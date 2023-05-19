Если вам нужна мощная игровая система, не обязательно тратить на процессор 35 тысяч рублей

Если вы обратите внимание на тесты, которые делают эксперты крупных технологических сайтов, то сможете убедиться в том, что значительная часть представляет собой топ или предтоп. Проще говоря, нас всё чаще стараются убедить в том, что нужно покупать самые дорогие процессоры, игнорируя собственные потребности и экономические возможности. Пресса делает вид, что не осознаёт простого факта: обычным геймерам не нужны процессоры за 60 тысяч рублей, ведь 75% любителей компьютерных игр (согласно статистике Steam) вполне комфортно себя чувствуют с мониторами 1080р и ниже.

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На самом деле даже камни за 30 тысяч для дома излишни, поскольку покупаются для самоутверждения и оказывают минимальное воздействие на игры. Согласимся, если денег у вас много, то почему бы не позволить себе компьютер за 500 тысяч рублей. Во всех остальных случаях нужно начинать думать головой, ведь советчики расскажут вам о том, что прожить без видеокарты за 100 тысяч и процессора за 35 в наше время просто невозможно. Давайте сегодня изучим камни AMD, которые стоят в районе 15 тысяч рублей и дешевле. Сделаем выводы относительно их перспективности и реальном использовании в игровой сборке.

Пожалуй, стоит начать с Ryzen 7 5700Х. Это крайне любопытный процессор, который придётся по нраву тем, кто собирает систему под 2К. Таких геймеров немного, ведь в этом случае компьютер обойдётся вам в 1500 долларов и дороже, а это по карману небольшой части отечественных любителей компьютерных игр. Если вы всё же хотите взять камень с перспективой на будущее, то Ryzen 7 5700Х крайне выгоден по нескольким причинам. Прежде всего он почти такой же быстрый, как и более дорогой Ryzen 7 5800Х, но стоит дешевле. Вам не нужно забивать голову разгоном, поэтому можно обратить внимание на материнскую плату без излишеств и оперативную память без потенциала. Система должна просто работать, с чем Ryzen 7 5700Х справится без усилий.

Ну или присмотритесь к Ryzen 7 5700G, который стоит 16 тысяч рублей. Поскольку не все наши читатели нуждаются в мощной игровой видеокарте, то данный камень может прийтись по вкусу тем, кто играет время от времени и предпочитает массовые тайтлы. Например, ваши интересы замыкаются на Мире танков и Мире кораблей. Ну или вам нравится Контр-Страйк с Майнкрафтом. Выбор большой, а интегрированная видеокарта позволят получить ко всему этому доступ. Получается, что у вас будет 8-ядерный процессор с внушительным быстродействием, но вы можете себе позволить отказаться от дискретной видеокарты. Очень неплохо и выгодно.

Ryzen 5 5600Х не зря занимает одну из первых строчек в топе самых продаваемых процессоров на рынках Европы и США. Камень непринуждённо справляется с играми и может рекомендоваться как для системы под 1080р, так и под 2К. Да, если вы купите новый процессор Intel за 35 тысяч рублей, то в играх получите ощутимо большее количество кадров в секунду. Вот только стоить система будет как минимум на 50 тысяч дороже, ведь вам понадобится не только сам камень, но и материнская плата и оперативная память DDR5. Получается, что всегда есть возможность получить больше, но не факт, что вам это нужно. Ryzen 5 5600Х плохо разгоняется и будет работать на любых материнских платах. Это именно то, что нужно обычному геймеру, у которого нет ни времени, ни желания превращаться в диванного оверклокера.

Ryzen 5 5600G не только позволит вам обойтись без покупки дискретной видеокарты, но и собрать действительно экономную систему. Получается, что это менее дорогой аналог Ryzen 7 5700G, который обойдётся вам на 5 тысяч рублей дешевле. Не всем нужны 8 ядер, ну а Ryzen 5 5600G вы можете купить не только для офисного ПК, но и для школьника. Со временем, если ребёнок попросит отдельную видеокарту, можно просто её докупить, а первое время даже встроенного потенциала Ryzen 5 5600G вам будет достаточно для знакомства с популярными играми.

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Ну и мы просто не можем обойти вниманием Ryzen 5 5500. Это самый недорогой 6-ядерный процессор AMD, который вы можете купить в российской рознице. При этом камень довольно мощный, а значит подходит даже для тех, кто собирает перспективную систему на 4 года вперёд. Кстати, если у вас завалялся компьютер на процессоре Ryzen 5 1600, то сегодня вы можете смело убрать старый камень, а на его место поставить Ryzen 5 5500. Получится, что затраты составят не выше 10 тысяч, учитывая покупку системы охлаждения и термопасты, а производительность системы увеличится в 2 раза. Спросите себя, почему процессоры Intel не обладают преемственностью поколений, а после перестаньте искать у синих преимущества, ведь более скоростные камни там стоят жутко дорого, вынуждая вас тратить на систему больше 2000 долларов.