, что из параметров кажется вам более значимым.

Если вы не хотите окончательно скатываться в 2К и имеете на руках 65 тысяч рублей, то попробуйте GeForce RTX 4070. Эта видеокарта ещё какое-то время будет хорошо справляться с играми в 4К, ну а судьба её полностью зависит от того, насколько игровые студии быстро начнут увеличивать требования в новинках 2024 года. Пока резкого роста нет, поэтому не исключено, что GeForce RTX 4070 задержится ещё на пару лет. Ну а после можете смело гонять с ней в 2К ещё 3 года, до тех пор, пока требования окончательно не вытеснят её в народное 1080р. Полагаем, что к этому моменту вы уже продадите свою видеокарту и купите что-то новее. В целом же для 2К мы рекомендуем остановиться на Radeon RX 6750 XT. Эта видеокарта не такая быстрая, как GeForce RTX 4070, но в данном случае нет ничего удивительного, ведь вы платите за неё всего 46 тысяч рублей. Владельцам бюджетных сборок такая сумма точно не покажется незначительной, ну а те, кто привык смотреть на картинку в 2К на максимальных настройках графики, будут довольны. Несмотря на то, что Radeon RX 6750 XT принадлежит к прошлому поколению, она очень хорошо себя показывает в разрешении 2К, где будет ещё несколько лет оставаться актуальной.

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Наиболее предпочтительным вариантом для 1080р мы считаем Radeon RX 6650 XT. Стоит такая видеокарта 30 тысяч рублей, а при желании для народного разрешения можно купить что-то на 8 тысяч дешевле. И всё же, если вы хотите получить максимум, то берите только Radeon RX 6650 XT. Она имеет 8 Гб видеопамяти, но в 1080р такое количество не считается незначительным. Скорее всего, видеокарты вам хватит на 3-4 года, ну а сумма не такая большая, чтобы всерьёз считать подобную растрату реальной инвестицией. Radeon RX 6650 XT – это просто хорошая видеокарта, с которой будет комфортно даже в самых требовательных играх. Мы категорически против покупки GeForce RTX 3060. Не то, чтобы эта видеокарта была плохой. Скорее, наоборот, вот только цена её слишком завышена, а сама она ещё и на 15% медленнее указанной выше Radeon RX 6650 XT. Апеллировать к 12 Гб видеопамяти не рекомендуем, ведь в 1080р всё равно такое количество не задействуется. В ближайшее время состоится несколько релизов новых графических чипов, поэтому цена на GeForce RTX 3060 должна снизиться. Подождём.