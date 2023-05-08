Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Американский лётчик: попытка атаки армии РФ на F-16 на Донбассе равносильна самоубийству
Пилот с 25-летним стажем полагает, что ПВО и истребители РФ не оставят шансов на успех
рекомендации
MSI 4070Ti подешевела на порядок
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-45000р на iPhone 14 Pro - смотри цену

Время от времени в прессу попадает информация о появлении в СВО новых типов российского вооружения. Наибольший ажиотаж вызывает танк «Армата» и истребитель Су-57. Аналитики полагают, что всё это довольно активно применяется армией РФ, но имеет некоторые ограничения. Прежде всего есть опасения, что техника может попасть в руки украинских сил. В этом случае оружие тут же окажется в Пентагоне, где его досконально изучат американские инженеры. Кроме того, существуют имиджевые риски, ведь потеря самого сильного танка или истребителя на планете грозит неприятными последствиями. Ну и не стоит забывать, что подобных единиц техники мало, а стоимость новинок значительно выше, чем уже поставленных на поток Т-90М и Су-35. Несмотря на это заместитель министра обороны Украины не устаёт сетовать на то, что русские задействуют самые современные типы оружия, используя конфликт в качестве полигона. 

реклама

По мнению Анны Маляр, заметны не только технические, но и тактические изменения. Русские постоянно пробуют что-то новое, совершенствуя стратегию, в результате чего удары становятся более точными. Растёт эффективность, что позволяет выявлять позиции ПВО и артиллерийских расчётов. Ну а поскольку речь всё же предназначалась для внутреннего потребителя, то замминистра обороны заявила, что украинское командование научилось эффективно справляться со всем этим и заявила, что сегодня ночью все 35 дронов-камикадзе были сбиты. Обойдёмся без подробностей, ведь на эту тему достаточно материалов в интернете. Суть в том, что украинское правительство продолжает сетовать на то, что без поддержки с воздуха эффективность наступательной операции будет не так высока. Отдельные политики и вовсе требуют у США передать истребители F-16, тогда как сами янки лениво отмахиваются. В Белом доме заявляют, что время ещё не пришло, ну а эксперты отмечают бессмысленность появления F-16 в украинском небе. 

Не так давно на страницах Business Insider появилось интервью американского офицера Джона Венейбла, который 25 лет провёл в небе. За эти годы он познакомился с самыми современными машинами, а также принимал участие в нескольких вооружённых конфликтах. Вполне вероятно, что речь идёт об Ираке, Сирии или Афганистане, хотя не исключена Сербия и другие государства, куда без стука вламывался дядюшка Сэм. Так вот, по мнению американского пилота, сегодня небо над Донбассом небезопасно для F-16, а сам он никогда не решился бы летать над Днепром. По мнению Венейбла, у России есть целый арсенал ПВО, делающий все попытки атаковать левый берег бессмысленными и обречёнными на смерть. Так, особую опасность представляют комплексы С-400, которые заметят F-16 с большого расстояния и уничтожат ещё до того, как истребитель выйдет на линию поражения. Пилот уверен, что даже если США передаст Украине несколько десятков истребителей, то это не изменит ход конфликта. Небо над Донбассом сильно защищено, а сам он не советует местным пилотам бороться с российской ПВО. 

рекомендации
RX 7900XT подешевела на порядок
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Отдельно отмечается, что в настоящее время Ванейбл занимает пост научного сотрудника отдела оборонной политики вашингтонского аналитического центра The Heritage Foundation. Именно на основе аналитики, собранной специалистами подобных ведомств, в Пентагоне делают те или иные выводы, ну а пока перспектив для отправки F-16 нет. Отметим, что российские эксперты полагают, что шансов у американского истребителя мало не только против ПВО, но и целого ряда современных штурмовиков. Так, по словам заслуженного военного лётчика России Владимира Попова, даже старые С-300 будут сбивать американские самолёты. При этом генерал-майор уверен, что против F-16 будут выставлены современные машины. В частности, Су-30СМ ничем не уступает, тогда как Су-35 значительно превосходит истребитель НАТО. В итоге если украинским силам и удастся добиться некоторых успехов при помощи использования F-16, то потери окажутся колоссальными, а на второй заход не останется резервов. Похоже, в США и Европе прекрасно это осознают, поскольку даже французы перестали говорить о поставках Киеву старичков серии «Мираж» 2000.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #военные технологии
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В России планируется провести масштабную модернизацию штурмовика Су-25 учитывая опыт СВО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин: Минобороны пообещало ЧВК «Вагнер» всё необходимое вооружение и назначило куратором генерала Суровикина
30
США подтверждают сбитие гиперзвуковой ракеты «Кинжал» украинским ПВО
76
Москву ожидает трехмесячный температурный армагеддон из-за самого жаркого лета за последние 150 лет
9
Аналитики Travel Safety Index создали антирейтинг худших мест для туристических путешествий в 2023г
5
Ещё один ЗРК Stormer HVM не смог защитить себя от угрозы с воздуха, будучи машиной ПВО
16
Streacom показала корпус без вентиляторов: до 600W пассивного охлаждения
+
В Финляндии альтернативой российскому топливу стал итальянский мусор
7
В ВСУ появился первый ЗРК Avenger, поражённый барражирующим боеприпасом "Ланцет" [Видео]
4
США хотели получить от Турции её комплекс С-400 для изучения
4
Пригожин: Бахмут будет взят силами чеченского подразделения «Ахмат»
8
Отступления не будет: Пригожин сообщил о скором поступлении боеприпасов и вооружения
2
В зоне СВО был замечен танк Т-72Б3 с нестандартной защитой типа "скворечник", дооснащённый Контакт-1
+
Моддеру удалось записать Windows 11 в память мобильной видеокарты GeForce RTX 3050
1
Linux станет операционной системой по умолчанию для Россиян
65
Пригожин: ЧВК «Вагнер» остаются в Бахмуте, Минобороны пошли на уступки
7
Суд Берлина разрешил демонстрацию флага и символики России 8 и 9 мая
+
Китайские законодатели могут обязать производителей оснащать машины бортовыми самописцами
+
Кадыров раскритиковал шум, поднятый вокруг «снарядного голода» в ЧВК «Вагнер»
3
iPhone уцелел при падении с высоты более 4 км
1
Radeon RX 6600 за 16000 руб с Aliexpress показала 60 FPS в Cyberpunk 2077 на впечатляющих настройках
3

Популярные статьи

AIM-260: США нацелились на РФ и Китай ракетами, способными наносить кинетические удары "hit-to-kill"
20
Собираем "правильный" игровой компьютер для 2К без разгона и переплат за 85 000р
29
Вторая казнь Noctua
47
Почти идеальная сборка игрового ПК за 70 000р для любых игр в 2К на максимальных настройка графики
13
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - дрель с дисплеем и кухонный робот Сяоми.
2
Впечатления от замены SSD под Windows с 120 на 256 ГБ в игровом компьютере - стоило ли переплачивать
26
Итоги гоночного уик-энда 6-7 мая
+
Как играется в Rocket League в 2023 году
2

Сейчас обсуждают

REY_B_
16:09
"Попытка атаки армии РФ на F-16, на Донбассе, равна самоубийству" или "Попытка атаки армии РФ, на F-16, на Донбассе, равна самоубийству"??? - Одна запятая.... Можно выражаться точнее?
Американский лётчик: попытка атаки армии РФ на F-16 на Донбассе равносильна самоубийству
Shroud Solo
16:02
Кинжал по твоему можеть маневрировать?) Это просто баллистическая ракета воздушного базирования а если точнее это искандер воздушного базирования он не крылая ракета а аэробалистическая ракета) также ...
Streacom показала корпус без вентиляторов: до 600W пассивного охлаждения
Winssy
16:02
"Да, главное не количество теплотрубок, а их правильная компоновка и укладка в основании." Нет. Количество теплотрубок и их размер прямо влияет на то, с каким количеством тепла сможет справится кулер....
Вторая казнь Noctua
Chato-b0t
16:02
В Брюсселе сплошь малахольные.
Еврокомиссия передала свои предложения по 11-му пакету санкций
Chato-b0t
16:01
Как тут не запаниковать, когда некроинцы пойдут в наступ свынёю, да ещё и дупами вперёд. Где мы столько 3,14дорасов найдём на отбитие атаки?
На Украине надеются, что контрнаступление ВСУ вызовет панику в России
Анатолий Молдаванов
16:01
Я такой ху тоже занимался. Приклеивал радиатор с тепловыми трубками теплопроводным клеем. Радиатор грелся нормально так, но видок конечно уже был не тот. Карта была 1080.
Известный оверклокер протестировал необычный медный радиатор для задней панели Radeon RX 6900 XT
scroooge
16:00
Европолитики посадили на шею европейцам ненасытного иждивенца, который никогда ничего не возместит, а объявит дефолт и простит всем свои долги.
Спикер ВВС Украины: мы будем иметь одну из лучших систем ПВО в мире
Shroud Solo
15:56
Умник для начала узнай что кинжал летит на гиперзвуковой скорости до тех пор когда до цели не остаётся 30-40км чтобы была связь с спутником он жолжен лететь на 3-4 махе ибо на 5+ махов создаётся плазм...
Streacom показала корпус без вентиляторов: до 600W пассивного охлаждения
Johan_888
15:56
Нужно акцентировать "западные украинцы" Одесса оборонялась 73 дня против армии 277 тысяч
Зеленский изменил дату празднования Дня Победы
oyadl
15:54
пылесос 5,5 мм? может сантиметров всё-таки?
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - дрель с дисплеем и кухонный робот Сяоми.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем