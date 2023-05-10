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Бактерия Xylella fastidiosa может оставить Италию без оливок – паразит уничтожил 21 млн деревьев
Если так пойдёт и дальше, то цены на оливки могут вырасти, а Италия окажется в сложном экономическом положении
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Учёные фиксируют значительные изменения климата на нашей планете, при этом в отдельных регионах наблюдаются стремительные перемены, способные поставить под угрозу не только природный баланс, но и выживание местного населения. Как стало известно, Италия оказалась под угрозой потери своего урожая оливок из-за бактериального штамма Xylella fastidiosa. Эта опасная бактерия уже уничтожила более 21 миллиона оливковых деревьев на юге страны, где до недавнего времени производилось половина всего итальянского оливкового масла. Xylella fastidiosa была обнаружена также и в других европейских странах, включая Португалию и Испанию. Журналист Джайлс Гибсон отправился в регион Апулия, чтобы выяснить причины и последствия этого кризиса.

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Оливковые деревья, которые прочно вошли в традиционный образ жизни региона на протяжении многих веков, сейчас находятся на грани исчезновения. Оливки долгое время были неотъемлемой частью экономики региона и заслужили прозвище «зелёное золото Апулии». Производство оливкового масла в этом регионе составляет около двух миллионов тонн ежегодно. Везде по Апулии видно оливковые рощи, но стволы многих деревьев искривлены и выглядят измождёнными от десятилетий службы. Карлотта Мальи, владелица семейной фермы, раньше производила 200 тонн оливкового масла ежегодно. Однако нашествие бактерии Xylella fastidiosa, или просто Xylella, сократило их производство до менее трети от обычного объёма. Карлотта Мальи, фермер: «Я представитель шестого поколения своей семьи, занимающейся этой фермой. Мне 33 года, и я здесь родилась. Мои предки всегда занимались земледелием, разведением оливковых деревьев и этим местом уже много столетий. Мы очень любим это место».

Проблема вызвана тем, что бактерия Xylella быстро распространяется через насекомых, которые переносят её с одного дерева на другое. Когда бактерия обнаруживается на дереве, его необходимо уничтожить, и во многих случаях приходиться сжигать несколько деревьев. Но бывает и так, что весь сад оказывается заражён за короткий срок, а в результате потери фермеров оказываются фатальными. Для семей, которые владеют этими землями уже несколько поколений, такая ситуация становится настоящей трагедией. Именно поэтому они решительно намерены сопротивляться и не позволить своему наследию и образу жизни превратиться в пепел. Учёные полагают, что Xylella впервые попала в южную часть Италии в 2008 году на кофейном растении, привезённом из Коста-Рики. С течением времени изменение климата создало «идеальную бурю» для распространения этой бактерии. 

Массимо Ревербери, профессор Римского университета Ла Сапиенца, говорит: «Бактериальные патогены особенно нуждаются в высокой температуре и влажности. И изменения климата, которые начались около 15 лет назад, привели к чрезмерным дождям и повышению влажности в регионе, который обычно характеризуется сухим климатом. Это повышенное количество влаги за последние 15 лет создало благоприятные условия для распространения бактерии Xylella». Кризис оливковых деревьев в Апулии вызывает тревогу во всей Италии и Европе. Сельскохозяйственные организации и научные институты работают над разработкой стратегий борьбы с этой бактерией и поиска альтернативных сортов оливковых деревьев, устойчивых к Xylella. Однако время играет против фермеров и оливковой индустрии. Необходимо принять незамедлительные меры для остановки распространения бактерии и восстановления оливковой отрасли в Апулии. Государственные и региональные власти ведут активную борьбу с бактерией и предоставляют финансовую поддержку фермерам, позволяя им восстановить и заменить уничтоженные деревья.

Важным шагом является также образование и информирование фермеров о методах предотвращения распространения бактерии и правилах гигиены при работе с деревьями. Это включает частую дезинфекцию садового инструмента, контроль за насекомыми-векторами и строгие меры карантина для заражённых участков. Однако борьба с бактерией Xylella fastidiosa требует скоординированного усилия всех заинтересованных сторон. Международное сотрудничество и обмен опытом могут сыграть важную роль в разработке эффективных стратегий предотвращения и контроля распространения бактерии. Пока фермеры и научные сообщества ищут решения, это время испытаний ставит под угрозу итальянскую оливковую отрасль и образ жизни многих семей. Однако смелость и решимость фермеров Апулии встать на защиту своего наследия и сохранить оливковые деревья являются надеждой на то, что Апулия сможет преодолеть этот кризис и восстановить своё звание «зелёного золота». Пока же всё идёт к тому, что в ближайшие годы оливки могут сильно подорожать, а сегодня специалисты не в силах оценить влияние бактерии Xylella fastidiosa на экономику Италии. При этом если температура продолжит расти, скорость распространения опасного вредителя окажется намного выше, а бактерия может стать более активной и в других странах. 

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#экономика #климат
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