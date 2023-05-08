С условием учёта налогов, а значит стоимость примерно равна среднеевропейской

Ещё несколько месяцев назад нам казалось, что грядёт опасная тенденция повышения рекомендованной стоимости графических чипов. NVIDIA вначале захватила рынок видеокарт, а после попыталась навязать геймерам свои цены. Продукты нового поколения сильно подорожали, что привело к падению спроса. На самом деле тенденция была заметна давно, а главным драйвером рынка оставались майнеры. Ну а без армии фермеров Дженсен Хуанг не сможет продавать достаточное количество графических чипов.

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Итоги 1 квартала 2023 не стали критическими, но доказали, что дела у AMD и NVIDIA идут всё хуже. В связи с этим появились любопытны слухи. Как сообщается, склады с готовой продукцией переполнены, а количество видеокарт там в несколько раз выше, чем обычно. Дженсен Хуанг попробует решить проблему путём остановки производства, но в этом случае компания сделает только хуже, ведь геймеры не спешат сметать с полок готовую продукцию, а прекращение выпуска негативно скажется на доходах NVIDIA. Эксперты констатируют, что любители компьютерных игр доказали, что не готовы идти на поводу у полупроводниковых гигантов, а впереди снижение цен. Пока это только теория, самое время изучить, сколько стоят видеокарты в магазинах РФ. Сосредоточимся только на продукции нового поколения.

GeForce RTX 4090 остаётся самым дорогостоящим решением и сегодня продаётся за 157 тысяч рублей. Напомним, что стартовая цена составляла 140 тысяч, но с тех пор курс рубля заметно снизился. В результате сегодня за флагман NVIDIA просят 2200 долларов. Пожалуй, это не так уж и много. В США такую видеокарту вы можете купить за 1800 долларов, ну а с учётом НДС в 20% выходит, что перед нами почти рекомендованная стоимость на начало продаж. Потенциальные покупатели GeForce RTX 4090 должны осознавать, что платят за право владеть самой быстрой видеокартой, поэтому здесь дело уже не в деньгах, а в имидже.

За GeForce RTX 4080 просят 102 тысячи рублей, ну а одна их самых быстрых видеокарт на рынке плавно приближается к отметке в 100 тысяч. Скорее всего, если бы курс рубля не ушёл вниз, то сегодня субфлагман стоил бы около 90 тысяч, ну а пока за него придётся выложить 1320 долларов. Если учитывать, что рекомендованная цена на начало продаж стартовала с 1200 баксов, то мы получаем выгодное предложение. В целом всё идёт к тому, что во втором полугодии стоимость GeForce RTX 4080 окажется равна 1000 долларов, что сделает данный графический чип более привлекательным для потенциальных покупателей.

GeForce RTX 4070 Ti появилась в продаже уже тогда, когда курс рубля пошёл вниз, хотя за это время видеокарта с рекомендованной стоимостью в 800 долларов всё ещё предлагается за 80 тысяч рублей. Это 1040 долларов, а значит сегодня российские пользователи получают доступ к одному из самых перспективных решений на рынке на уровне, рекомендованном производителем. Некоторые критики уверяют, что GeForce RTX 4070 Ti имеет короткий жизненный цикл, поскольку получила всего 12 Гб видеопамяти. В настоящее время предпосылок к такому развитию событий нет, но не исключено, что требования будут быстро расти. Пока же эта видеокарта считается одной из самых выгодных для 4К по соотношению цены и производительности.

Ну или вы можете присмотреться к GeForce RTX 4070. Теоретически, перед нами продукт, который неплохо вписывается в требования 4К, но есть несколько условий, без которых играть на сверхвысоком разрешении вы не сможете. Прежде всего нужно понимать, что существует разница в требованиях в обычном режиме и с трассировкой лучей. В первом случае вы можете рассчитывать на довольно высокие графические настройки, а вот во втором без технологии масштабирования не обойтись. Увы, но количество игр с поддержкой DLSS 3 остаётся небольшим, поэтому полагайтесь на вторую версию.

Ну и наш материал был бы неполным без указания новинок AMD. Инсайдеры полагают, что в ближайшие несколько месяцев линейка графических процессоров этой компании расширится, ну а пока у геймеров есть доступ к Radeon RX 7900 XTX. Флагман немного дороговат, ведь его рекомендованная стоимость равна 1000 долларов, хотя финальная цена такая же, как у более дорогой GeForce RTX 4080. Мы бы не стали называть Radeon RX 7900 XTX медленным, но если сравнивать показатели в трассировке лучей, то у красных действительно всё очень плохо. Флагман AMD предлагает широкую 384-битную шину, но реально воспользоваться ею нет никакой возможности.

рекомендации RX 7900XT подешевела на порядок Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Примерно такая же ситуация и с Radeon RX 7900 XT. Месяц назад эта видеокарта подешевела до 800 долларов, но в российских магазинах за неё продолжают просить больше, чем за GeForce RTX 4070 Ti. Radeon RX 7900 XT быстрее и имеет намного больше видеопамяти, но всё это разбивается о суровую действительность, ведь геймеры голосуют рублём. Ну а в нашем случае продукция AMD выглядит не лучшим образом, а значит требует срочных скидок.