Учёные готовят самую настоящую революцию в питании и моде

Выход сериала The Last of Us основательно «подмочил» репутацию грибов, превратив их в настоящих антигероев. И всё же, учёные полагают, что в будущем человечество научится использовать уникальные качества грибов в самых разнообразных отраслях. Так, совсем недавно учёные смогли создать прочный и самовосстанавливающийся материал из грибов, открывая новые возможности для индустрии моды. В 2016 году исследователи разработали метод биофабрикации, позволяющий создавать ткань из грибов в лабораторных условиях. Этот материал будущего обладает высокой прочностью и долговечностью, и его не требуется сшивать. Однако новое открытие, сделанное учёными из Ньюкаслского университета и Нортумбрийского университета в апреле 2023, добавляет ещё одно удивительное свойство коже из грибов. Оказалось, что такая ткань способна регенерировать благодаря присутствию вещества под названием «мицелий», которое содержится в корнях грибов.

Хотя работа по усовершенствованию этого материала все ещё продолжается, открытие о его самовосстановлении может стать революцией в индустрии моды. Это может изменить подход к созданию одежды и аксессуаров, обеспечивая их долговечность и способность к регенерации. Мировые дизайнеры и производители уже обратили внимание на потенциал этого материала и его значительное влияние на будущее модной индустрии. Одежда из грибов может стать не только экологически чистой альтернативой, но и открыть новые горизонты для целого ряда потребительских продуктов. При этом первый шаг уже сделан, ведь компания Ecovative представила новую платформу MycoFlex, способную создавать разнообразные сложные материалы с использованием мицелия. Компания, основанная десять лет назад, изначально занималась разработкой экологических упаковок, которые сейчас используют такие гиганты, как Dell и IKEA, в качестве компостируемой альтернативы пенополистиролу. Технология MycoFlex позволяет создавать более сложные материалы на основе грибной ткани. Процесс роста включает выращивание мицелия вместе с питательным субстратом в специальных туннелях, где контролируются различные параметры, такие как температура, влажность, уровень углекислого газа и воздушный поток. Это позволяет точно контролировать геометрию, плотность, размер и форму материала, создавая уникальные продукты.

Благодаря новой платформе MycoFlex, компания Bolt Threads разработала инновационный материал под названием Mylo, представляющую собой биосфабрикованную кожу, практически неотличимую от натуральной коровьей шкуры. В сентябре была представлена сумочка, изготовленная из этого нового материала. Такая платформа также может быть использована для выращивания чистого мяса. Компании, занимающиеся регенеративной медициной и созданием искусственных органов с использованием 3D-принтеров, также могут воспользоваться этой технологией. Процесс выращивания органов сталкивается с теми же сложностями, что и выращивание мяса, связанными с необходимостью создания сложной структуры. Однако мицелий предлагает решение для этой проблемы, так как позволяет контролировать формирование этих структур, что особенно важно при выращивании органов с сетью рабочих кровеносных сосудов. Экологическая платформа MycoFlex также может быть использована в разных сферах производства устойчивых потребительских продуктов. Компания Ecovative ведет переговоры с обувными и косметическими компаниями, которые проявляют интерес к применению мицелиальной пены в своих продуктах. Например, обувные компании заинтересованы в замене нефтяной версии пены, которую они используют для создания стелек, на экологически более дружественную мицелиальную пену. Такой шаг позволит снизить углеродный след продукта и создать материал, который можно будет компостировать самостоятельно.

Если вы думали, что на этом потенциал грибов исчерпан, то сильно ошиблись, ведь рестораны по всему миру готовятся к революции в сфере питания, ведь компания Ecovative планирует начать массовое производство мяса на основе грибов. Представители Ecovative уверяют, что по вкусовым и визуальным качествам отличить продукт от настоящего мяса будет невозможно, а создание внутренних волокон уже сегодня не представляет особой сложности. Используя мицелий грибов, учёные действительно смогли создать реалистичные куски мяса, которые имеют структуру и текстуру, напоминающие настоящее мясо. Это открытие может изменить восприятие и подход к производству пищи, предоставляя возможность получать мясные продукты без нанесения вреда животным. Учёные и инженеры продолжают работать над усовершенствованием процесса выращивания «чистого мяса» и расширением ассортимента продуктов, которые могут быть созданы с использованием этой технологии. Вскоре рестораны могут предложить своим посетителям разнообразные блюда на основе биореакторного мяса, от бургеров до фарша для пасты, с сохранением вкуса и питательности, не нанося при этом вреда окружающей среде и животным. Ожидается, что новое «чистое мясо» станет важным шагом в развитии устойчивого и этичного питания. Процесс производства такого мяса не требует забоя животных, не вызывает негативного влияния на окружающую среду и сокращает использование природных ресурсов.

