Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Украинские власти заявили о 6 сбитых российских «Кинжалах», но доказательств этому нет
Никто в мире не может сбивать гиперзвуковые российские ракеты, ну или почти никто, ведь украинские власти за 2 недели уже сбили 7 штук, правда только в своей фантазии
рекомендации
-20000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus
-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке

Многие наши читатели знают о том, что Зеленский уже второй раз за май отправился в турне по Европе. До этого президент Украины по больше части принимал гостей дома, разгуливая с ними по Киеву, что должно было доказать несокрушимость ПВО над городом. После удара дронов-камикадзе по Кремлю ситуация кардинальным образом изменилось, а в итоге Зеленский уже вторую неделю ютится в президентских номерах по всему ЕС, выпрашивая новое вооружение и получая премии из рук тех, кто веками забивал жителей Африки в неисчислимых количествах. Если у вас есть время, обязательно почитайте о том, какую политику проводит Франция в своих бывших колониях, многие из которых только формально независимы. В реальности же европейские миротворческие силы служат инструментом подавления любых протестных настроений, а очень часто сотрудничают с террористическими организациями (или сами из создают), внося хаос в раздираемый войнами континент. 

реклама

Но вернёмся к теме нашего материала. По данным администрации Киева, этой ночью произошла самая массовая ракетная атака на столицу. Судя по всему, нечто подобное ожидалось, поскольку Зеленский получил уведомление, что пока возвращаться в столицу не стоит, но не захотел остаться на попечении европейцев. Похоже, президент всё же попал в Украину, поскольку есть сведения о том, что после пересечения государственной границы он пересел на автомобиль, где под кортежем укатил в неизвестном направлении. Украинские паблики неохотно рассказывают о прилётах, а вот победные реляции там достигли своего апогея. Сообщается, что ночью в Киев прилетали не только «Калибры» и «Искандеры», но и «Кинжалы». Вообще, указывается на прилёт ракеты из комплекса С-400, но останавливаться столь откровенном бреде мы не будем, а значит самое время обсудить гиперзвуковую ракету. Начнём с того, что на прошлой неделе украинская и американская пресса долго обсуждала величайшую победу ЗРК Patriot. Комплекс создан инженерами США и является гордостью страны. 

Янки подхватили неудачную шутку о сбитом «Кинжале», а в итоге даже несколько высокопоставленных чиновников из Пентагона признали, что американская система ПВО справилась с одной из самых скоростных ракет на планете. Учтите, что ещё недавно эксперты в США посыпали себе голову пеплом, сетуя на то, что «Кинжал» слишком быстрый, ну а теперь уверяют, что далеко не самая прокачанная ЗРК Patriot способна на невероятные подвиги. В сети есть фотография мера Киева, который стоит рядом с непонятной балванкой. Стоит признать, что многие эксперты в США подняли на смех заявления официальных лиц, приводя логичные доводы. По их мнению, сбить «Кинжал» почти невозможно. Но даже если представить себе, что случилось чудо, то после контакта с ракетой ЗРК Patriot части «Калибра» всё равно должны были войти в землю на метры. Не говоря уже о незначительных повреждениях корпуса. Словом, выводы сделаны, ведь США в очередной раз доказали совершенство своего оружия. И все бы забыли о столь странном инциденте, если бы сегодня власти Украины не заявили, что сбили сразу 6 ракет «Кинжал».

рекомендации
-10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus
Дешевая 4070 MSI - надо брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

Напомним, речь идёт о ракете, которая способна передвигаться со скоростью выше 10 тысяч километров в час. Представим себе ситуацию, когда подобная ракета была пущена с территории России с расстояния 200 километров от Киева. Нетрудно подсчитать, что в итоге «Кинжал» достигнет своей цели чуть больше, чем за минуту. Этого времени недостаточно даже для приведения ПВО в рабочее состояние, не говоря уже о попытке отследить цель. Предположим, что расстояние до цели было больше, но в реальности это ни на что не влияет, ведь скоростные характеристики ракеты превышают максимальные показатели ЗРК Patriot в несколько раз. Даже если представить, что перед контактом с целью происходит двукратное снижение скорости, то в любом случае технические возможности американской системы окажутся ниже. Одним словом, пока НАТО печалится от одной мысли о прилёте «Кинжала» по защищённому бункеру, в Киеве научились сбивать такие ракеты пачками. Пока это происходит только в виртуальном мире, но всё это не так важно, ведь в факт поверят десятки миллионов людей, а значит можно и дальше говорить подобную чушь.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #военные технологии
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Чем опасна европейская копия "Калибра", и когда ПВО РФ научится сбивать малозаметную Storm Shadow
В Артёмовске убит гражданин США, воевавший на стороне ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВСУ начали операцию по окружению ЧВК «Вагнер», оборона на флангах посыпалась — Пригожин
58
Пригожин рассказал, как его проще всего ликвидировать и предложил 3 варианта на выбор
38
ЧВК "Вагнер" устраивает засады на колонны ВСУ под Бахмутом
4
ВС РФ продолжают наносить сокрушительные удары по тылам ВСУ
34
Российский эксперт: Армии России нужна вторая волна мобилизации
47
Ученым удалось расшифровать некоторые звуки и крики шимпанзе
2
Украинская авиация скопировала тактику ВКС РФ с ложными целями во время использования Storm Shadow
19
Шольц выступил против окончания украинского конфликта на российских условиях
31
Страны G7 на этой неделе обсудят очередной, уже 11-й пакет антироссийских санкций
2
Бета-версия Android 14 доступна для установки на смартфонах Xiaomi, Vivo, Oppo и других
+
Чем завершилось турне Зеленского по Европе, и почему Макрон, Шольц и Сунак оказались такими щедрыми
1
Крипто-майнеры, потратившие все деньги на видеокарты, теперь переключились на обучение ИИ
+
Зеленский заявил, что у Украины нет сил и времени для нанесения ударов по территории России
5
Зеленский о необходимом оружии для контрнаступления: Ещё пару визитов и всё
7
У Украины появится 600 дальнобойных ракет Storm Shadow малой заметности для сил ПВО
19
Российская ПВО впервые перехватила крылатую ракету Storm Shadow в зоне СВО
1
Казахстан перекрывает "параллельный импорт" в Россию - марки LG, Samsung и Bosch могут исчезнуть
24
Украинские бойцы пожаловались на сны с российскими танками и артиллерийскими обстрелами ВС РФ наяву
14
В Объединенных Арабских Эмиратах построят проект морского поселения на плавучих платформах
2
Канцлер Германии заявил, что будет добиваться привлечения России к ответственности за боевые действия на Украине
18

Популярные статьи

Если денег мало, а играть хочется — собираем недорогой игровой компьютер для новых игр 2023 года
18
Простой обход ошибки 0x80a40401 для консолей Xbox
16
Компьютер для ленивого геймера – игровая сборка для 4К на 4 года с потенциалом апгрейда за 140 000р
7
Морские дроны США, нюансы их применения и масштабы производства
+
По вашим заявкам: разгон 7,62-мм пулемёта Калашникова ПКП "Печенег" - полный гайд
2
Итоги гоночного уик-энда 13-14 мая
1
Краткий обзор и тестирование F+ FLAPTOP I, или заметки "бомжа-одноканальщика"
9
Сверхновые звезды: Что это такое, как они появляются и какова их роль в жизни Вселенной
1
Возрождение самурая: 10 игр, где вы сможете эпично рубить врагов катаной
2
Пекин неожиданно решил понизить градус напряженности вокруг Тайваня
1

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100813
12:08
Походу украинские с/службы привезли Кадырову и 18 тысяч, и коня Зазу.)) Просто хозяева запретили на лошадях бандерцам воевать. Не подошли под стандарт нато.
Кадыров вернул своего коня Зазу, заплатив украинским спецслужбам 18 тысяч долларов
ZeroNull
12:05
И что не так? 600 метров вперед, 2650 метров в стороны итого 1,59 кв.км. Я не утверждаю, что эти цифры верные, но математически противоречий нет. )))
ВСУ начали операцию по окружению ЧВК «Вагнер», оборона на флангах посыпалась — Пригожин
Дмитрий Silent
12:04
Да хоть в половину дешевле, игр нет уже с 2020 года. А что выходит ,муть какая -то.Купил себе 3070 ti и продал ,так как играть не во что. В погоне за наживой ,Хуанг забыл для чего вообще этот продукт
Видеокарты NVIDIA за 2023г подешевели в магазинах РФ до 25% – стоит ли ожидать новых скидок
Test Test
12:00
Не всё так однозначно, мой дорогой друг Горацио. Всегда есть полярные точки зрения и их все нужно учитывать. А верить можно только фактам, а не словам, даже если эти слова говорит самый уважаемый в ми...
Пригожин рассказал, как его проще всего ликвидировать и предложил 3 варианта на выбор
Kutuz
12:00
Лично мне этот одиозный персонаж не приятен чуть менее, чем Пригожин, но вот тут с ним сложно не согласиться. Как человек военный он правильно говорит касательно того, что в стране должна быть одна ар...
Депутат Госдумы: За переход российских военных в ЧВК «Вагнер» им грозит 15 лет лишения свободы
Kutuz
11:57
Рекурсия какая то получается))
Депутат Госдумы: За переход российских военных в ЧВК «Вагнер» им грозит 15 лет лишения свободы
Kutuz
11:57
По факту объективно всё расписал!
Депутат Госдумы: За переход российских военных в ЧВК «Вагнер» им грозит 15 лет лишения свободы
Дмитрий Бояршинов
11:55
Я что-то пропустил, это когда сайт об IT технологиях, стал транслировать СВО?!....
Forbes: Россия массово перемалывает западное вооружение на Украине, в том числе и тяжёлую технику
Руслан Козлов
11:53
Либо у меня по географии два, либо я не так в Сирию летел, но вроде полет был через Турцию, а не через Египет, не могу понять кто кого обманывает?
Египет проигнорировал требование США перекрыть воздушное пространство для ВКС РФ
Михаил Соломонов
11:53
Да тянет он все. Для 1080 норм проц.
Российские геймеры начали скупать процессоры AMD – Intel теряет позиции, а Ryzen 5 3600 в топ 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем