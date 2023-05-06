Некоторые из недорогих видеокарт способны тянуть требовательные новинки даже в 1080р

Если вы обращали внимание на статистику Steam, то могли заметить, что там среди самых популярных игр сплошное старьё. Срелялки, казуальная чушь и тому подобные тайтлы, которые давно должны были кануть в лету. Вот только вместо этого происходит обратное, ведь десятки миллионов геймеров регулярно заходят в Контр-Страйк, тогда как Дата 2 и вовсе привлекает всё больше любителей компьютерных игр.

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Пожалуй, подобные проекты остаются на плаву только потому, что разработчики не бросают свои детища, выпуская новый контент, позволяющий не только привлекать новичков, но и удерживать старую гвардию. Ну а если подумать, то все эти игры не требуют мощного железа, а значит подходят для тех, кто не может или не хочет позволить себе видеокарту за 50 и даже 30 тысяч рублей. Сегодня мы рассмотрим несколько наиболее недорогих видеокарт, идеально вписывающихся в наши требования.

Предлагаем начать с Radeon RX 6500 ХТ. Как это обычно бывает с продукцией AMD, данная видеокарта поначалу не вызвала интереса у геймеров. Эксперты клеймили красных за жадность, но в итоге стало ясно, что перед нами один из лучших графических чипов в своём сегменте, ведь вместе с технологией масштабирования FSR вы смело можете запускать все требовательные новинки в 1080р на высоких настройках графики. У NVIDIA нечто подобное стоит на 6 тысяч дороже, а в итоге Radeon RX 6500 ХТ позволит вам не только получить доступ ко всем популярным играм, но и откроет двери в мир блокбастеров последних лет.

Стоит понимать, что у бюджетных видеокарт AMD прошлого поколения есть как свои плюсы, так и минусы. Например, Radeon RX 6400 очень неплохо показывает себя даже с новыми играми, но делает это только при определённых условиях. Так, если у вас новый процессор и на материнской плате есть поддержка интерфейса PCIe 4.0, то производительность обеих видеокарт окажется очень даже неплохой. Но стоит только поставить Radeon RX 6400 или Radeon RX 6500 ХТ на старое железо, как количество кадров в секунду тут же снизится на 10%. Получается, что обе видеокарты могли бы стать популярными у небогатых геймеров, но руководство AMD пожадничало, а в результате получило минимальные продажи. Повторимся, что Radeon RX 6500 ХТ намного быстрее аналогичных по цене графических чипов NVIDIA, но из-за досадного упущения продаётся меньшими партиями.

В случае, если вы действительно хотите сэкономить, то берите Radeon RX 550. Эта видеокарта медленнее Radeon RX 6500 ХТ, но зато стоит намного дешевле. Стрелялки и даже танки на ней пойдут на средненизких настройках графики, а мы рекомендуем брать Radeon RX 550 только в случае, если у вас нет планов играть в новинки последних лет. Учтите, что требовательные игры старая видеокарта не потянет.

Со стороны NVIDIA неплохим выбором для нетребовательных геймеров может стать GeForce GTX 1650. Кстати, это самая продаваемая видеокарта апреля согласно статистике Steam, ну а мы предлагаем сравнить её с указанной выше Radeon RX 6500 ХТ. Так вот, если вы поставите обе видеокарты на систему, поддерживающую интерфейс PCIe 4.0, то карта AMD окажется намного быстрее. Но стоит только взять старый компьютер, как быстродействие окажется примерно равным. Да, Radeon RX 6500 ХТ может без танцев с бубном запускать масштабирование, но GeForce GTX 1650 интересна тем, что нормально работает из коробки.

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Ну или купите GeForce GTX 1630. За 14 тысяч рублей ничего более стабильного не найти, а видеокарта примерно равна по скорости с указанной выше Radeon RX 6400 (в случае отсутствия поддержки на ПК PCIe 4.0). GeForce GTX 1630 сильно медленная и несовременная, поскольку она и в одном режиме не способна демонстрировать приличную производительность. С играми можно познакомить только обзорно, а во многих проектах придётся снижать разрешение до 720р. В целом, для Мира танков и Контр-Страйк GeForce GTX 1630 подходит, а значит каждая из указанных выше видеокарт неплохо вписывается в озвученные требования. Если лишь один нюанс: некоторые видеокарты всё же могут с небольшими компромиссами тянуть новые игры, тогда как другие не справляются с подобными задачами ни при каких условиях. Ну а брать бюджетную видеокарту, или копить на что-то более мощное – это уже ваш выбор, на который мы повлиять не в силах.