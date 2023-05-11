Дмитрий Песков даль интервью боснийскому телеканалу ATV

10 мая части ЧВК «Вагнер» должны были покинуть позиции и централизовано отойти в резерв. Как вы могли слышать, этого не произошло, а сам Пригожин уже несколько раз высказывался на эту тему. По его словам, Бахмут никогда не был ключевым тактическим объектом и создавался как место, где можно будет ослабить наступательные резервы ВСУ. Идея была предложена Суровикиным, а успешные действия «музыкантов» позволили оттянуть на себя значительные части украинской армии и дать передышку регулярным войскам РФ. Всё это было выполнено, ну а на данный момент ЧВК утратила боевой потенциал. Произошло это по двум причинам. Во-первых, была введена блокировка набора добровольцев из мест заключения. Во-вторых, острая нехватка боеприпасов привела к истощению резервов, а сам Пригожин неоднократно обвинял руководство СВО в нежелании давать снаряды. Если у вас есть время, то вы можете почитать последние материалы в пресс-службе компании «Конкорд», где приводятся данные о потерях и даются ответы на ключевые вопросы.

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По словам Пригожина, несмотря на получение предписания выдать ЧВК «Вагнер» требуемое количество боеприпасов, поступило только 10%, а значит снарядный голод продолжается. Пригожин заявляет, что ещё несколько дней подразделения продолжат стоять в городе. Он всё же надеется на то, что ситуация с боеприпасами изменится в лучшую сторону. Если ничего такого не случится, то ЧВК «Вагнер» будет вынуждена покинуть Бахмут. В Кремле стараются не комментировать происходящее, ну а вчера пресс-секретарь президента РФ дал большое интервью боснийскому телеканалу ATV. Дмитрий Песков поднял многие важные темы и ответил на вопросы журналиста. Давайте перечислим основные моменты, а после перейдём к ЧВК «Вагнер». Прежде всего Песков высказался на тему недавней атаке при помощи дрона-камикадзе на Кремль. По его мнению, была произведена попытка покушения на главу государства, а значит Киев в очередной раз перешёл все красные линии, окончательно превратившись в государство – спонсор терроризма. Спецоперация представляет собой конфликт между Украиной и Россией, а в начале 2022 года никто не предполагал, что Запад пойдёт на открытую военную поддержку Киева. Сегодня многие европейские государства стали фактическими участниками конфликта, не только поставляя вооружения, но и отправляя своих инструкторов на Донбасс.

СВО действительно является сложной, но за прошедший год Россия добилась определённых целей. При этом Песков подчёркивает, что речь идёт о специальной операции, а не о войне. Последняя предполагает тотальное противостояние с разрушением городов и множестве смертей среди гражданского населения. Москва старается не наносить удары по мирным жителям, поскольку не ведёт войну. Песков признаёт, что ВСУ нужно отодвинуть на значительное расстояние, но не стал уточнять, где хочет закрепиться РФ в ближайшее время. Несмотря на возникшие сложности, Россия не будет признавать положение, при котором Запад диктует свои условия. Песков уверен, что РФ имеет право отстаивать свои интересы, а восстановления отношений между странами не будет до тех пор, пока США и Европа не начнут признавать правомерность позиции Москвы и прислушиваться к правде.

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Что до Бахмута (старое название Артёмовск), то Песков комментирует ситуацию следующим образом. Якобы, город был превращён в мощный укреплённый район, где была сосредоточена большая группировка сил украинской армии. При этом ВСУ постоянно пополняет гарнизон новыми резервами, а наступательная операция не завершена. Песков заявил, что любые подразделения на Донбассе со стороны РФ являются частью вооружённых сил и русскими бойцами. По его мнению, цели ЧВК «Вагнер» и любых других бойцов одинаковые, а уже вскоре город будет окончательно взят. На вопрос журналиста о вероятном уходе «музыкантов», Песков заметил, что ситуация эмоциональная, но проблему удастся взять под контроль. По данным Пригожина, на утро 11 мая за ВСУ оставалось чуть больше 2.25 квадратных километра. Снарядный голод мешает проводить эффективную наступательную операцию, а сегодня существуют реальные риски потери города в результате контрнаступления ВСУ. Фланги находятся под контролем регулярной армии РФ, ну а в случае, если солдаты сдадут позиции, то ЧВК «Вагнер» останется разделена на несколько частей. Предсказать дальнейшее развитие событий сложно, ну а сам Пригожин выпустил аудиосообщение с призывом вступить в ряды «музыкантов». По его словам, все проблемы с боеприпасами в любом случае будут решены, а значит самое время вступить в ряды защитников родины.