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Zelot За пост начислено вознаграждение
Известный оверклокер протестировал необычный медный радиатор для задней панели Radeon RX 6900 XT
Der8auerдоказал бессмысленность покупки медного радиатора для задней панели видеокарты
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Когда NVIDIA и AMD только анонсируют свои видеокарты, то демонстрируют так называемые эталонные модели или Founders Edition. Подобные решения имеют строго выверенные тактовые частоты, точно совпадающие с заявленными производителем и стандартную систему охлаждения. Попытки разгона таких видеокарт чаще всего оборачиваются тратой времени, а геймеры платят деньги за возможность доступа к тому или иному графическому чипу по рекомендованной стоимости. При этом NVIDIA и AMD самостоятельно ничего не производят, размещая заказ у одного из партнёров, что позволяет последнему выпускать максимально дешёвые видеокарты со схожим дизайном. Что до остальных, то существует несколько различных подходов к производству видеокарт, каждый из которых направлен на ту или иную аудиторию. Значительная часть игровой продукции создана для тех, кто никогда не будет ничего разгонять. Фактически, многие любители компьютерных игр даже не используют профили для повышения тактовых частот, поэтому могут долгие годы не пользоваться всем потенциалом видеокарты. 

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В продаже также есть более прокачанные модели, система охлаждения в которых зовётся кастомной, а тактовые частоты графического ядра могут значительно отличаться от эталона. Увы, но за всё нужно платить, поэтому такие видеокарты стоят дороже, но привлекают внимание, поскольку дают ложное ощущение того, что геймер может выжать из новинки ещё немного быстродействия. Увы, но реальный шанс поднять тактовую частоту имеется только на видеокартах с мощными системами охлаждения, но переплата за подобные модели явно не оправдывает инвестиций. Например, в продаже вы можете встретить GeForce RTX 3060 с очень солидной системой охлаждения за 50 тысяч рублей, тогда как GeForce RTX 3060 Ti доступна за 40 тысяч. Разница между двумя графическими чипами приближается к 15%, а даже при самом удачном стечении обстоятельств вам никогда не выжать из GeForce RTX 3060 больше 5%, но энтузиасты упрямо покупают перекачанные видеокарты и не устают верить в чудеса. 

А бывает, когда производитель отбирает наиболее удачные графические чипы и устанавливает на видеокарту жидкостную систему охлаждения, либо монструозные кулеры, способные отводить значительно больше тепла, чем эталонные модели. В этом случае переплата будет ещё более внушительной, а смысл от подобной покупки и вовсе сложно отыскать. В любом случае, если есть купец, то будет и товар. Но бывает и так, что мы встречаем совершенно бессмысленные решения, о чём решил поведать миру известный оверклокер Der8auer. По его словам, на Aliexpress появились дополнительные системы охлаждения, которые крепятся на тыльную сторону видеокарты и предназначены для отвода тепла от поверхности платы. Проще говоря, штатные кулеры будут стоять на своём месте, ну а какой-то гений китайской инженерии решил, что вторая охлаждающая панель позволит привести к снижению температурного режима и в целом сделает видеокарту более стабильной. Выглядят видеокарты после установки комплекта угрожающе, а геймерам может показаться, что перед ними премиальный продукт. Der8auer получил в своё распоряжение несколько моделей и как следует погонял их в тестах. В качестве подопытного кролика был выбран флагман AMD Radeon RX 6900 XT производства Gigabyte. 

Производитель явно не пожалел денег, ведь система охлаждения сделана из меди и включала два кулера. 5 медных листов должны отводить тепло, а в комплекте идёт стяжка, позволяющая закрепить устройство на задней панели. И всё бы ничего, вот только всё это оказалось абсолютно бессмысленно, поскольку не привело к заметному снижению температуры. Der8auer отметил, что все основные блоки сосредоточены на фронтальной стороне, поэтому инженерное решение выполняет исключительно визуальную функцию. Была также протестирована ещё более сложная система охлаждения, которая больше напоминает конструктор Лего. Последняя имеет несколько компонентов, в креплении которых даже сам Der8auer разобрался не сразу. Подключив всё это оверклокер получил аналогичный результат, делая вывод, что для видеокарт вторая система охлаждения не требуется. Вполне возможно, что некоторый эффект будет заметен на GeForce RTX 3090, поскольку на тыльной стороне у этой видеокарты находятся микросхемы памяти. В случае, если геймер решит попробовать разогнать данный компонент, то медная пластина может пригодиться. Или нет, ведь всё это исключительно теория, тогда как практика доказывает, что не всегда хорошая идея приводит к реальной пользе. 

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RX 7900XT подешевела на порядок
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
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#видеокарты
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