Информация носит официальный характер, а суммы могут быть больше в зависимости от различных факторов

Обыватели любят считать чужие деньги. Нас привлекают доходы самых богатых людей планеты, а каждое изменение в рейтинге приводит к ожесточённым спорам. Кто-то следит за тем, как богатейшие люди планеты тратят свои деньги, тогда как другие смотрят в сторону чиновников. Согласитесь, что в этом направлении есть масса любопытных персонажей, ну а журналисты раскапывают истории и срывают покровы тайн. Всем интересно, сколько зарабатывают первые лица государства и какая зарплата у личных охранников президента. Ну а в последнее время стали всё чаще судачить на тему СВО. Похоже, Министерство обороны решило расставить все точки над «и», опубликовав некоторые данные по заработным платам военнослужащих.

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Начнём с того, что минимальная сумма, которую там получают, стартует с 204 тысяч рублей и полагается Стрелку. Неясно, чем занимается такой боец, но оплата труда у него самая низкая.

Следом идут сразу несколько профессий. Это: Пулемётчик, Повар, Водитель и Гранатомётчик, зарабатывающий за календарный месяц 211 тысяч рублей.

Боец, занимающий должность Старшего водителя-электрика, может претендовать на 216 тысяч рублей. Столько же зарабатывает и Старший сапёр. Сложно сказать, на основании каких критериев идёт оценка труда того или иного военнослужащего, но информация дана в том виде, как она опубликована пресс-службой Минобороны РФ.

Старший телефонист вправе рассчитывать на 219 тысяч рублей в месяц, а вот у начальника радиостанции командно-штабной машины заработная плата стартует с 226 тысяч рублей. Ровно столько же имеет Инструктор штаба.

Командир отделения находится на более высоком довольствии и зарабатывает 232 тысячи рублей в месяц. Ну а больше всех получает Заместитель командира взвода-командир отделения, которому платят 242 тысячи рублей.

Отдельно отмечается, что перед нами чистая ставка, а значит сумма может быть выше в зависимости от выполненных задач. Например, ещё несколько месяцев назад во время старта призывной компании в ЧВК «Вагнер» были опубликованы данные по средней заработной плате штурмовика. Там значились 240 тысяч рублей, вот только сразу же уточнялось, что бойцы могут получить и больше. Речь шла о получении контроля над опорными пунктами противника, захвате пленных, уничтожении танков и артиллерии, а также достижении сложных задач, поставленных руководством. Какая сумма в итоге получается, вам никто не скажет, но назвать такие деньги невероятными или большими крайне сложно. При этом стоит учитывать, что бойцы рискуют своей жизнью, а значит делают это не за рубли на виртуальной карте.

В любом случае всем военнослужащим полагаются не только заработные платы, но и льготы. Так, во время мобилизации выдавались единовременные пособия. Суммы фигурировали разные, но иногда будущим бойцам выплачивали до 200 тысяч рублей. По месту прибытия на службу всем солдатам положено так называемое продовольственное и жилое обеспечение, а значит государство накормит и оденет. Для военнослужащих, имеющих перед банками задолженность, были введены кредитные каникулы. Это значит, что сумма заморожена, а возвращать заём нужно будет после выхода на гражданку. Также гарантируется право на сохранение рабочего места, при этом государство взяло на себя обязательства по покрытию билетов на поезд и самолёт для мобилизованных. Речь идёт о необходимости добраться до места службы, а выплата единовременная. Жёнам военнослужащих отменяется начисление пени за просрочку выплат по ЖКХ, а государство вводит целый спектр мер по поддержке семей мобилизованных в СВО.

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Одновременно существуют как федеральные, так и региональные меры, инициированные властями той или иной области. Например, в Москве за тяжёлое ранение будут доплачивать 1 миллион рублей, за лёгкое ранение – до 500 тысяч рублей, а в случае смерти родственники вправе рассчитывать на выплату в размере 3 миллионов рублей. При этом президентские гарантии и выплаты никто не отменял, а значит деньги родственники получат в любом случае. Согласно официальным документам, после завершения службы для бойцов СВО предусмотрен целый спектр льгот, от бесплатного проезда в общественном транспорте, до увеличенного отпуска до 35 календарных дней вместо стандартных 28 дней.