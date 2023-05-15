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Чем завершилось турне Зеленского по Европе, и почему Макрон, Шольц и Сунак оказались такими щедрыми
Истребителей нет, но будут 200 ударных дронов
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Недавно в Пентагоне заявили, что Украина получила до 98% всего обещанного вооружения и полностью готова к началу наступательной операции. Несмотря на это в Киеве оказались недовольны, а местные политики и вовсе уверяют, что потребуется время и больше оружия. Неудивительно, что в турне по Европе снова отправили Зеленского. Президент Украины отметился провокационными заявлениями, на что обратили внимание в западной прессе. Прежде всего он закрыл тему мирных переговоров, которые ранее предлагал Папа Римский. Реакция понтифика осталась за кадром, но столь влиятельные персоны редко прощают такие обиды. Следом за Италией Зеленский направился в Германию, где получил Премию Карла Великого. На церемонии присутствовал Шольц, а президент Украины сорвал бурные аплодисменты. Кстати, в прошлом году премию выдали Тихановской, которая так и не смогла организовать революцию в Беларуси, а до этого подобной награды удостаивались Меркель, Макрон и даже Клинтон. 

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Судя по всему, Германия окончательно выбрала свой путь, поскольку теперь больше не сдерживается, а Шольц заявил о выделении оружия на 2.7 миллиарда евро. Нет никаких сомнений, что всё это в Европе есть в больших количествах, ну а следующим пунктом назначения своей туристической поездки президент Украины избрал Францию. Там его поджидал Макрон. Президент Франции разочаровал отказом передать истребители, но вместо этого пообещал поделиться десятками бронированных машин, а также организовать ещё одну партию колёсных танков AMX-10C. Злые языки уверяют, что Франция не знает, куда девать откровенно бесполезный танк, а сплавить его под предлогом поддержки – это самое удачное решение, которое только могло прийти в голову. Если AMX-10C ожидает поражение, то хуже уже не будет, ну а в случае успеха имидж Франции может укрепиться. 

Поскольку поставки техники идут регулярно, то уже не вызывают никакого удивления, а вот заявления о возможном начале обучения украинских пилотов ставят целый ряд сложных вопросов. Макрон заявил, что сегодня передавать истребители Украине преждевременно и полагает, что для начала требуется обучить достаточное количество пилотов. Точных данных о том, когда всё это станет реальностью, президент Франции не сказал, сделав особый упор на огромном вкладе местных экспертов в подготовку украинских военнослужащих. Якобы, только за 2023 год в рамках программы НАТО обучение на территории Франции пройдут 2000 украинцев и ещё 4000 получат необходимые навыки в Польше, куда уже выехали 200 французских специалистов. Сам Макрон заверил Зеленского в том, что мечтает увидеть Украину членом ЕС и НАТО, но пока не может назвать, когда этот счастливый миг наступит. В Politico пишут, что Германия и Франция настойчиво указывают в сторону необходимости наращивания средств противовоздушной обороны, а также танков и другой бронированной техники. Это значит, что там пока не готовы разговаривать о передаче истребителей, а в итоге Зеленский отправился за помощью в Британию.

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Там президента Украины встретил Риши Сунак, который по-отечески обнял Зеленского и заявил, что встреча проходит в решающий момент, а все члены международного сообщества не могут подвести обычных украинцев. По логике англичан это означает, что каждому жителю Украины нужно дать в руки по автомату и пустить в бой, а сами британцы пока посидят в сторонке и обязательно помогут победителю в борьбе против нацизма. В Англии прекрасно справились с аналогичной миссией во времена Второй мировой, поэтому надеются малой кровью добиться результатов и сейчас. Ну а поскольку Макрон отказался дать истребители, то Риши Сунак пообещал выделить сразу 200 ударных дронов, каждый из которых способен принимать участие в атаках по территории условного противника на расстоянии до 200 километров. Информацией поделились журналисты The Guardian, делая особый упор на том, что ранее Британия поставила Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow. Кстати, на этих выходных именно с помощью таких ракет осуществлялись удары по Луганску. В прессе доступны чёткие фотографии, свидетельствующие о том, что пока вся помощь Лондона сводится к тому, чтобы наносить как можно больший урон мирным жителям, вызывая гнев обычных россиян и провоцируя ответные ещё более мощные удары. 

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#сво #политика
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