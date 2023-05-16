Несмотря на здравый смысл, геймеры предпочитают GeForce RTX 3060

Несмотря на то, что рынок графических чипов кажется прозрачным, реальное положение вещей таково, что мы фактически ничего не знаем о том, сколько продукции производится и куда идут основные поставки. AMD и NVIDIA предпочитают хранить подобные данные в строжайшей тайне, а в результате мы можем только догадываться об этих и других важных деталях. Аналитики составляют списки, но там даны сухие данные по рыночной доле, тогда как единственное место, где вы можете узнать больше – это сервер статистики Steam.

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Можно как угодно воспринимать указанную там информацию, но всё это не так важно, ведь лучше источника всё равно нет. Ну а если обратиться в Steam, то можно увидеть, что мобильная и настольная версии графического чипа GeForce RTX 3060 пользуются огромным спросом, и занимают около 9% от всего рынка. Впечатляюще, ведь это говорит о высоком доверии к этой видеокарте, вот только мы хотим вас заверить в том, что на самом деле GeForce 3060 далеко не самое лучшее решение, которое вы можете купить в своей ценовой категории. Давайте как следует разберёмся в вопросе и сделаем правильные выводу.

Начнём с того, что главным достоинством GeForce RTX 3060 остаётся значительное количество видеопамяти. NVIDIA сделала щедрый шаг и поставила туда целых 12 Гб. Может показаться, что это здорово, вот только всё не совсем так, ведь на самом деле для видеокарты такого уровня хватило бы и меньше. Ну а за счёт установки 12 Гб видеопамяти, стоимость графического чипа оказалась выше 330 долларов, а сегодня не делает опускаться ниже рекомендованной даже в магазинах США. Получается, что большая часть видеокарт прошлого поколения скинула до половины стоимости, но GeForce RTX 3060 упрямо сопротивляется. А почему бы и нет, ведь геймеры покупают, а значит можно и дальше зарабатывать деньги на доверчивых пользователях.

Если вы собрали чуть больше 30 тысяч рублей, то самое время обратить внимание на Radeon RX 6650 ХТ. Вообще, эта видеокарта изначально не была конкуренткой для GeForce RTX 3060, поскольку получила стартовую цену выше 400 долларов, но компания AMD была готова к скидкам, а в результате вы сегодня можете купить Radeon RX 6650 ХТ чуть дороже 30 тысяч. Это всё ещё больше, чем в американской рознице, но ощутимо выгоднее GeForce RTX 3060. Смотрите, Radeon RX 6650 ХТ примерно на 15% быстрее, но стоит меньше, а значит выбор должен быть очевиден. Как бы не так, NVIDIA заплатила всем влиятельным технологическим сайтам за правильное освещение её продуктов. Фактически, вы нигде ну услышите совета купить Radeon RX 6650 XT вместо GeForce RTX 3060. В результате геймеры берут то, что им рекомендуют и ничего не знают об альтернативных вариантах.

Некоторые геймеры полагают, что чуть дороже есть более выгодная GeForce RTX 3060 Ti. Согласимся, что эта видеокарта действительно выглядит намного лучше, чем GeForce RTX 3060, поскольку может похвастать аналогичной скоростью с указанной выше Radeon RX 6650 XT. И всё бы ничего, вот только разнице в цене между продукцией красного и зелёного лагеря огромна. Фаната Дженсена Хуанга обязательно напомнят нам о том, что в трассировке лучей GeForce RTX 3060 Ti лучше, и будут правы. Почти, ведь мы не уверены в том, что из-за преимущества в одном сценарии нужно так много переплачивать. В итоге GeForce RTX 3060 Ti действительно хороша, если вы хотите купить именно продукт производства NVIDIA, но не идёт ни в какое сравнение с предложениями AMD.

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Кстати, если вы готовы потратить на видеокарту 37 тысяч рублей, то берите Radeon RX 6700. Эта видеокарта чрезвычайно интересна тем, что окажется чуть быстрее или равна (в зависимости от той или иной игры) GeForce RTX 3060 Ti, но имеет на борту 10 Гб видеопамяти. Есть мнение, что требования к играм растут, поэтому 8 Гб в разрешении 2К уже неуместны. Что же, если вы полагаете, что эксперты не врут, то смело берите Radeon RX 6700. Она стоит дешевле GeForce RTX 3060 Ti, имеет неплохой запас быстродействия и предлагает длительный жизненный цикл. Если вы полагали, что GeForce RTX 3060 только за счёт наличия 12 Гб видеопамяти может похвастать тем же, то сильно ошиблись. Жизненный цикл определяется не только количественными показателями, но и качественными. Проще говоря, GeForce RTX 3060 слишком медленная, а значит вне зависимости от памяти устареет быстрее.