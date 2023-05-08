Пилот с 25-летним стажем полагает, что ПВО и истребители РФ не оставят шансов на успех

Время от времени в прессу попадает информация о появлении в СВО новых типов российского вооружения. Наибольший ажиотаж вызывает танк «Армата» и истребитель Су-57. Аналитики полагают, что всё это довольно активно применяется армией РФ, но имеет некоторые ограничения. Прежде всего есть опасения, что техника может попасть в руки украинских сил. В этом случае оружие тут же окажется в Пентагоне, где его досконально изучат американские инженеры. Кроме того, существуют имиджевые риски, ведь потеря самого сильного танка или истребителя на планете грозит неприятными последствиями. Ну и не стоит забывать, что подобных единиц техники мало, а стоимость новинок значительно выше, чем уже поставленных на поток Т-90М и Су-35. Несмотря на это заместитель министра обороны Украины не устаёт сетовать на то, что русские задействуют самые современные типы оружия, используя конфликт в качестве полигона.

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По мнению Анны Маляр, заметны не только технические, но и тактические изменения. Русские постоянно пробуют что-то новое, совершенствуя стратегию, в результате чего удары становятся более точными. Растёт эффективность, что позволяет выявлять позиции ПВО и артиллерийских расчётов. Ну а поскольку речь всё же предназначалась для внутреннего потребителя, то замминистра обороны заявила, что украинское командование научилось эффективно справляться со всем этим и заявила, что сегодня ночью все 35 дронов-камикадзе были сбиты. Обойдёмся без подробностей, ведь на эту тему достаточно материалов в интернете. Суть в том, что украинское правительство продолжает сетовать на то, что без поддержки с воздуха эффективность наступательной операции будет не так высока. Отдельные политики и вовсе требуют у США передать истребители F-16, тогда как сами янки лениво отмахиваются. В Белом доме заявляют, что время ещё не пришло, ну а эксперты отмечают бессмысленность появления F-16 в украинском небе.

Не так давно на страницах Business Insider появилось интервью американского офицера Джона Венейбла, который 25 лет провёл в небе. За эти годы он познакомился с самыми современными машинами, а также принимал участие в нескольких вооружённых конфликтах. Вполне вероятно, что речь идёт об Ираке, Сирии или Афганистане, хотя не исключена Сербия и другие государства, куда без стука вламывался дядюшка Сэм. Так вот, по мнению американского пилота, сегодня небо над Донбассом небезопасно для F-16, а сам он никогда не решился бы летать над Днепром. По мнению Венейбла, у России есть целый арсенал ПВО, делающий все попытки атаковать левый берег бессмысленными и обречёнными на смерть. Так, особую опасность представляют комплексы С-400, которые заметят F-16 с большого расстояния и уничтожат ещё до того, как истребитель выйдет на линию поражения. Пилот уверен, что даже если США передаст Украине несколько десятков истребителей, то это не изменит ход конфликта. Небо над Донбассом сильно защищено, а сам он не советует местным пилотам бороться с российской ПВО.

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Отдельно отмечается, что в настоящее время Ванейбл занимает пост научного сотрудника отдела оборонной политики вашингтонского аналитического центра The Heritage Foundation. Именно на основе аналитики, собранной специалистами подобных ведомств, в Пентагоне делают те или иные выводы, ну а пока перспектив для отправки F-16 нет. Отметим, что российские эксперты полагают, что шансов у американского истребителя мало не только против ПВО, но и целого ряда современных штурмовиков. Так, по словам заслуженного военного лётчика России Владимира Попова, даже старые С-300 будут сбивать американские самолёты. При этом генерал-майор уверен, что против F-16 будут выставлены современные машины. В частности, Су-30СМ ничем не уступает, тогда как Су-35 значительно превосходит истребитель НАТО. В итоге если украинским силам и удастся добиться некоторых успехов при помощи использования F-16, то потери окажутся колоссальными, а на второй заход не останется резервов. Похоже, в США и Европе прекрасно это осознают, поскольку даже французы перестали говорить о поставках Киеву старичков серии «Мираж» 2000.