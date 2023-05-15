Есть мнение, что уже вскоре начнётся возврат драгоценностей и культурного наследия Индии, вывезенного из страны британцами

По мнению многих аналитиков, современная Европа находится только в самом начале пути осознания ущерба, который был причинён десяткам стран по всему миру в период колонизации. Пожалуй, одним из наиболее пострадавших государств можно считать Индию. На страницах собственного научного издания Колумбийского университета приводятся подсчёты, позволяющие сделать вывод, что с 1765 по 1938 годы Британия ограбила Индию на 45 триллионов долларов. Речь идёт о периоде, когда регион находились под властью Ост-Индийской компании, активно вывозящей из страны не только продукты питания и рабочую силу, но и драгоценности. Споры о том, насколько данная сумма правомерна, не прекращаются, ну а совсем недавно экономика Индии оказалась больше, чем экономика Британии. Произошло это в сентябре 2022, а по итогам года ВВП стран равняется: 854.7 миллиарда долларов против 816 миллиардов долларов. Эксперты отмечают, что экономика Индии стала самой быстрорастущей из стран региона, прибавляя по 10% в год. При этом не стоит забывать, что в Индии проживает в 20 раз больше людей, ну а в последнее время можно услышать дискуссии о необходимости возвращения в Индию украденных Англией ценностей.

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Эксперты полагают, что в ближайшие 10 лет или даже раньше внушительная коллекция драгоценностей, украденных Британской империей в период колониального господства над Индией, будет наконец возвращена своим законным владельцам. Такое заявление сделал известный историк Сатнам Сангера, вызвав волну надежд и восторга в Индии. В заявлении, опубликованном на прошлой неделе, автор подчеркнул неизбежность возвращения украденных сокровищ и призвал Британию к активным действиям в этом направлении. История украденных индийских драгоценностей тянется на протяжении столетий. Во время колонизации Индии Британской империей величественные драгоценности, включая бриллианты, изумруды и другие ценности, были увезены из страны и размещены в различных музеях и коллекциях по всему миру, в основном в Великобритании. Многие из этих предметов являются символами богатой истории и культуры Индии, и их потеря стала для нации болезненной темой.

Сатнам Сангера отмечает, что на момент прихода европейцев индийская культура и экономика ничем не уступала британской, но была почти 200 лет погребена под колониальной пятой сюзерена. В своей публикации историк приходит к выводу, что возвращение этих драгоценностей является неизбежным и справедливым актом. Он указал на сильные моральные и этические аргументы, а также на необходимость вернуть культурные ценности народа Индии. В заявлении Сатнам Сангера также подчеркнул, что возвращение драгоценностей Индии может стать знаковым шагом в направлении примирения и обновления отношений между Индией и Британией. Он призвал обе страны начать диалог и сотрудничество для поиска мирного и справедливого решения этого вопроса. В свете возросшего интереса к историческому наследию и вопросам колониализма, автор призвал правительства обеих стран принять инициативу и взять на себя ответственность за возвращение драгоценностей. Заявление Сатнама Сангера вызвало мощную реакцию в Индии. Люди, объединённые общей историей и культурным наследием, выразили свою поддержку и надежду на скорое возвращение драгоценностей. Многие считают, что этот акт будет символическим шагом в направлении исправления колониальной ошибки и восстановления справедливости.

Тем не менее есть и те, кто высказывает опасения относительно реализации этой идеи. Существуют сложности в определении законных владельцев и в установлении правовых механизмов для возврата драгоценностей. Также существует вопрос о возможных репарациях или компенсациях, которые должны быть учтены в процессе возвращения. Британское правительство пока не представило официального комментария по поводу заявления автора, но некоторые политики высказались на эту тему. Они отметили, что вопрос возвращения культурных ценностей является сложным и требует серьёзного обсуждения. Однако, они подчеркнули готовность рассмотреть возможные пути сотрудничества и диалога с Индией. Возможное возвращение индийских драгоценностей также подняло важные вопросы о роли колониализма и его последствиях. Эта дискуссия стала отражением широкого мирового движения за осознание и примирение с историческими ошибками и несправедливостями. Она подчёркивает необходимость глубокого анализа прошлого и стремления к построению более справедливого будущего.

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Независимо от исхода этой конкретной инициативы, заявление Сатнама Сангера привлекло внимание к важности сохранения и восстановления исторического наследия каждой страны. Оно стало поводом для размышлений о колониальной эпохе и её влиянии на настоящее время. Возросший интерес к этой теме может способствовать углублению исследований и публичных дебатов о последствиях колониализма, расширить понимание исторического контекста и национальной идентичности. Эксперты полагают, что позитивное решение британских властей создаст прецедент, а значит шансы получить репарации появятся и у других стран, которые столетиями прислуживали европейцам, отдавая не только свои ценности, но и жизни. Кстати, на фотографии выше корона британских монархов, главным украшением которой является алмаз Кохинур. Он весит 105 карат и считается самым крупным в истории. Как вы могли догадаться, алмаз также украден англичанами в Индии.