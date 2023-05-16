Ожидается, что больше ответов на эту тему будет дано на саммите в ЮАР в конце августа 2023

Существование единой межнациональной валюты – это несбыточная мечта, о которой писали древнегреческие философы больше 2000 лет назад. На разных этапах нашей цивилизации появлялись и умирали целые империи, но только в 20-м веке глобализация позволила доллару стать основным средством расчёта в торговле между странами, а также превратиться в основной золотовалютный актив. Очевидно, что от этого выиграли все, ведь инфляционные риски стали заметно ниже, но больше других получили именно США. Казалось бы, американцам следует вести грамотную денежную политику, что привело бы к тому, что доллар и дальше оставался бы глобальной мировой валютой, вот только янки решили, что самое верное решение – это использовать доллар в качестве оружия. Многие эксперты уверены, что такое решение станет фатальным для экономики США, а гегемония доллара трещит по швам. Поскольку мир подсел на американскую валюту, то быстрого отказа не ожидается, но на кону слишком многое, поэтому времена, когда Америка могла разрушить экономику тех или иных стран за счёт долларового потенциала, подходят к концу.

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Аналитики полагают, что усилия стран по отказу от доллара в международной торговле достигнут нового уровня уже в рамках саммита в Южной Африке, в ходе которого страны БРИКС обсудят возможность введения общей валюты. Информацию подтвердили инсайдеры из издания Global Times, ссылающихся на ряд высокопоставленных источников в правительстве Китая. Одновременно с этим об аналогичной инициативе сообщает Bloomberg, со ссылкой на министра иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. Утверждается, что вопрос, вероятно, будет включён в повестку дня встречи глав государств в Йоханнесбурге 22 августа. На фоне этого эксперты полагают, что страны союза могут нанести мощный удар по гегемонии доллара, придя к единому выводу относительно необходимости создания общей валюты. Стоит учитывать, что на долю стран БРИКС (Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку) приходится треть мирового экономического производства, а совокупный объем ВВП по некоторым показателям превышает показатели стран «Большой семёрки».

По словам экспертов, стремление к созданию валюты, которая позволит обеспечить более справедливые условия в международной торговле, является главной целью для стран БРИКС. Отмечается, что доллар, который США используют в качестве инструмента для поддержания международной гегемонии, создал серьёзную неопределённость для восстановления мировой экономики. В интервью Global Times директор Исследовательского центра международных финансов при Шанхайской академии общественных наук Чжоу Юй отметил, что цель, безусловно, является долгосрочной. По его словам, создание единой валюты для группы стран обычно занимает много времени и требует многолетнего сотрудничества и в конечном итоге означает постепенный отказ от собственных валют. «Несмотря на серьёзные трудности, с которыми сталкиваются такие усилия, для этих стран создание подобной валютной единицы не является невозможным», – заявил китайский эксперт. По его словам, тот факт, что страны БРИКС стремятся разработать валютную единицу специально для ведения международной торговли, а не для замены собственных валют, снимает массу противоречий, а значит шансы велики.

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Эксперт Академии общественных наук КНР Гао Линьюнь в беседе с Global Times указал на то, что безответственная денежно-кредитная политика США в последние годы сделала доллар валютой, сопряжённой с рисками. При этом в настоящее время около 80% мировой торговли осуществляется именно в американских долларах. «Такая крупная экономика, как Китай, может отгородиться от некоторых рисков благодаря своему мощному экономическому потенциалу, в то время как некоторые менее крупные страны могут столкнуться с финансовыми или долговыми кризисами», – отметил аналитик. По данным аналитиков, успехи в противостоянии гегемонии доллара уже есть: более 70% китайско-российской торговли уже осуществляется в национальных валютах. На прошлой неделе бразильская компания Suzano заявила, что может принимать юани для экспорта своей продукции в Китай. В Пакистане также отметили, что могут использовать юань для покупки партии российской нефти. Чжоу Юй полагает, что по мере ослабления доллара тенденция отказа от него в торговле во всём мире только будет набирать обороты. Он также указал на важность международного сотрудничества и координации стратегий между странами БРИКС для успешной реализации планов по созданию общей валюты. Эксперты не исключают, что наиболее простым решением будет создание цифровой валюты на основе блокчейна. Это будет не криптовалюта, при этом не требуется привязка к уже действующим фиатным валютам. Сложности вызывает создание курсового индекса, но данная проблема может быть решена за счёт привязки новой единой валюты к стоимости золота.