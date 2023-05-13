Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Опасный грибной мицелий похожий на The Last of Us превратили в мясо и одежду с эффектом регенерации
Учёные готовят самую настоящую революцию в питании и моде
рекомендации
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
<b>3070 Gigabyte за 40</b> с началом в Регарде
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 за копейки - смотри
-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

Выход сериала The Last of Us основательно «подмочил» репутацию грибов, превратив их в настоящих антигероев. И всё же, учёные полагают, что в будущем человечество научится использовать уникальные качества грибов в самых разнообразных отраслях. Так, совсем недавно учёные смогли создать прочный и самовосстанавливающийся материал из грибов, открывая новые возможности для индустрии моды. В 2016 году исследователи разработали метод биофабрикации, позволяющий создавать ткань из грибов в лабораторных условиях. Этот материал будущего обладает высокой прочностью и долговечностью, и его не требуется сшивать. Однако новое открытие, сделанное учёными из Ньюкаслского университета и Нортумбрийского университета в апреле 2023, добавляет ещё одно удивительное свойство коже из грибов. Оказалось, что такая ткань способна регенерировать благодаря присутствию вещества под названием «мицелий», которое содержится в корнях грибов.

реклама

Хотя работа по усовершенствованию этого материала все ещё продолжается, открытие о его самовосстановлении может стать революцией в индустрии моды. Это может изменить подход к созданию одежды и аксессуаров, обеспечивая их долговечность и способность к регенерации. Мировые дизайнеры и производители уже обратили внимание на потенциал этого материала и его значительное влияние на будущее модной индустрии. Одежда из грибов может стать не только экологически чистой альтернативой, но и открыть новые горизонты для целого ряда потребительских продуктов. При этом первый шаг уже сделан, ведь компания Ecovative представила новую платформу MycoFlex, способную создавать разнообразные сложные материалы с использованием мицелия. Компания, основанная десять лет назад, изначально занималась разработкой экологических упаковок, которые сейчас используют такие гиганты, как Dell и IKEA, в качестве компостируемой альтернативы пенополистиролу. Технология MycoFlex позволяет создавать более сложные материалы на основе грибной ткани. Процесс роста включает выращивание мицелия вместе с питательным субстратом в специальных туннелях, где контролируются различные параметры, такие как температура, влажность, уровень углекислого газа и воздушный поток. Это позволяет точно контролировать геометрию, плотность, размер и форму материала, создавая уникальные продукты.

Благодаря новой платформе MycoFlex, компания Bolt Threads разработала инновационный материал под названием Mylo, представляющую собой биосфабрикованную кожу, практически неотличимую от натуральной коровьей шкуры. В сентябре была представлена сумочка, изготовленная из этого нового материала. Такая платформа также может быть использована для выращивания чистого мяса. Компании, занимающиеся регенеративной медициной и созданием искусственных органов с использованием 3D-принтеров, также могут воспользоваться этой технологией. Процесс выращивания органов сталкивается с теми же сложностями, что и выращивание мяса, связанными с необходимостью создания сложной структуры. Однако мицелий предлагает решение для этой проблемы, так как позволяет контролировать формирование этих структур, что особенно важно при выращивании органов с сетью рабочих кровеносных сосудов. Экологическая платформа MycoFlex также может быть использована в разных сферах производства устойчивых потребительских продуктов. Компания Ecovative ведет переговоры с обувными и косметическими компаниями, которые проявляют интерес к применению мицелиальной пены в своих продуктах. Например, обувные компании заинтересованы в замене нефтяной версии пены, которую они используют для создания стелек, на экологически более дружественную мицелиальную пену. Такой шаг позволит снизить углеродный след продукта и создать материал, который можно будет компостировать самостоятельно.

Если вы думали, что на этом потенциал грибов исчерпан, то сильно ошиблись, ведь рестораны по всему миру готовятся к революции в сфере питания, ведь компания Ecovative планирует начать массовое производство мяса на основе грибов. Представители Ecovative уверяют, что по вкусовым и визуальным качествам отличить продукт от настоящего мяса будет невозможно, а создание внутренних волокон уже сегодня не представляет особой сложности. Используя мицелий грибов, учёные действительно смогли создать реалистичные куски мяса, которые имеют структуру и текстуру, напоминающие настоящее мясо. Это открытие может изменить восприятие и подход к производству пищи, предоставляя возможность получать мясные продукты без нанесения вреда животным. Учёные и инженеры продолжают работать над усовершенствованием процесса выращивания «чистого мяса» и расширением ассортимента продуктов, которые могут быть созданы с использованием этой технологии. Вскоре рестораны могут предложить своим посетителям разнообразные блюда на основе биореакторного мяса, от бургеров до фарша для пасты, с сохранением вкуса и питательности, не нанося при этом вреда окружающей среде и животным. Ожидается, что новое «чистое мясо» станет важным шагом в развитии устойчивого и этичного питания. Процесс производства такого мяса не требует забоя животных, не вызывает негативного влияния на окружающую среду и сокращает использование природных ресурсов.

рекомендации
RTX 4080 дешевле 100тр - цена рухнула
Дешевая 4070 MSI - надо брать
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
RX 7900XT подешевела на порядок
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#технологии #наука
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Учеными из Центральной Флориды обнаружен способ добычи воды на Луне
В России значительно выросла доля произведенных в стране мед препаратов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Минобороны ответило на заявление Пригожина и военкоров о ситуации в Бахмуте
40
Минобороны: обстановка на фронте под контролем, информация о прорывах обороны — ложная
9
После Бахмута ВСУ пойдут на Брянскую и Белгородскую область - Пригожин о плане контрнаступления
16
Премьер Грузии счёл положительным решение об отмене Россией визового режима с Грузией
4
Пригожин: ВСУ начали контрнаступление и уже отбили несколько позиций рядом с Бахмутом
1
Пригожин пригласил Шойгу со служебным визитом в Бахмут
8
Рогозин: Россия "проспала" целое поколение новых средств вооружения
67
Пригожин сообщил о значительном продвижении ЧВК «Вагнер» в Бахмуте за сегодняшний день
21
Почему AMD проигрывает Intel – как Лиза Су решила сэкономить и переиграла сама себя
28
Не сумев найти замену американскому аналогу Су-25, США отправляют A-10 на покой
8
США будет поставлять вооружение Украине даже после дефолта
43
Пригожин: боеприпасов ЧВК «Вагнер» по-прежнему не дали
7
Youtube будет запрещать просмотр видео тем, у кого установлена утилита для блокировки рекламы
5
Видеокарта GeForce RTX 4060 Ti уже рядом – почему мы не рекомендуем GeForce RTX 3070 Ti в мае 2023г
9
Стали известны даты выхода бюджетных RTX 4060 Ti и RX 7600
+
Самолеты ВКС России атаковали мост на границе с Брянщиной, используемый украинскими ДРГ [Видео]
2
Ракеты, которые Великобритания передала ВСУ, способны долететь до Севастополя и Крымского моста
29
Министр обороны Тайваня заявил о готовности защищать TSMC от США с «оружием в руках»
5
Politico: Пригожин врёт о ситуации в Бахмуте и «снарядном голоде»
8
Эксперт: ВСУ начали наступление на Артемовском направлении
+

Популярные статьи

App Game 4PDA - правильный магазин приложения для Android устройств
3
Грамотно собираем мощный игровой компьютер, который будет справляться с новыми играми еще 5 лет
31
ТОП-7 шестиядерных процессоров Intel и AMD для игр в 2023 году – от бюджетных до флагманских
56
В России наблюдается рост цен на компьютерные комплектующие
56
США пригрозили взорвать TSMC, если Китай вторгнется на Тайвань
46
Фильм "Подземелья и драконы: Честь среди воров": не все так плохо, как я думал
4
Выбираем 5-трубочный кулер для socket 1700 / AM4 / AM5
10
Анти-оверклокерский тест Ryzen 7 5800x3D
10
Топ 5 самых мощных компьютеров в мире
9
Пентагон озабочен: Секретный космолет НОАК вернулся на Землю после длительного пребывания на орбите
+

Сейчас обсуждают

Евгений Шрайнер
17:08
Ага скорее всего прилетело как раз таки по военным. Пробили российские номера, увидели скопление и прилетело....
На территории ЛНР было решено отключить мобильный интернет из-за обстрелов со стороны Украины
ffe
17:08
>>средств для перехвата гиперзвуковых ракет у страны нет (и быть не может, потому что их не существует) --- А может ли Бог создать камень, который Он не сможет поднять? Ну, в смысле, способны ли божес...
Западная пресса зачем-то продолжает разгонять «фейк» о сбитом над Украиной гиперзвуковом «Кинжале»
Макс
17:08
А чего это он какой-то фиолетового оттенка на фото? Люди бывает бледнеют, бывает краснеют, ну иногда синеют. А чтобы в такой фиолетовый оттенок кожа окрашивалась, это что-то новенькое...
После Бахмута ВСУ пойдут на Брянскую и Белгородскую область - Пригожин о плане контрнаступления
Сергей Катков
17:08
Обожаю, сколько я уже заработал на исках за оскорбления. Ты следующий
Рогозин: Россия "проспала" целое поколение новых средств вооружения
Олег Власов
17:07
Л.П.Берия прекрасно знал как со всем этим бороться-быстро и эффективно.
Глава Следственного комитета заявил о вопиющих случаях коррупции даже в «оборонке»
Chato-b0t
17:07
И только Нытька гiдно пiдтяфкивает из-пiд шконки.
2 вертолёта Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35 упали в Брянской области
REY_B_
17:07
"Спецслужбы проверяют информацию и ищут виновных в данной трагедии." - А в зеркало посмотреть слабо?
2 вертолёта Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35 упали в Брянской области
vitosol
17:04
"... публикуемым в телеграм-каналах ...". *Там пишут кто не попадя из-за границы, чтобы посеять панику. За $ работают.
2 вертолёта Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35 упали в Брянской области
REY_B_
17:04
А толку то что? Ну будет на 25% производительнее и на 20% дороже... Хуанг сейчас DLSS продаёт, а не производительность. Ценник за производительность тот же самый.
Видеокарты Nvidia RTX 50 будут не такими производительными, как предполагалось
Megagad
17:03
очередной чатГПТ? Надеюсь автор в курсе разницы местной и общей анастезии? И собственно разницы между ЗАКИСЬЮ азота и "эфиром"(диметиловый эфир)???
Наркоз ранних эпох - какие средства использовали врачи в прошлом для обезболивания во время операции
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем