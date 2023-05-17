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Экономика Британии тонет, но правительство намерено и дальше снабжать деньгами Украину
Инфляция растёт, но элиты не спешат протягивать простым людям руку помощи
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Несмотря на то, что Британия и США играют за одну команду, англичане преследуют собственные интересы. Всё это прослеживается не только в политической, но и экономической сфере, вот только в последнее время местные элиты решили, что собственные интересы и нужны обычных англичан – это две большие разницы. Ну а результатом стала весьма странная политика, когда элиты игнорируют проблемы, с которыми сталкивается народ, пытаясь всеми силами удержаться в своих креслах. Одновременно с этим бедолаги испытывают острую необходимость навредить России, а все эти амбивалентные тенденции не идут на пользу стране. Вначале экономику расшатал Борис Джонсон. После пришла Лиз Трасс, умудрившаяся за короткий промежуток времени нанести Британии тяжёлый социальный и экономический удар. Ну а сегодня на кресле премьера сидит Сунак. Похоже, перед нами компромиссная фигура, а сам политик успешно продолжил дело своих предшественников. 

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Эксперты отмечают, что экономика Англии катится в пропасть, а среди ключевых причин называют конфликт в Украине. По данным главы Национального союза фермеров (NFU) Минетты Баттерс, отказ от российских энергоносителей взвинтил цены на продукты питания и коммунальные услуги, а в результате многие британцы больше не могут себе позволить привычное питание. Продуктовая корзина подорожала на десятки процентов, а отдельные позиции стоят до 50% дороже, чем годом ранее. В среднем подорожание за год достигло 19.2%, а в последний раз нечто подобное наблюдалось в 1977 году. Не меньше испытаний выпало на плечи производителей продуктов, ведь издержки за год выросли на 50%, тогда как поднимать цены решились не все. Ну а на канале Sky News появился любопытный материал, авторы которого попытались понять, что происходит, и когда всё это окончится. Сообщается, что страна столкнулась со значительным ростом инфляции, который привёл к резкому увеличению цен на продукты питания. Согласно последним данным, уровень инфляции в стране достиг самого высокого показателя за последние десятилетия, вызывая серьёзную озабоченность среди потребителей и экономических аналитиков. При этом эксперты уверены, что одной из главных причин роста цен на продукты питания является сокращение предложения и увеличение спроса на мировых рынках. Глобальные факторы, такие как изменение погодных условий, повышение стоимости энергии и транспорта, а также нестабильность в мировой политике, сказываются на производстве и доставке продуктов питания.

Британские аналитики отмечают, что одной из ключевых отраслей, которая оказалась наиболее подвержена росту цен, является производство и поставка овощей и фруктов. Неблагоприятные погодные условия, такие как засуха и наводнения, привели к сокращению урожая и повышению стоимости сельскохозяйственных продуктов. Возросший спрос на экспорт и увеличение стоимости импорта также оказали влияние на цены на продукты питания в стране. Однако, помимо глобальных факторов, некоторые эксперты отмечают и внутренние причины роста цен на продукты питания в Британии. Последние изменения в правилах иммиграции после Brexit привели к сокращению количества доступных рабочих мест в сельском хозяйстве, что сказалось на производстве и сборе урожая. Это также привело к увеличению затрат на рабочую силу, что отразилось на ценах на продукты питания. Кроме того, рост цен на продукты питания также связан с повышением стоимости сырья и упаковочных материалов. Растущие затраты на энергию, транспорт и логистику также оказали воздействие на цены. Некоторые производители и розничные сети вынуждены переносить эти дополнительные затраты на потребителей, что приводит к увеличению стоимости продуктов питания.

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В ответ на растущую инфляцию и увеличение цен, правительство Великобритании предпринимает шаги для смягчения негативного воздействия на потребителей. Одним из таких шагов является поддержка местного производства и сельского хозяйства, включая программы субсидий и финансовую помощь для фермеров. Также рассматриваются меры по стимулированию увеличения производства продуктов питания внутри страны, чтобы уменьшить зависимость от импорта и снизить цены. Вот только аналитики предупреждают, что смягчение роста цен на продукты питания может занять некоторое время, поскольку глобальные факторы и внутренние проблемы требуют комплексного решения. Кроме того, некоторые специалисты предполагают, что инфляция может повыситься ещё больше в ближайшие месяцы, прежде чем начнёт снижаться. Ну а мы отметим, что пока усилия элит не привели к должным результатам. Местные политики готовы оставить население без газа и электричества, если это позволит напакостить России. 

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#политика #экономика #инфляция
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