Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Германия планирует построить в Украине танковый завод и обещает выпускать 400 Panther в год
А вот со сроками пока неясно, поскольку немецкий концерн Rheinmetall пока не делится подробностями
рекомендации
MSI 4070Ti подешевела на порядок
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-45000р на iPhone 14 Pro - смотри цену

Одной из самых горячих тем лета 2022 года стало решение турецкой компании Baykar Makina построить в Украине завод по производству ударных дронов Bayraktar TB2. В США хвалили Турцию за решительность, в Киеве прыгали от счастья, а в России спорили о том, как это повлияет на двусторонние отношения между странами. Как позднее выяснилось, сроки не оговорены, а турецкая сторона и вовсе никуда не спешит. Решение оказалось политическим, а в результате никакой завод не строится. При этом Украина продолжает получать беспилотники из Турции даже сейчас. Эрдоган балансирует между личными интересами семьи, государственными нуждами и необходимостью выполнять взятые на себя обязательства в качестве члена НАТО. Отметим, что шансов оказаться от своих обязательств не было и у правительства Германии, а в результате на Донбассе находится не только колёсная бронированная техника и артиллерия немецкого производства, но и танки. 

реклама

Похоже, в Германии решили, что этого недостаточно, поскольку недавно представители концерна Rheinmetall сделали довольно громкое заявление. По словам Армина Паппергера, в обозримой перспективе в Украине будет построен завод, который займётся производством боеприпасов, бронированной техники и даже танков. Особый упор будет делаться на комплексах ПВО, которые позволят не только защитить небо над Киевом, но и укрепить европейские границы. Отдельно отмечается, что в настоящее время идут переговоры, а уже скоро между концерном и правительством Украины будут подписаны все соответствующие соглашения. Что любопытно, мощности построят на территории Украины, но немцы решительно отказываются инвестировать свои деньги. Якобы, за всё заплатит Киев, который заинтересован в появлении подобных мощностей на своей территории. Представитель концерна Rheinmetall не стал уточнять, что именно будет производиться, но уверен в том, что предприятие способно покрыть все потребности Украины в танках, бронированных машинах, ПВО и артиллерии на долгие годы. Паппергер добавил, что это создаст условия для формирования сильной Украины, способной защитить себя как среднесрочной, так и краткосрочной перспективе. 

Немецкие журналисты пишут, что Германия недовольна сложившемся положением, когда немцы вынуждены отдавать своё оружие Украине. Это оказывает негативное влияние на обороноспособность армии, а также обходится слишком дорого для бюджета. Продолжаться так слишком долго не может, поэтому гораздо выгоднее построить в Украине завод, а не дарить десятки танков и сотни бронированных машин каждый год. Представители концерна Rheinmetall отмечают, что предприятие будут строить с нуля, но пока не подобрали правильное место. Указывается, что нужно сделать всё в сжатые сроки, а главная задача обеспечить Киев всем необходимым для победы над Россией. Сам Паппергер полагает, что полностью готовый завод может производить до 400 танков в год. Таким образом всего за 2 года Украина покроет все свои нужны в танках, достигающих 800 единиц. Мало того, это будут не старые машины, которые сняты с хранения и имеют допотопное бронирование и пушки. Представитель немецкого концерна уверяет, что Киев получит самый мощный современный танк Panther. 

Ожидаемо в Украине уже начали фантазировать на тему того, как сотни танков врываются в Москву и водружают над Кремлём радужные панталоны, ну а более рациональные эксперты сомневаются в том, что в ближайшие годы подобное предприятие будет построено. Прежде всего нужно понимать, что военные действия не позволяют начать строительство прямо сейчас. Как только такое решение будет принято, Россия снесёт предприятие под корень. Уже не важно на чьи деньги будет создаваться завод, ведь без страховки не обойтись. Сомнительно, чтобы в Европе кто-то взял на себя такие сомнительные обязательства. Это как с плавучими электростанциями из Турции. Этой зимой в Киеве вели переговоры по отправке нескольких кораблей в Чёрное море, а главным условием турецкой стороны было наличие европейского страховщика. Поскольку страховать электростанции в Чёрном море никто не захотел, то Украина осталась ни с чем. 

рекомендации
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RX 7900XT подешевела на порядок
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ну и пока неясно, какие перспективы есть у Киева для подписания соответствующих соглашений с военными предприятиями НАТО. Сложно сказать, останется ли такая страна на карте мира через несколько лет, поскольку на территорию её претендуют многие соседние государства. К примеру, Польша мечтает возродить Речь Посполитую. Румыния медленно поглощает Молдавию, а после возьмётся и за Украину, не говоря уже о претензиях России, а также отделившемся Донбассе. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #политика #военные технологии
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Власти Калифорнии готовят программу репараций для чернокожих – потомки рабов получат по $1.2 млн
Украина получит старые Abrams M1A1 без брони и электроники, поскольку танк может попасть в руки РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин рассказал о состоянии дел на 9 мая
52
Noctua представила 8-канальный концентратор для вентиляторов NA-FH1 с улучшенной схемой и защитой
3
Пригожин: Боеприпасы, по предварительным данным, начинаем получать, вживую пока не видели
3
Кадыров обсудит ситуацию в зоне БД с командованием ЧВК "Вагнер" лицом к лицу
4
Над Рейхстагом вывесили красное знамя Знамя Победы
12
Отец-основатель ИИ больше обеспокоен его влиянием на человечество, чем изменением климата
+
Россия нарастила производство композитов, требуемых для увеличения выпуска истребителей Су-57
1
Армия России нанесла мощнейший удар по тылам ВСУ в преддверии наступления
16
Спикер ВВС Украины: мы будем иметь одну из лучших систем ПВО в мире
8
ADATA представила под брендом XPG модули и комплекты DDR4 SPECTRIX D35G с RGB подсветкой
2
В AMD рассказали об отличиях процессоров Ryzen Z1 и 7040U
2
Из-за боязни попадания Abrams в руки РФ, на Украину отправятся самые простые версии амриканского ОБТ
4
На одном из курильских островов во время парада проехали "Бастионы" с гиперзвуковыми ракетами
1
В России планируется провести масштабную модернизацию штурмовика Су-25 учитывая опыт СВО
3
Intel анонсировала увольнения персонала
8
Стали известны европейские цены и конфигурации смартфонов Poco F5
+
Motorola представила одни из самых дешевых телевизоров на рынке - Envision TV
+
Зеленский предлагает украинцам праздновать День Победы 8 мая
5
Аппаратную аутентификацию PSVR 2 на компьютерах взломали
+
Intel Core i9-13900KS на частоте 8298 МГц занял четвёртое место в модельном зачёте
+

Популярные статьи

ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2023 году – от бюджетных до флагманских
31
Популярно о чёрных дырах: что это такое, интересные факты, самая большая чёрная дыра
10
Краткий обзор самого дешёвого 60W паяльника из местного магазина
2
Во что поиграть в мае 2023 года
9
Бескомпромиссная геймерская сборка за 60 000р для любых игр в разрешении 1080р
6
Вентиляторы XPG Hurricane 120 ARGB PWM: за стилем прячется душа
3
Король Михай I - самый молодой кавалер ордена Победы
3
Главные игры мая 2023 года
1
Российский искусственный интеллект: его место в мире, перспективы и вектор развития
1
История появления курсорных клавиш. Часть 2
1

Сейчас обсуждают

Nutty8732
12:07
Так зачем своих бить? это только рашисты по своим фигачат...
ЧВК «Вагнер» по-прежнему не получают боеприпасы, а Пригожину угрожают статьёй за госизмену
Chаto-B00t
12:04
Да твои бойовые некроинцi даже своих бить не умеют, не то что чужих. Селюки-с.
ЧВК «Вагнер» по-прежнему не получают боеприпасы, а Пригожину угрожают статьёй за госизмену
Паша Леонтьев
12:02
А где тут в моих комментариях политика? чисто культура.... А теперь зайди на этом сайте на страницы где хотя бы 2 и более комментария откроешь для себя хохлов укроп перемогу и т.п. бредятину. Даже есл...
Японские ученые заявили, что грибы умеют разговаривать – особенно после дождя
Nutty8732
12:00
"📌Репортаж с места ракетного удара ВСУ по собственным военнопленным Они находились на объекте ЧВК «Вагнер». Было четыре прилета HIMARS. К разочарованию украинского руководства, никто из пленных не по...
ЧВК «Вагнер» по-прежнему не получают боеприпасы, а Пригожину угрожают статьёй за госизмену
Эдуард Орлов
11:58
Плохое сравнение - запах бумажной книги ни на что не променяешь, но еже ли времени нет, то да - электронная книга будет лучше.
Ryzen 9 7900X vs Core i7-13700KF – почему процессоры AMD нового поколения стоит обходить стороной
fArrsh1k
11:57
если будет за 250 баксов, зеленые фанатики скупят все карты и мне не останется ни одной :(
Похоже, видеокарты Radeon RX 7600 уже поступают в торговые сети — появилось фото коробок
Иван Сиволобов
11:57
Ну значит ждать мне 7800хт остаётся тогда уж. Без особых вариантов. Пересижу
AMD напомнила, что Radeon RX 6800 быстрее GeForce RTX 3070 на 31%
Дмитрий
11:55
Шах и мат куртка!😂
Похоже, видеокарты Radeon RX 7600 уже поступают в торговые сети — появилось фото коробок
Дмитрий
11:50
но включит ее только на видеокартах 5000 серии да 😁
Neural Texture Compression - новая технология от Nvidia
Vitaly St
11:49
Нет. Просто включи длсс качество. Я так делаю. Менять старое поколение на другое старое поколение имхо бессмысленно.
AMD напомнила, что Radeon RX 6800 быстрее GeForce RTX 3070 на 31%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем