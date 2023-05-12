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Российская БМП-3 не оставит шансов разрекламированной американской Bradley при встрече в СВО
100-мм пушка и высокая проходимость - это решающие аргументы в пользу российской техники
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Назвать сроки завершения украинского конфликта крайне сложно. Горячие головы по обе стороны баррикад делают те или иные прогнозы, а вчера Зеленский и вовсе заявил, что обещает победить до начала президентских выборов в США. Судя по всему, это своеобразный подарок сонному Джо, поскольку в настоящее время Байден явно не купается в народной любви. При этом есть все основания полагать, что конфликт будет затяжным, а впереди очередная гонка вооружений. Европа активно наращивает инвестиции в военные бюджеты, пытаясь как можно быстрее заменить устаревшие советские экземпляры на более новые виды техники. Всё это длительный процесс, ну а многие эксперты фиксируют, что российский военно-промышленный комплекс только набирает обороты. При этом на складах есть огромное количество техники, которая так или иначе способна выполнять поставленные задачи. Недавно в объектив журналистов попала модификация советского МТ-ЛБ. Прежде всего напомним, что речь идёт о многоцелевом транспортёре-тягаче, обладающим сносным бронированием и небольшим весом. Машина применяется для решения многих задач, ну а в СВО стали всё чаще замечать кустарные модели на базе МТ-ЛБ.

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Например, есть модели с двумя установленными крупнокалиберными пулемётами ДШК. Ударная мощь здесь невелика, а значит машина применяется для ведения огня по легко бронированным целям, а также по живой силе противника. Кроме того, за счёт кучности огня есть возможность сбивать низко летящие дроны. Эксперты отмечают, что кустарные модификации нередки, а появление чего-то подобного обусловлено требованиями фронта и высоким потенциалом МТ-ЛБ. На крыше расположена удобная платформа, куда крепятся различные типы вооружений. Например, ставится второй пулемёт, приваривается несколько слоёв бронирования, а также крепится специальная защитная сетка против беспилотников. Бойцы рассказывают, что иногда пролетающие на высоте дроны сбрасывают противотанковые мины и гранаты. Защитная сетка позволяет перехватить снаряд, а в результате находящийся внутри экипаж не получает повреждений, поскольку врыв происходит в полуметре от корпуса. Отдельного внимания заслуживают модификации МТ-ЛБ с артиллерийскими орудиями. В этом случае бойцы получают мобильный комплекс, способны решать задачи в непосредственной близости от противника и могут быстро вернуться на место дислокации за счёт высокой проходимости машины.

В Украине нередки случаи, когда подобными переделками занимаются волонтёры (ссылка и ссылка 2), ну а США активно решает проблему нехватки техники в ВСУ. Так, одной из массовых БМП должна стать американская Bradley. Киев получил десятки бронированных машин, а многие эксперты полагают, что именно такая техника окажется на острие наступательной операции. Танки слишком медлительные, ну а силами Bradley можно прорвать фланги, что создаст идеальные условия для механизированных подразделений. Одной из главных фишек американской машины считается так называемая многослойная разнесённая броня, состоящая из многочисленных стальных экранов по всей поверхности корпуса, усиленных металлическими вставками из алюминия. При этом Bradley обладает высокой скоростью до 66 км/ч, хотя есть большие сомнения, что по пересечённой местности удастся так быстро ездить. Высокой эффективностью обладает 25-мм пушка, ну а представители Курганмашзавода заявляют, что американская БМП окажется на один зуб российской БМП-3. 

В пресс-службе предприятия уверены, что широко разрекламированная БМП Bradley на самом деле уступает российской технике по всем показателям. Прежде всего стоит учитывать, что БМП-3 обладает целым арсеналом оружия, а значит окажется способна уничтожить расчёт из американской БМП с расстояния нескольких километров. Это значит, что скорострельная 25-мм пушка бесполезна, а противопоставить российским дальнобойным снарядам у Bradley нечего. Представители Курганмашзавода пишут, что западная техника представляет собой сложную цель, поскольку может похвастать действительно мощным бронированием корпуса. При этом достоинство во многих случаях может стать недостатком, ведь в результате масса БМП превышает 30 тонн. В условиях распутицы и бездорожья Bradley не получит преимущества в скорости, а немецкая Marder обладает ровно теми же недостатками. При этом при встрече на поле боя у американской техники нет шансов, поскольку 100-мм орудие способно пробивать бронированный корпус Bradley с расстояния нескольких километров. Ну а БМП-3 может легко преодолевать водные преграды и не боится грязи, а значит даёт повышенную манёвренность, чего нет и не будет у западных аналогов. 

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#сво #военные технологии
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