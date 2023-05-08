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Президент Чехии: провал ВСУ опасен для Европы и может стать последним для Киева
Ставки сделаны, но Украина медлит, опасаясь реакции Запада в случае поражения
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Несмотря на то, что значительная часть военизированных подразделений Азов (признано в РФ террористическим) была уничтожена в Мариуполе, отцы-основатели набрали новый контингент и успели засветиться на самых горячих участках фронта. Фактически, сегодня речь идёт о третьем или даже четвёртом составе, но суть от этого не меняется, ведь Азов как был открыто фашистским, так и остался. Сами бойцы считают себя элитой, поэтому первыми осваивают технику НАТО, которую получает Украина от своих щедрых спонсоров. Как стало известно, личный состав передвигается исключительно на HMMWV и MaxxPro. Бронированные машины американского производства стали визитной карточкой Азова, а не так давно СМИ сразу нескольких стран обратили внимание на странный камуфляж, который был нанесён на технику НАТО. На фотографии вы можете увидеть американскую машину с крестом «балкенкройц». Именно такой опознавательный знак использовал Вермахт во время Второй мировой, ну а журналисты разводят руками. 

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Что любопытно, европейская пресса по большей части делает вид, что ничего не происходит, стыдливо отворачивая глаза, когда танки и броневики с фашистскими крестами появляются в кадре. Ну а эксперты отмечают, что на Донбассе появляется всё больше техники НАТО, тогда как машины советского образца стали заметны намного реже, чем было ещё несколько месяцев назад. Не исключено, что ресурс исчерпан, а значит ВСУ медленно, но уверенно перевооружается, а запасы старой техники советского образца истощаются. Страны восточной Европы отдали почти все свои запасы, а власти открыто призывают к конфронтации с Россией. Что любопытно, реализовывать свои планы эти ребята хотят исключительно руками украинцев, о чём свидетельствует недавний визит президента Чехии в Киев. Отметим, что Пётр Павел считается одним из главных «ястребов Вашингтона» в регионе, а Чехия поставила в Украину десятки танков, самолётов и бронемашин. Отдавать больше нечего, а сегодня чешские элиты обеспокоены последствиями, которые их ожидают в результате полного разгрома украинского режима. Как вы могли слышать, многие европейские лидеры поставили на победу Киева всё, ну а сегодня сильно нервничают, поскольку осознают, что в будущем могут понести наказание за поддержку Зеленского. 

Сложно предсказать, как повернётся история, но в The Guardian сообщают, что лидер Чехии заявил, что поражение Украины обернётся для всей Европы полной катастрофой. Во время посещения Киева Пётр Павел встретился с целым рядом официальных лиц, а также провёл личные беседы с президентом и премьер-министром. Лидер Чехии констатировал, что на сегодня ВСУ потеряла элемент неожиданности, поскольку планы контрнаступления гуляют по интернету. Несмотря на давление со стороны общественности и нетерпение партнёров, Пётр Павел призвал Зеленского как следует обдумать свои действия и хорошенько подготовится. Не исключено, что второго шанса уже не будет, поскольку коллективный Запад передал значительную часть из того, чем вообще можно было поделиться с Украиной. Президент Чехии отметил, что в Киеве прекрасно осознают проблемы, а также знают о последствиях провала. При этом украинская власть уверена в том, что имеет достаточно резервов и оружия для развития успешной наступательной операции.

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Пёрт Павел заявил о необходимости и дальше наращивать помощь Украине, отдельно остановившись на снарядах. По его мнению, в Брюсселе приняли неверное решение, поскольку сегодня Европа сама себе запретила закупать боеприпасы по всему миру, ограничившись только внутренними мощностями. Президент Чехии с такой постановкой вопроса не согласен. Впрочем, политик уверен, что даже этого будет достаточно, ведь союзники сделали всё, чтобы ВСУ стала одной из самых мощных армий на континенте. Что любопытно, Пётр Павел полагает, что даже в случае успешной наступательной операции, Украина не сможет рассчитывать на полную победу. Президент Чехии не стал вдаваться в детали, ну а мы заметим, что на эту тему хорошо сказал Виктор Орбан. Президент Венгрии полагает, что только в голове сказочников может возникнуть мысль о том, что Россию можно победить на поле боя. 

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#сво #политика
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