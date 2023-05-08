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В Украине на базе трофейного советского Т-62 создают бронированный БМП «Каратель»
Судя по всему, первый блин вышел комом
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По мнению представителей Пентагона, Украина получила 98% от всей техники, обещанной США и европейскими странами. Точных данных американцы не проводят, но даже западные журналисты констатируют, что в военном ведомстве явно недовольны нерешительностью Киева. Якобы, союзники передали тысячи единиц техники, но вместо наступления Зеленский медлит. При этом в Киеве воспринимают подобные заявления негативно, а представители пресс-службы президента и вовсе намекают, что получили незначительную часть, тогда как всё остальное ещё не прибыло. Разобраться в том, где правда, в данном случае крайне сложно, а аналитики и вовсе полагают, что мы являемся свидетелями правильно срежиссированного спектакля. В Киеве постоянно говорят о нехватке танков, бронированных машин и снарядов для артиллерии лишь для того, чтобы в Москве расслабились. Якобы это приведёт к тому, что эффект от наступательной операции будет выше, а в РФ и вовсе поверят, что украинская армия не способна провести атакующую операцию. На самом деле на эту тему есть масса различных взглядов, но в данном материале нас интересует только то, что ВСУ официально заявляет о том, что испытывает нехватку техники. Но если в последнее время Европа начала делиться своими запасами, то старые советские машины стоят без дела. Так, в Украине есть сотни Т-64 и Т-62, бросать в бой которые бессмысленно. Можно было бы усилить бронирование, но в стране нет достаточных мощностей для выхода на массовое производство. 

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Кроме того, даже если такие цеха и появятся, по ним с высокой вероятностью ударят российские ракеты. Отправлять старичков в Польшу на модернизацию слишком дорого, хотя и там придётся строить производство с нуля. Словом, было решено создать на базе старых танков тяжело бронированную машину пехоты. Идея не нова, ну а военные ведомства успешно завалили дело, так и не добившись заметных результатов с Т-64. Судя по всему, провернуть вторую попытку решились энтузиасты. Ранее команда волонтёров уже отличилась тем, что откопала Т-62М и спустя два месяца превратила его в несуразную в бронированную ремонтно-эвакуационную машину (или БРЭМ). Потребовалось 2 месяца работы и 45 тысяч долларов, ну а сами волонтёры уверяют, что автомобиль обладает повышенным бронированием за счёт использования базы от танка, отлично справляется с преодолением любых препятствий и вытягивает из грязи танки и другую тяжёлую технику.

Похоже, в Украине решили провести ещё один эксперимент. Что любопытно, получить с хранения Т-62 не удалось, поэтому пришлось использовать одну из так называемых трофейных машин. Неясно, где и когда был брошен старый Т-62. Не исключено, что танк оказался повреждён, но в данном случае эта информация не предоставляется. Волонтёры утверждают, что смогут поставить производство на поток и сделают то, что не смогли инженеры на военном предприятии. Эксперты оценили скромные попытки энтузиастов и пришли к выводу, что перед нами не самая удачная копия алжирского варианта, когда Т-62 массового переделывался в БМП. Повторимся, что команда волонтёров не спешит делиться деталями. Из очевидного: была снята башня, вместо которой приварен модуль «Бережок» от допотопной БМП-2М. Значительная часть оборудования из старого танка была удалена, а в итоге машина получилась намного легче, а значит удельная мощность на тонну ощутимо выросла. В качестве орудия используется 30-мм пушка, ну а конструкция не предполагает боевого применения. 

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Команда волонтёров отмечает, что до финальной версии ещё далеко, но зато придумали название для БМП. Находящийся на стадии доработки экземпляр назван «Каратель», хотя пока и обходится без десантного отсека. Проще говоря, внутри пусто, но энтузиасты не унывают, ведь уже скоро они найдут ещё один такой же старый танк, после чего действительно сделают из него прокачанный БМП. Почему первая версия не появилась на фронте, сказать сложно. Не исключено, что возникли какие-то инженерные проблемы, а может в наличии нет части деталей. Не исключено, что рано или поздно «Каратель» всё же будет собран и отправится на фронт. Нужно понимать, что подобная инициатива ничего не решает и создана только для поднятия духа патриотически настроенной части населения. Ну и никто не знает, чем волонтёры занимаются в своих ангарах, отпиливая пушки у старых танков. 

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#сво #военные технологии #танки
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