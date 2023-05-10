А вот со сроками пока неясно, поскольку немецкий концерн Rheinmetall пока не делится подробностями

Одной из самых горячих тем лета 2022 года стало решение турецкой компании Baykar Makina построить в Украине завод по производству ударных дронов Bayraktar TB2. В США хвалили Турцию за решительность, в Киеве прыгали от счастья, а в России спорили о том, как это повлияет на двусторонние отношения между странами. Как позднее выяснилось, сроки не оговорены, а турецкая сторона и вовсе никуда не спешит. Решение оказалось политическим, а в результате никакой завод не строится. При этом Украина продолжает получать беспилотники из Турции даже сейчас. Эрдоган балансирует между личными интересами семьи, государственными нуждами и необходимостью выполнять взятые на себя обязательства в качестве члена НАТО. Отметим, что шансов оказаться от своих обязательств не было и у правительства Германии, а в результате на Донбассе находится не только колёсная бронированная техника и артиллерия немецкого производства, но и танки.

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Похоже, в Германии решили, что этого недостаточно, поскольку недавно представители концерна Rheinmetall сделали довольно громкое заявление. По словам Армина Паппергера, в обозримой перспективе в Украине будет построен завод, который займётся производством боеприпасов, бронированной техники и даже танков. Особый упор будет делаться на комплексах ПВО, которые позволят не только защитить небо над Киевом, но и укрепить европейские границы. Отдельно отмечается, что в настоящее время идут переговоры, а уже скоро между концерном и правительством Украины будут подписаны все соответствующие соглашения. Что любопытно, мощности построят на территории Украины, но немцы решительно отказываются инвестировать свои деньги. Якобы, за всё заплатит Киев, который заинтересован в появлении подобных мощностей на своей территории. Представитель концерна Rheinmetall не стал уточнять, что именно будет производиться, но уверен в том, что предприятие способно покрыть все потребности Украины в танках, бронированных машинах, ПВО и артиллерии на долгие годы. Паппергер добавил, что это создаст условия для формирования сильной Украины, способной защитить себя как среднесрочной, так и краткосрочной перспективе.

Немецкие журналисты пишут, что Германия недовольна сложившемся положением, когда немцы вынуждены отдавать своё оружие Украине. Это оказывает негативное влияние на обороноспособность армии, а также обходится слишком дорого для бюджета. Продолжаться так слишком долго не может, поэтому гораздо выгоднее построить в Украине завод, а не дарить десятки танков и сотни бронированных машин каждый год. Представители концерна Rheinmetall отмечают, что предприятие будут строить с нуля, но пока не подобрали правильное место. Указывается, что нужно сделать всё в сжатые сроки, а главная задача обеспечить Киев всем необходимым для победы над Россией. Сам Паппергер полагает, что полностью готовый завод может производить до 400 танков в год. Таким образом всего за 2 года Украина покроет все свои нужны в танках, достигающих 800 единиц. Мало того, это будут не старые машины, которые сняты с хранения и имеют допотопное бронирование и пушки. Представитель немецкого концерна уверяет, что Киев получит самый мощный современный танк Panther.

Ожидаемо в Украине уже начали фантазировать на тему того, как сотни танков врываются в Москву и водружают над Кремлём радужные панталоны, ну а более рациональные эксперты сомневаются в том, что в ближайшие годы подобное предприятие будет построено. Прежде всего нужно понимать, что военные действия не позволяют начать строительство прямо сейчас. Как только такое решение будет принято, Россия снесёт предприятие под корень. Уже не важно на чьи деньги будет создаваться завод, ведь без страховки не обойтись. Сомнительно, чтобы в Европе кто-то взял на себя такие сомнительные обязательства. Это как с плавучими электростанциями из Турции. Этой зимой в Киеве вели переговоры по отправке нескольких кораблей в Чёрное море, а главным условием турецкой стороны было наличие европейского страховщика. Поскольку страховать электростанции в Чёрном море никто не захотел, то Украина осталась ни с чем.

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Ну и пока неясно, какие перспективы есть у Киева для подписания соответствующих соглашений с военными предприятиями НАТО. Сложно сказать, останется ли такая страна на карте мира через несколько лет, поскольку на территорию её претендуют многие соседние государства. К примеру, Польша мечтает возродить Речь Посполитую. Румыния медленно поглощает Молдавию, а после возьмётся и за Украину, не говоря уже о претензиях России, а также отделившемся Донбассе.