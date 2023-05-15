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Может ли Европа замёрзнуть зимой 2023-2024 – ЕС безуспешно пытается надавить на экспортёров газа
Идея создания единой энергетической платформы пока не выглядит жизнеспособной
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Нет никаких сомнений, что Европа смогла пережить зиму 2022-2023 года только благодаря тому, что температура воздуха была рекордно высокой. Тёплая осень и умеренная зима оказали Старому свету услугу, позволив сохранить значительную часть бюджета и не скатиться в хаос междоусобных разборок. По мнению Deutsche Wirtschafts Nachrichten есть все основания полагать, что следующая зима не будет лёгкой, а противоречия между странами региона способны достичь апогея. Отметим, что в настоящее время стоимость газа достигла рекордно низкого уровня за последние два года, но эксперты полагают, что зима 2023-2024 года может принести энергетический кризис и рост цен. Международное энергетическое агентство предупредило о возможном увеличении мирового спроса на газ, особенно из-за Китая. В случае дефицита газа европейские страны могут снова начать конкурировать друг с другом, ухудшая ситуацию на рынке. Несмотря на наполненность европейских газохранилищ на уровне 62%, не следует иллюзорно полагаться на это обстоятельство. Ошибкой будет рассчитывать только на добрую волю соседних стран. В кризисные моменты призывы к солидарности могут уступить место эгоистичным интересам и конкуренции между партнёрами. Следовательно, необходимо принять меры, чтобы обеспечить стабильное и надёжное энергоснабжение в Европе.

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Именно поэтому было принято решение создания так называемой энергетической платформы Евросоюза. В настоящее время промышленники и эксперты высказывают скептицизм по отношению к планам ЕС, отмечая, что схожие соглашения, действующие в Азии с 2017 года между Японией, Южной Кореей и Китаем, не принесли значительных результатов. Отсутствие конкретных действий может привести к продолжению текущей ситуации, где поставщики просто отправляют грузы тем, кто готов заплатить больше. Аналитики уверены, что для успешной реализации энергетической платформы ЕС требуется активное привлечение крупных импортёров газа, включая компании, такие как Uniper и Engie. Они играют важную роль в газовой индустрии и могут существенно повлиять на успех и эффективность платформы. Необходимо разработать механизмы стимулирования и привлекательные условия для участия этих крупных игроков, чтобы они стали активными участниками платформы. 

При этом, одним из ключевых вопросов, с которыми сталкивается энергетическая платформа ЕС, остаётся необходимость обеспечения согласованности и сотрудничества между государствами-членами. Для достижения совместных закупок и объединения спроса требуется активное взаимодействие и согласованная стратегия. Правительства должны принять активную роль в создании благоприятной среды для сотрудничества и обеспечения необходимых финансовых стимулов. Однако необходимость вмешательства государства может вызывать определённые опасения и вызывать споры относительно роли рыночных сил и свободы предпринимательства. Ну а эксперты полагают, что решение о вмешательстве государства должно быть взвешенным и основано на анализе и консультациях со всеми заинтересованными сторонами. Европейский союз должен также учесть опыт других регионов, таких как Азия, где уже действуют схожие соглашения. Изучение успешных и неудачных примеров может помочь сформировать более эффективный и устойчивый подход к организации совместных закупок газа.

Похоже, в Брюсселе настроены решительно, а главная задача энергетической платформы ЕС заключается в совместной закупке голубого топлива для стран-членов, объединяя их спрос и позволяя сэкономить на конкуренции по цене. Это также придаст Европейскому союзу больший вес на мировом рынке и откроет потенциальные возможности для получения дополнительных преференций. Роль энергетической платформы ЕС состоит в формировании спроса, координации использования инфраструктуры, ведении переговоров с международными партнёрами и подготовке совместных закупок. Первое окно для коммерческих предложений на платформе закрылось в начале мая, и сейчас ведутся переговоры с потенциальными продавцами. Первый опыт использования такого формата будет определяющим для будущего успеха этой платформы. Однако на данный момент на энергетической платформе зарегистрировалось всего 65 предприятий, большинство из которых связаны с энергоёмким производством, включая металлургию, керамику, стекло и автомобильную промышленность. Вопрос о том, будут ли крупные импортёры, такие как немецкая энергетическая компания Uniper или французская Engie, использовать эту платформу, остаётся открытым.

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Аналитики относятся к подобной идее скептически, ведь на бумаге идея энергетической платформы выглядит привлекательно, однако, в ходе её практической реализации могут возникнуть серьёзные трудности, продолжает отмечать издание. Коммерческие отделы, занимающиеся закупкой газа, традиционно ориентированы на получение прибыли и бонусов, подобно инвестиционным банкам. Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что следующую зиму Европа впервые за десятилетия окажется отрезана от российского газа. Трубопроводы повреждены, а действующие сильно ограничены мощностью. В настоящее время цена на газ низкая, но активное наращивание закупок со стороны Китая способно привести к дефициту, ну а ни одна крупная компания не будет продавать Европе дешёвый газ, когда Китай готов платить больше. 

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#экономика #энергетика
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