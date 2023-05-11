Президент Украины рассказал о своих планах американским журналистам

Слухи о начале украинского контрнаступления курсируют с конца декабря 2022 года. При этом информацию распространяют не блогеры, которые надеются на просмотры и новых подписчиков, а крупные политики. Мнение выражают министры, главы регионов и даже президент. Дошло до того, что Зеленский и вовсе пообещал отправиться летом 2023 в отпуск в Крым. За 4 месяца текущего года о причинах и последствиях наступления было сказано очень много, ну а президент Чехии и вовсе полагает, что у Киева будет только один шанс. Если украинская армия проиграет, то последствия окажутся катастрофическими прежде всего для Европы. Известно, что Запад поставил всё на победу Киева, а поражение приведёт элиты в сложное положение. Не исключён приход к власти во множестве государств пророссийских политиков, что кардинально изменит вектор движения Европы на многие десятилетия. Одним словом, важность происходящего невозможно переоценить, ну а в итоге украинская армия медлит.

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Представители Пентагона открыто выражают своё нетерпение, а одной из причин задержки могли стать утечки секретных документов, которые стали достоянием общественности благодаря американскому военнослужащему. В военном ведомстве США уверяют, что поставили около 98% всей техники, которую обещали, ну а решение осталось за Киевом. Более детальные сведения приводит Bloomberg. Издание сообщает, что за последние 5 месяцев (начиная с декабря 2022) усилиями коллективного запада Киев получил больше 200 танков и 300 боевых машин. Учитываются как тяжело бронированная техника, так и лёгкие внедорожники с минимальной защитой. Кажется, что сделано всё возможное, но сегодня Зеленский в очередной раз расстроил сонного Джо, поскольку официально заявил о том, что Украина не готова. После нескольких дней скитания по Европе, президент Украины осмелел и решил, что Москва не ударит по нему ракетой за прилёт беспилотников в Кремль. В своих апартаментах он принял журналистов BBC, рассказав им о небольшом перерыве, который стоит взять.

По словам Зеленского, резервы сформированы и ждут команды. Специалисты НАТО обучили достаточно бойцов, но армия без техники наступать не может, поэтому придётся немного подождать. Якобы, танки, артиллерия, снаряды и многое другое поступает партиями, а значит требуется проявить терпение, ведь наступательная операция действительно важна. По словам Зеленского, командование должно быть уверено в том, что добьётся успеха на том или ином направлении, поэтому не намерено спешить, угождая экспертам или отдельным политикам, которым не терпится отправить украинских солдат в бой. Президент уверен, что даже сегодня можно было бы нанести армии РФ сокрушительное поражение, но такой шаг обернулся бы для ВСУ критическими потерями. Поскольку это неприемлемо, то приходится подождать. Зеленский полагает, что ожидание – это небольшая плата за сохранение жизней тысячам солдат. Стоит понимать, что сегодня в интернете происходит масштабная программа по дезинформации потенциального противника. В сеть вбрасываются ложные факты, а всё сказанное выше может быть сделано для успокоения командования СВО в России.

В любом случае заявление Зеленского наводит на размышления, ну а сам он и вовсе никуда не спешит. Президент Украины рассказал, что наступательная операция готовится, ну а победа будет обеспечена до президентских выборов 2024 года (5 ноября 2024). Он не знает, куда к этому момент продвинется ВСУ, но считает, что ситуация изменится в лучшую сторону для киевских властей. Подобное заявление может означать только одно: в Вашингтоне обозначили крайний срок начала наступательной операции и требуют от Зеленского побед. Любой негативный сценарий на фронте будет иметь не только последствия для Украины, но и для президента США. Очевидно, что сонный Джо не является фаворитом у обычных американцев. Но положение может круто изменится, если янки добьются успеха в Украине. Повторимся, что предсказать развитие событий невозможно, ну а одним из тех, кто поставил свою карьеру на кон, считается Жозеп Боррель. Глава европейской демократии осознаёт, к чему приведёт победа Москвы, поэтому не стесняется делать громкие заявления. Например, буквально вчера он открыто сказал о том, что только военная помощь Запада позволила Украине выстоять. Скорее всего, Киев был бы взят в считанные дни, ну а победа России невыгодна прежде всего Западу, поэтому Европа и дальше будет поставлять Зеленскому всё необходимое. Похоже, о выгодах обычных украинцев никто не думал, ну а президент Украины продолжит выполнять задачи, возложенные на него коллективным Западом, надеясь успеть подарить победу своему заокеанскому сюзерену до выборов.

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Отметим, что у Пригожина на этот счёт есть своё мнение. Основатель ЧВК "Вагнер" полагает, что наступление уже началось. Сегодня ВСУ пытаются попробовать свои силы на Бахмутском направлении, а в случае успеха подтянут резервы и смогут выйти на границы Белгородской и Брянской областей.