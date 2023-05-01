Проект не спонсировался государством и вызвал интерес у общественности

Несколько дней назад в западной прессе появился любопытный материал, авторы которого составили полный перечень из 808 танков, которые будут поставлены Украине в 2023 году. Отдельно уточняется, что машины, которые были отправлены в 2022 в список не входят, а точное количество бронетехники, которая стала доступна ВСУ за всё время ведения боевых действий, подсчитать крайне сложно. По данным аналитиков Army Recognition, значительная часть танков ещё не пересекла украинскую границу. Называется несколько ключевых причин. Во-первых, почти все танки, которые были обещаны Киеву, ранее находились в состоянии консервации. Проще говоря, делиться находящимися в боевом состоянии машинами Европа не намерена, предпочитая получить от США деньги не только за сами танки, но и за дорогостоящий ремонт. В итоге процесс идёт медленно, а некоторые страны обещали больше техники, чем могут ввести в строй. Например, власти Дании заявили о готовности поставить 100 единиц Leopadr-1A5, но уже столкнулись с острой нехваткой деталей. Найти запчасти для старых танков не так просто, а в результате поставки затянутся и будут осуществлены в неопределённый срок.

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Но даже если всё это и так, как рассказывают аналитики, то количество уже находящихся в Украине танков может превышать несколько сотен единиц. Возможно, для масштабного прорыва на нескольких участках фронта этого и недостаточно, но для наступления на одном из направлений вполне достаточно. Возможно, ведь мы не знаем всех нюансов, а польская пресса уверяет, что в стране активно возводятся объекты, которые будут заниматься обслуживанием танков немецкого и советского образца. Ну а пока подготовка к наступлению только ведётся, в сети обсуждают весьма странные гибриды, появившиеся на свет в небольших мастерских благодаря деятельности кустарных патриотов. Начнём с того, что обе стороны несут потери в технике. Часть машин удаётся эвакуировать, другие уничтожаются, тогда как некоторые оказываются брошены и переходят под контроль противника. Пожалуй, самым резонансным стало появление российского Т-90А в США, где машина двигалась по направлению к военной базе и ранее была тщательно изучена инженерами НАТО. Почитать о танке, которые был брошен на линии фронта, вы можете в нашем материале, ну а сегодня героем станет старый Т-62М.

В прессе пишут, что танк был подбит украинскими военными в феврале 2023 года. О судьбе экипажа ничего не известно, а характер повреждений довольно существенный. Не исключено, что бойцы покинули машину, поскольку она имеет разорванную пушку. Подобное происходит в результате попадания в дуло инородных предметов, а также в результате использования некачественных снарядов. Кроме того, у российского Т-62М повреждена башня, что может говорить о прямом попадании снаряда из другого танка или РПГ. Поскольку сегодня в Украине нет отлаженных мощностей для восстановления старой техники, то машину хотели бросить, пока трофей не подобрала группа энтузиастов. Судя по всему, работа заняла достаточно много времени, поскольку несколько месяцев о судьбе трофейного танка ничего не сообщалось. Ну а недавно украинские журналисты показали старый Т-62М, который был превращён в бронированную ремонтно-эвакуационную машину (сокращённо БРЭМ).

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Энтузиасты отмечают, что работа оказалась намного сложнее, чем ожидалось. Дело в том, что танк намного тяжелее, чем обычная техника, поэтому транспортировка заняла много времени. Кроме того, потребовалось перевезти машину подальше от фронта, поскольку был риск нанесения удара по цеху со стороны РФ. В итоге удалось собрать 46 тысяч долларов, которые ушли на реконструкцию. Вначале была снята повреждённая башня, взамен которой установили мощный кран. Также для повышения защиты экипажа поставлена бронированная надстройка. Поскольку танк больше не участвует в боевых действиях, то было принято решение установить несколько бензобаков, что позитивно сказалось на дальности пробега. По данным украинской прессы, БРЭМ уже прибыл на фронт, где будет помогать застрявшим танкам выбираться из грязи, а ремонтная бригада, находящаяся внутри машины, сможет попасть в самые труднодоступные районы за счёт использования танковой базы.