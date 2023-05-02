По данным итальянского МИДа, Киев сам попросил передать ему самые старые гаубицы

Западные аналитики сетуют на то, что армия РФ постоянно меняет тактику нанесения ударов по военным объектам на территории Украины. Это приводит к высоким потерям техники, а на выявление направлений удара и многих других нюансов уходит много времени. К примеру, не так давно в прессе писали о том, что российские штурмовики подходят к воздушной границе, контролируемой украинской ПВО. Комплексы активируются, но самолёты РФ являются только приманкой, поскольку следом за ними идёт бомбардировщик, который наносит удары по противоракетным системам, расшатывая и без того не самую прочную воздушную границу Украины. На самом деле это только один из примеров, тогда как уже достаточно давно в западной прессе пишут, что Киев не контролирует воздушное пространство в глубине страны, поскольку имеет сложности с боеприпасами и количеством противоракетных систем. При этом на носу наступательная операция, а значит на счету каждая пушка, которая может сыграть решающее значение.

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Вот только армия РФ продолжает наносить болезненные удары, разрушая военную инфраструктуру и вынуждая засвечивать ПВО под «Калибры» и «Герани». Похоже, британский военный аналитик Майкл Кларк нашёл отличный выход из создавшегося положения. Аналитик полагает, что прежде всего нежно перестать тратить дорогостоящие ракеты на дешёвые беспилотники. Если получается сбивать их из недорогих пулемётных систем, но всё в полном порядке, ну а если нет – то и расходовать на них ценные снаряды нельзя. Кроме того, нужно начать экономить ПВО для наступления, ну а российские ракеты и вовсе какое-то время игнорировать. Майкл Кларк напомнил, что Киев постоянно просит у Европы снаряды, ну а такие незатейливым способом можно сберечь боеприпасы для наступления. Похоже, британский аналитик живёт в своём мире, ведь российская армия бьёт не в пустоту, а старается накрывать склады с боеприпасами и военной техникой. Если ВСУ будут пытаться сохранить 10 ракет, которые в теории могут сбить беспилотник, то потеряют 100 или даже 1000 снарядов.

Похоже, представителям туманного Альбиона следует подумать, прежде чем давать ценные советы. Впрочем, не радуют украинцев и другие союзники, включая Италию. Как вы могли слышать, в апреле правительство этой европейской страны поставило Киеву большую партию самоходных гаубиц M109L. Оружие разрабатывалось больше 80-ти лет назад и порядком устарело. При этом есть модернизированные модели, но в Украину прибыло несколько десятков машин, которые принадлежат к первым поколениям и десятилетиями стояли на хранении. В итоге украинская пресса прознала о том, что абсолютно все гаубицы непригодны к боевым действиям, поскольку имеют массу поломок и в целом представляют собой груду металла. Похоже, скандал по дипломатическим каналам дошёл до правительства Италии, поскольку там всё же решили отреагировать на нехорошие слухи, пояснив, как такое вообще могло произойти. Как оказалось, Министерство обороны Италии уже второй раз посылает в Украину гаубицы M109L. На это раз партия составила 20 единиц, но сделано это было исключительно по запросу украинской стороны. Якобы, в Киеве прекрасно знали о почтенном возрасте гаубиц, но всё равно приняли решение взять старые машины.

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Итальянцы уверяют, что украинское командование осознавало, что технику придётся ремонтировать, поэтому запросило не только сами гаубицы, но и дополнительные пушки к ним. Ну а поскольку речь идёт о сильно потрёпанной временем технике, то и орудия сняты с хранения и были переданы ВСУ без всяких условий. Предполагается, что в Украине будут чинить M109L, а после этого вводить в строй небольшими партиями. Похоже, в Минобороны Италии немного лукавят. Согласно официальным источникам, европейцы могли бы передать Киеву больше сотни гаубиц без снижения боеспособности. При этом только в Италии больше сотни M109L находится в рабочем состоянии и до 200 на хранении. Правительство Украины предпочитает отмалчиваться, ну а эксперты отмечают, что за каждую пушку итальянцы получили деньги из фонда «Мира» или напрямую от США. Именно поэтому там предпочитают отдавать самые старые типы техники, надеясь получить средства на покупку более новых и современных машин. Проще говоря, итальянцы не теряют возможности перевооружить свою армия за счёт общего кошелька Евросоюза.