Журналисты Washington Times рассказали о реальном состоянии американского флота

Если вам казалось, что коррупция в России достигает каких-то невероятных высот, то мы предлагаем вам опуститься на землю, ведь есть страны, где военно-промышленный комплекс генерирует сотни миллиардов долларов. При этом откаты и коррупционные схемы замалчиваются, а государство держит в секрете значительную часть расходов военного бюджета. В последнее время беспокойство политиков и общественных деятелей растёт, а поставки оружия в Украину доказали, что кусок пирога разделён между несколькими компаниями, сидящими на шее американских налогоплательщиков. Кстати, уже даже не американских, ведь дефицит бюджета достигает колоссальных значений, а сумма заимствования превышает 31.5 триллиона долларов. Всё это нужно решать уже сегодня, при этом особенно плачевно выглядит современная армия США. Так, престиж службы снизился, а требования к новобранцам позволяют набирать рекрутов даже из числа хронически больных людей. Ожирение больше не является проблемой, ну а среди высоких чинов красуются трансгендеры и другие персонажи с неопределённым полом.

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Похоже, подобное развитие событий устраивает элиты, поскольку командование вооружёнными силами США продолжает рассказывать о важности соблюдения прав небинарных личностей и ожидает пополнения в виде представителей ЛГБТ. Очевидно, что есть большая разница между тем, чтобы смотреть на цирк уродцев по телевизору и спать с подобными персонажами в одном бараке. Хотя, это далеко не все проблемы, ведь сегодня на страницах Washington Times появился крайне любопытный материал, в рамках которого журналисты изучают очередной вызов, стоящий перед великой Америкой. Если у вас есть время почитайте оригинал по ссылке (https://www.washingtontimes.com/news/2023/may/10/us-navys-lack-of-readiness-is-cause-for-concern), ну а мы кратко остановимся на основных моментах. Отметим, что американские журналисты довольно однобоко подходят к вопросу и полагают, что флот США – это армия добра, тогда как китайские и российские ВМС – это исключительно силы зла. Ну а мы продолжим.

Как стало известно, у ВМС США возникают серьёзные проблемы, и вопрос в том, что командование смотрит на всё это сквозь пальцы. Угроза со стороны китайского флота становится всё более явной, поскольку Китай уже опередил США по количеству военных кораблей и стал крупнейшим военно-морским флотом в мире. У Китая насчитывается 348 кораблей, в то время как у США только 296. Китай планирует строить ещё больше кораблей, и ожидается, что через пять лет его флот достигнет числа около 440 единиц. Вместе с тем, ВМС США сокращают свои силы, и к 2027 году количество кораблей там снизится до 280. Планом ВМФ является вывод из эксплуатации старых кораблей, чтобы освободить средства для финансирования будущего флота. Весьма сомнительная стратегия носит название «отказаться, чтобы инвестировать. Представители Министерства обороны США уверяют, что план имеет преимущества, вот только эксперты склоняются к тому, что угроза со стороны Китая становится всё более явной.

Ситуацию усугубляет текущая низкая готовность американского флота. В своём последнем отчёте о готовности военных служб выполнить свои задачи, Главное Счётное Управление (GAO) обнаружило, что ВМС испытывают наибольшие трудности. В ходе недавних слушаний перед сенатским комитетом по вооружённым силам представитель GAO, ответственный за военную готовность, заявил, что выводы, сделанные в течение последних пяти лет, «весьма тревожны». В одном из своих отчётов, опубликованных ранее в этом году, GAO сообщил о том, что военные корабли ВМС ломаются чаще, чем ожидалось, и требуют больше времени на ремонт. Это является плохим сигналом для флота, сталкивающимся с постоянно растущей угрозой со стороны китайского флота, который увеличивает свои возможности. Даже адмирал Майк Гилдэй, начальник военно-морских операций, выразил обеспокоенность текущим состоянием готовности флота. Он полагает, что нужно срочно предпринять действия для улучшения положения и повышения готовности ВМС.

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Одним из примеров плохой готовности является невозможность Морской пехоты ВМС выполнить три срочные миссии за последние 18 месяцев. В двух из этих случаев ВМС не смогли отправить десантные корабли с морскими пехотинцами для оказания помощи после ужасного землетрясения в Турции и Сирии, а также для эвакуации персонала из Судана. Всё это значит, что в случае начала реальных боевых действий ситуация может оказаться плачевной, а флот США не сможет выполнять свои задачи. Американские журналисты полагают, что угроза Китая становится всё более очевидной, а сегодня нужно принять эффективные меры для модернизации флота, улучшения технического обслуживания и обеспечения высокой готовности к выполнению миссий. В противном случае, США рискуют оставаться в уязвимом положении в сфере морской безопасности и терять влияние в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона. Ну а проблема, носит системный характер и возникла не сегодня и стала результатом длительного пренебрежения в отношении военно-морского флота в последние 30 лет. Ну пока журналисты непонимающе разводят руками, пытаясь понять, что же вообще произошло, в Белом доме не жалеют денег на Украину. Буквально пару дней назад выдали 1.2 миллиарда долларов, а общая сумма, потраченная на благо демократии в отдельно взятой Украине, держится в строжайшем секрете.