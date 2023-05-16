Первая ракета Storm Shadow уже сбита, но Украина могла получить сотни боеголовок

Когда в начале 2022 года США только начали передавать Украине различные наступательные типы вооружения, американцы требовали от Киева выполнения ключевого условия: не наносить удары по российской территории. На дворе уже середина мая 2023, а размеры военной помощи выглядят впечатляюще. При этом к делу подключилась Европа, а маховик продолжает раскручиваться. В сети достаточно рассказов о том, как в Старом свете всё плохо. В российской прессе часто пишут о скором падении немецкой экономики, а также исчерпании военных запасов. Якобы, все склады вычищены, а значит у самих немцев ничего не осталось. На самом деле это не так, ведь военный потенциал Европы не стоит недооценивать. В пример можно привести недавнее турне Заленского по странам-союзникам. Президент Украины получил не только крепкие объятья британского премьера, но и сотни ударных беспилотников с дальностью полёта до 200 километров, гарантию передачи танков, противоракетных систем и многое другое на миллиарды долларов.

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Ну а в итоге можно констатировать, что всё только начинается. Оружие, которое получает Киев, становится всё более совершенным, ну а недавно в ход пошла крылатая ракета Storm Shadow. Речь идёт о франко-британской разработке (компании «Matra» и «British Aerospace»), которая обладает неплохими техническими характеристиками несмотря на почтенный срок. Дело в том, что разработка началась в 90-х годах, а первые крылатые ракеты приняты на вооружение уже в 2001. Прежде всего это значит, что не нужно питать иллюзий, ведь на Западе есть и более продвинутое оружие. Что до Storm Shadow, то она способна передвигаться на скорости до 1000 километров на расстояние свыше 500 километров и несёт боеголовку весом 450 килограмм. Эксперты сходятся во мнении, что ракета получилась действительно выдающейся, поскольку может похвастать целым набором уникальных характеристик. Но особенно впечатляет количество произведённых ракет, ведь за два десятилетия предприятия во Франции и Британии умудрились наштамповать 3000 единиц. Таким образом нужно осознавать, что ракета не только быстрая и эффективная, но и массовая, а значит Киев может получить сотни единиц, каждая из которых представляет собой сложную цель.

Кстати, французы создали так называемый корабельный вариант, который впору сравнивать с российским «Калибром», хотя эксперты уверяют, что по тактико-техническим характеристикам наиболее близкой является всё же Х-101. Известно, что Storm Shadow относится к классу малозаметных, что обеспечивается использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Также стоит учитывать, что ракета летит на высоте всего 40 метров, при этом способна менять траекторию, огибая рельеф местности, что значительно усложняет работу РЛС. Эксперты отмечают, что Storm Shadow буквально заточена под поражение бункеров и командных центров, находящихся под землёй. Для этого ракета получила так называемую тандемную боеголовку. Так, вначале происходит разрыв проникающего заряда, который позволяет пробивать броню и бетон. После этого срабатывает основная часть, которая выполняет основную задачу уничтожения командного состава, складов с техникой и боеприпасами.

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Что любопытно, Storm Shadow совместима только с несколькими типами самолётов (например, Eurofighter «Typhoon», Dassault «Mirage 2000», Dassault «Rafale» и некоторыми другими), а советские штурмовики (МиГ-29 и Су-25) не способны поднять вес в 1.4 тонны. Остаётся только бомбардировщик Су-24, но информации о попытках модификации под европейскую ракету в прессе не было. Теоретически, могут использоваться пусковые установки, но эффективность там значительно меньше. В прессе пишут, что Украина получила экспортную версию, дальность которой не превышает 250 километров, но даже этого оказалось достаточно для удара по заводу в Луганской области, находящемся от линии фронта на расстоянии 100 километров. Вчера Минобороны РФ заявило о первой сбитой ракете Storm Shadow, а аналитики полагают, что вскоре российские системы ПВО приспособятся и смогут снизить эффективность европейской ракеты. В любом случае стоит понимать, что ракет будет больше, а вооружение станет более совершенным. Ну а учитывая тот факт, что Украина получила высокотехнологичное устройство, то должна иметь обученных специалистов, способных наводить и управлять таким сложным оружием. Всё это говорит, что подготовка к поставкам F-16 будет начата задолго до их отправки, а появление американских истребителей над небом Донбасса – это вопрос времени.