Никто в мире не может сбивать гиперзвуковые российские ракеты, ну или почти никто, ведь украинские власти за 2 недели уже сбили 7 штук, правда только в своей фантазии

Многие наши читатели знают о том, что Зеленский уже второй раз за май отправился в турне по Европе. До этого президент Украины по больше части принимал гостей дома, разгуливая с ними по Киеву, что должно было доказать несокрушимость ПВО над городом. После удара дронов-камикадзе по Кремлю ситуация кардинальным образом изменилось, а в итоге Зеленский уже вторую неделю ютится в президентских номерах по всему ЕС, выпрашивая новое вооружение и получая премии из рук тех, кто веками забивал жителей Африки в неисчислимых количествах. Если у вас есть время, обязательно почитайте о том, какую политику проводит Франция в своих бывших колониях, многие из которых только формально независимы. В реальности же европейские миротворческие силы служат инструментом подавления любых протестных настроений, а очень часто сотрудничают с террористическими организациями (или сами из создают), внося хаос в раздираемый войнами континент.

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Но вернёмся к теме нашего материала. По данным администрации Киева, этой ночью произошла самая массовая ракетная атака на столицу. Судя по всему, нечто подобное ожидалось, поскольку Зеленский получил уведомление, что пока возвращаться в столицу не стоит, но не захотел остаться на попечении европейцев. Похоже, президент всё же попал в Украину, поскольку есть сведения о том, что после пересечения государственной границы он пересел на автомобиль, где под кортежем укатил в неизвестном направлении. Украинские паблики неохотно рассказывают о прилётах, а вот победные реляции там достигли своего апогея. Сообщается, что ночью в Киев прилетали не только «Калибры» и «Искандеры», но и «Кинжалы». Вообще, указывается на прилёт ракеты из комплекса С-400, но останавливаться столь откровенном бреде мы не будем, а значит самое время обсудить гиперзвуковую ракету. Начнём с того, что на прошлой неделе украинская и американская пресса долго обсуждала величайшую победу ЗРК Patriot. Комплекс создан инженерами США и является гордостью страны.

Янки подхватили неудачную шутку о сбитом «Кинжале», а в итоге даже несколько высокопоставленных чиновников из Пентагона признали, что американская система ПВО справилась с одной из самых скоростных ракет на планете. Учтите, что ещё недавно эксперты в США посыпали себе голову пеплом, сетуя на то, что «Кинжал» слишком быстрый, ну а теперь уверяют, что далеко не самая прокачанная ЗРК Patriot способна на невероятные подвиги. В сети есть фотография мера Киева, который стоит рядом с непонятной балванкой. Стоит признать, что многие эксперты в США подняли на смех заявления официальных лиц, приводя логичные доводы. По их мнению, сбить «Кинжал» почти невозможно. Но даже если представить себе, что случилось чудо, то после контакта с ракетой ЗРК Patriot части «Калибра» всё равно должны были войти в землю на метры. Не говоря уже о незначительных повреждениях корпуса. Словом, выводы сделаны, ведь США в очередной раз доказали совершенство своего оружия. И все бы забыли о столь странном инциденте, если бы сегодня власти Украины не заявили, что сбили сразу 6 ракет «Кинжал».

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Напомним, речь идёт о ракете, которая способна передвигаться со скоростью выше 10 тысяч километров в час. Представим себе ситуацию, когда подобная ракета была пущена с территории России с расстояния 200 километров от Киева. Нетрудно подсчитать, что в итоге «Кинжал» достигнет своей цели чуть больше, чем за минуту. Этого времени недостаточно даже для приведения ПВО в рабочее состояние, не говоря уже о попытке отследить цель. Предположим, что расстояние до цели было больше, но в реальности это ни на что не влияет, ведь скоростные характеристики ракеты превышают максимальные показатели ЗРК Patriot в несколько раз. Даже если представить, что перед контактом с целью происходит двукратное снижение скорости, то в любом случае технические возможности американской системы окажутся ниже. Одним словом, пока НАТО печалится от одной мысли о прилёте «Кинжала» по защищённому бункеру, в Киеве научились сбивать такие ракеты пачками. Пока это происходит только в виртуальном мире, но всё это не так важно, ведь в факт поверят десятки миллионов людей, а значит можно и дальше говорить подобную чушь.