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Стоит ли ждать выхода GeForce RTX 4060 за $299, и почему GeForce RTX 3060 лучше не покупать
GeForce RTX 4060 появится в продаже через 2 месяца
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Сегодня совершенно неожиданно NVIDIA анонсировала сразу 3 графических чипа. Речь идёт о среднем ценовом сегменте, хотя есть большие сомнения, что видеокарту за 500 долларов всё же следует причислять к таковому. Эксперты отмечают, что высокая инфляция и удорожание производства не оставили Дженсену Хуангу выбора, поэтому нам стоит привыкать к тому, чтобы платить больше, а получать меньше. Советуем умникам, которые кормятся с руки NVIDIA, обратить внимание на падение спроса, ведь если в продаже не появится действительно недорогие решения, то компании придётся пойти на серьёзные издержки, рассчитывая исключительно на сегмент облачных технологий и графических чипов для обучения нейросетей.

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Так вот, 24 мая в продажу поступит GeForce RTX 4060 Ti, рекомендованная цена которой стартует с 400 долларов, что позволит энтузиастам получить доступ к 2К по относительно невысокой стоимости. Казалось бы, чего ещё желать, ведь цена не выросла по сравнению с прошлым поколением, вот только всё не так просто. На самом деле GeForce RTX 4060 Ti – это большой обман, ведь прирост быстродействия заметен только с активацией DLSS 3.0, тогда как без технологии масштабирования там жалкие 10%. Не лучше дела идут и у GeForce RTX 4060, которая также была анонсирована, но появится на прилавках во второй половине июля. Тогда же должна быть выпущена и прокачанная модель GeForce RTX 4060 Ti с 16 Гб видеопамяти за 500 долларов, но мы очень сомневаемся, что видеокарта действительно по такой цене поступит в продажу.

Тесты доступны, ну а GeForce RTX 4060 за 300 долларов выглядит не так уж и плохо. Это значит, что на старте в РФ она должна стоить около 32 тысяч рублей, немного потеснив GeForce RTX 3060. Сколько будут просить за видеокарту прошлого поколения мы не знаем, но тот факт, что скидок ждать как минимум 2 месяца, наводит на грустные мысли. Пожалуй, если вы не готовы так долго ждать, то стоит задуматься о покупке видеокарты здесь и сейчас. Начнём с GeForce RTX 3060 Ti, которая сегодня стоит чуть дороже 40 тысяч рублей. Мы затрудняемся сказать, сколько будет стоить GeForce RTX 4060 Ti на старте, но видеокарта прошлого поколения точно не будет дешевле 35 тысяч рублей. Прибавьте к этому тот факт, что производство GeForce RTX 3060 Ti полностью остановлено, и вы получите целый ворох причин, препятствующих снижению стоимости этой видеокарты. Хотите ворваться в 2К без огромных инвестиций – берите GeForce RTX 3060 Ti.

Как вы уже поняли, ждать появления GeForce RTX 4060 придётся очень долго, хотя за 34 тысячи мы бы видеокарту GeForce RTX 3060 брать всё же не советовали. Скорее всего, на следующей неделе стоимость снизится до 30 тысяч, а значит есть смысл немного подождать. Ещё менее актуально выглядит версия GeForce RTX 3060 с 8 Гб видеопамяти. Она сильно уступает эталонной, ну а высокая цена делает её невыгодной. В итоге мы не ждём больших скидок на серию GeForce RTX 3060, но это не значит, что вам нужно сегодня бежать в магазин. Давайте подождём, не исключено, что хорошие предложения всё же появятся.

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А вот GeForce RTX 3050 за 24 590 выглядит более народной и точно не подешевеет в ближайшие недели. Как вы могли прочесть выше, релиз GeForce RTX 4060 состоится через 2 месяца, а до тех пор именно GeForce RTX 3050 будет занимать место самой недорогой видеокарты с трассировкой лучей. Она прекрасно справляется с играми в 1080р, но пытаться заставлять её работать в 2К мы бы не советовали. В большинстве новинок GeForce RTX 3050 покажет себя достойно, ну а возможность активации технологии масштабирования способна увеличить жизненный цикл на несколько лет. А вот брать GeForce GTX 1660 Super сегодня не советуем. На самом деле видеокарта примерно равна по скорости с GeForce RTX 3050, но лишена трассировки лучей и может предложить всего 6 Гб видеопамяти. Помните о том, что не бывает плохих видеокарт, а значит GeForce GTX 1660 Super имеет свою нишу. Вот только не сегодня, ведь за счёт небольшой коррекции стоимости GeForce RTX 3050 никакого смысла в покупке GeForce GTX 1660 Super уже нет. Как видите, нужно не только быть в курсе названий и характеристик тех или иных графических чипов, но и знать, сколько каждый из них примерно должен стоить. Если вам лень вдаваться в сложные подробности, просто смотрите тесты. После нескольких минут разборов полётов, всё встанет на свои места.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 4060
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