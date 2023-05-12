Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Непобедимая флотилия США идёт ко дну, но в Белом доме нет денег, поскольку всё уходит в Украину
Журналисты Washington Times рассказали о реальном состоянии американского флота
рекомендации
Супердешевая 4070 Gigabyte Aorus - смотри
-10% на RTX 4080 Gigabyte
MSI 4070Ti подешевела на порядок
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

Если вам казалось, что коррупция в России достигает каких-то невероятных высот, то мы предлагаем вам опуститься на землю, ведь есть страны, где военно-промышленный комплекс генерирует сотни миллиардов долларов. При этом откаты и коррупционные схемы замалчиваются, а государство держит в секрете значительную часть расходов военного бюджета. В последнее время беспокойство политиков и общественных деятелей растёт, а поставки оружия в Украину доказали, что кусок пирога разделён между несколькими компаниями, сидящими на шее американских налогоплательщиков. Кстати, уже даже не американских, ведь дефицит бюджета достигает колоссальных значений, а сумма заимствования превышает 31.5 триллиона долларов. Всё это нужно решать уже сегодня, при этом особенно плачевно выглядит современная армия США. Так, престиж службы снизился, а требования к новобранцам позволяют набирать рекрутов даже из числа хронически больных людей. Ожирение больше не является проблемой, ну а среди высоких чинов красуются трансгендеры и другие персонажи с неопределённым полом. 

реклама

Похоже, подобное развитие событий устраивает элиты, поскольку командование вооружёнными силами США продолжает рассказывать о важности соблюдения прав небинарных личностей и ожидает пополнения в виде представителей ЛГБТ. Очевидно, что есть большая разница между тем, чтобы смотреть на цирк уродцев по телевизору и спать с подобными персонажами в одном бараке. Хотя, это далеко не все проблемы, ведь сегодня на страницах Washington Times появился крайне любопытный материал, в рамках которого журналисты изучают очередной вызов, стоящий перед великой Америкой. Если у вас есть время почитайте оригинал по ссылке (https://www.washingtontimes.com/news/2023/may/10/us-navys-lack-of-readiness-is-cause-for-concern), ну а мы кратко остановимся на основных моментах. Отметим, что американские журналисты довольно однобоко подходят к вопросу и полагают, что флот США – это армия добра, тогда как китайские и российские ВМС – это исключительно силы зла. Ну а мы продолжим. 

Как стало известно, у ВМС США возникают серьёзные проблемы, и вопрос в том, что командование смотрит на всё это сквозь пальцы. Угроза со стороны китайского флота становится всё более явной, поскольку Китай уже опередил США по количеству военных кораблей и стал крупнейшим военно-морским флотом в мире. У Китая насчитывается 348 кораблей, в то время как у США только 296. Китай планирует строить ещё больше кораблей, и ожидается, что через пять лет его флот достигнет числа около 440 единиц. Вместе с тем, ВМС США сокращают свои силы, и к 2027 году количество кораблей там снизится до 280. Планом ВМФ является вывод из эксплуатации старых кораблей, чтобы освободить средства для финансирования будущего флота. Весьма сомнительная стратегия носит название «отказаться, чтобы инвестировать. Представители Министерства обороны США уверяют, что план имеет преимущества, вот только эксперты склоняются к тому, что угроза со стороны Китая становится всё более явной. 

Ситуацию усугубляет текущая низкая готовность американского флота. В своём последнем отчёте о готовности военных служб выполнить свои задачи, Главное Счётное Управление (GAO) обнаружило, что ВМС испытывают наибольшие трудности. В ходе недавних слушаний перед сенатским комитетом по вооружённым силам представитель GAO, ответственный за военную готовность, заявил, что выводы, сделанные в течение последних пяти лет, «весьма тревожны». В одном из своих отчётов, опубликованных ранее в этом году, GAO сообщил о том, что военные корабли ВМС ломаются чаще, чем ожидалось, и требуют больше времени на ремонт. Это является плохим сигналом для флота, сталкивающимся с постоянно растущей угрозой со стороны китайского флота, который увеличивает свои возможности. Даже адмирал Майк Гилдэй, начальник военно-морских операций, выразил обеспокоенность текущим состоянием готовности флота. Он полагает, что нужно срочно предпринять действия для улучшения положения и повышения готовности ВМС. 

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RX 7900XT подешевела на порядок
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Одним из примеров плохой готовности является невозможность Морской пехоты ВМС выполнить три срочные миссии за последние 18 месяцев. В двух из этих случаев ВМС не смогли отправить десантные корабли с морскими пехотинцами для оказания помощи после ужасного землетрясения в Турции и Сирии, а также для эвакуации персонала из Судана. Всё это значит, что в случае начала реальных боевых действий ситуация может оказаться плачевной, а флот США не сможет выполнять свои задачи. Американские журналисты полагают, что угроза Китая становится всё более очевидной, а сегодня нужно принять эффективные меры для модернизации флота, улучшения технического обслуживания и обеспечения высокой готовности к выполнению миссий. В противном случае, США рискуют оставаться в уязвимом положении в сфере морской безопасности и терять влияние в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона. Ну а проблема, носит системный характер и возникла не сегодня и стала результатом длительного пренебрежения в отношении военно-морского флота в последние 30 лет. Ну пока журналисты непонимающе разводят руками, пытаясь понять, что же вообще произошло, в Белом доме не жалеют денег на Украину. Буквально пару дней назад выдали 1.2 миллиарда долларов, а общая сумма, потраченная на благо демократии в отдельно взятой Украине, держится в строжайшем секрете. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#политика #военные технологии #флот
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Пригожин сообщил о нескольких прорывах ВСУ в Бахмуте и пригласил в город министра обороны Шойгу
Украина превращается в пороховую бочку – куда отправятся любители повоевать после завершения СВО
Российская БМП-3 не оставит шансов разрекламированной американской Bradley при встрече в СВО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин подробно рассказал о реальном положении дел в Бахмуте
36
Минобороны ответило на заявление Пригожина и военкоров о ситуации в Бахмуте
13
В Китае представлены смартфоны Realme 11 с камерами до 200 Мп
+
Минобороны: обстановка на фронте под контролем, информация о прорывах обороны — ложная
7
Немецкий репортёр показал фрагменты, частично похожие на части якобы сбитого "Кинжала" [Видео]
32
После Бахмута ВСУ пойдут на Брянскую и Белгородскую область - Пригожин о плане контрнаступления
6
Пригожин: ВСУ начали контрнаступление и уже отбили несколько позиций рядом с Бахмутом
+
Украинские солдаты вынуждены заряжать сломанные американские гаубицы M109L при помощи молотка
8
"3 миллиона" - именно столько собираются заплатить власти Забайкалья за один захваченный Leopard
4
Премьер Грузии счёл положительным решение об отмене Россией визового режима с Грузией
4
Почему AMD проигрывает Intel – как Лиза Су решила сэкономить и переиграла сама себя
21
Не сумев найти замену американскому аналогу Су-25, США отправляют A-10 на покой
8
Польские власти утверждают что обнаружили фрагменты ракеты Х-55, имеющей российское происхождение
3
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ выходит в продажу 24 мая
4
За год AMD уступила Intel в мобильном сегменте, но отыгралась в серверном
+
Т-14 «Армата» окажется не по зубам Leopard 2 и крайне опасен для M1 Abrams в случае применения в СВО
4
Politico: Пригожин врёт о ситуации в Бахмуте и «снарядном голоде»
8
Стали известны даты выхода бюджетных RTX 4060 Ti и RX 7600
+
Xbox Series S медленно превращается в тыкву – игровая приставка испытывает острую нехватку памяти
10
Ракеты, которые Великобритания передала ВСУ, способны долететь до Севастополя и Крымского моста
25

Популярные статьи

Плюсы и минусы процессора Ryzen 5 5600X после полугода использования в игровом компьютере
89
Почему Артёмовск-Бахмут самая горячая точка в конфликте Украины с Россией
42
В России наблюдается рост цен на компьютерные комплектующие
51
ТОП-7 шестиядерных процессоров Intel и AMD для игр в 2023 году – от бюджетных до флагманских
63
Как Фил Спенсер обманывает поклонников консоли Xbox
22
Операционная система macOS: скрытые функции, советы и рекомендации
11
12 видеокарт в мою коллекцию - в том числе двухчиповый монстр от nVidia
16
Чудеса оптимизации на примере некоторых консолей
21
Фильм "Подземелья и драконы: Честь среди воров": не все так плохо, как я думал
4
Российская нефть в больших количествах поступает на мировые рынки через посредников в Азии – Cradle
2

Сейчас обсуждают

Vorvort
13:40
Цитата: "Графическое подразделение AMD медленно идёт ко дну. Инженеры так и не смогли создать технологии, способные обеспечить конкуренцию на рынке высокопроизводительных решений для обучения ИИ, а ге...
Видеокарта Radeon RX 7600 будет стоить под $400, а NVIDIA останавливает выпуск GeForce RTX 3060 Ti
Вежливый_L_E_O_P_A_R_D
13:39
кумпол видел как в кремле феерверкнул? Россияне тренируются быстро эвакуироваться из Запорожской АЭС, - "Энергоатом"
Российская БМП-3 не оставит шансов разрекламированной американской Bradley при встрече в СВО
хахахер
13:39
за границу зеля уехал на 13 дней,как только сказали,что его убьют
В Министерстве обороны РФ не подтвержают информацию о вчерашнем прорыве ВСУ
Андрей Рукавишников
13:39
Россия наоборот очищается, в Европу уехала самая лучшая, зоофил Панин, пидорас Галкин, всё самое лучшее в Европе, не переживай. И этот список очень длинный, как говорится: из России с любовью. А тепер...
Российская БМП-3 не оставит шансов разрекламированной американской Bradley при встрече в СВО
Saf- Saf
13:38
Но, взрывается все только на окраине))) и скакуны дохнут пачками)))
Российская БМП-3 не оставит шансов разрекламированной американской Bradley при встрече в СВО
Вежливый_L_E_O_P_A_R_D
13:37
немцы в начале WWII тоже так думали.и каддафи уверен был что все под контролем. или вон даже у таракана спрооси, пусть покажет откуда готовилось нападение. ему не до карт сейчас. а рахе пиздeц уже.
Российская БМП-3 не оставит шансов разрекламированной американской Bradley при встрече в СВО
Saf- Saf
13:37
Умеют делить шкуру не убитого медведя))) Но это пока медведь их не порвет)))
Российская БМП-3 не оставит шансов разрекламированной американской Bradley при встрече в СВО
хахахер
13:37
уже всё взяли,щас на вашигтон уже пошли
Власти Забайкальского края обещают выплаты военным за уничтожение танков Leopard и Abrams
Saf- Saf
13:36
Видимо орден за освобождение Европы уже приготовили Гейропейцы)))
Российская БМП-3 не оставит шансов разрекламированной американской Bradley при встрече в СВО
A_K_
13:35
Вижу "Вежливый_L_E_O_P_A_R_D" пропускаю, ставлю минус, смотрю дальше.
Российская БМП-3 не оставит шансов разрекламированной американской Bradley при встрече в СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем