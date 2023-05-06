Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
5 бюджетных видеокарт для Контр-Страйк и Дота 2 – сколько стоит билет в онлайн-шутеры и Мир танков
Некоторые из недорогих видеокарт способны тянуть требовательные новинки даже в 1080р
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Если вы обращали внимание на статистику Steam, то могли заметить, что там среди самых популярных игр сплошное старьё. Срелялки, казуальная чушь и тому подобные тайтлы, которые давно должны были кануть в лету. Вот только вместо этого происходит обратное, ведь десятки миллионов геймеров регулярно заходят в Контр-Страйк, тогда как Дата 2 и вовсе привлекает всё больше любителей компьютерных игр.

реклама

Пожалуй, подобные проекты остаются на плаву только потому, что разработчики не бросают свои детища, выпуская новый контент, позволяющий не только привлекать новичков, но и удерживать старую гвардию. Ну а если подумать, то все эти игры не требуют мощного железа, а значит подходят для тех, кто не может или не хочет позволить себе видеокарту за 50 и даже 30 тысяч рублей. Сегодня мы рассмотрим несколько наиболее недорогих видеокарт, идеально вписывающихся в наши требования.

Предлагаем начать с Radeon RX 6500 ХТ. Как это обычно бывает с продукцией AMD, данная видеокарта поначалу не вызвала интереса у геймеров. Эксперты клеймили красных за жадность, но в итоге стало ясно, что перед нами один из лучших графических чипов в своём сегменте, ведь вместе с технологией масштабирования FSR вы смело можете запускать все требовательные новинки в 1080р на высоких настройках графики. У NVIDIA нечто подобное стоит на 6 тысяч дороже, а в итоге Radeon RX 6500 ХТ позволит вам не только получить доступ ко всем популярным играм, но и откроет двери в мир блокбастеров последних лет.

Стоит понимать, что у бюджетных видеокарт AMD прошлого поколения есть как свои плюсы, так и минусы. Например, Radeon RX 6400 очень неплохо показывает себя даже с новыми играми, но делает это только при определённых условиях. Так, если у вас новый процессор и на материнской плате есть поддержка интерфейса PCIe 4.0, то производительность обеих видеокарт окажется очень даже неплохой. Но стоит только поставить Radeon RX 6400 или Radeon RX 6500 ХТ на старое железо, как количество кадров в секунду тут же снизится на 10%. Получается, что обе видеокарты могли бы стать популярными у небогатых геймеров, но руководство AMD пожадничало, а в результате получило минимальные продажи. Повторимся, что Radeon RX 6500 ХТ намного быстрее аналогичных по цене графических чипов NVIDIA, но из-за досадного упущения продаётся меньшими партиями.

В случае, если вы действительно хотите сэкономить, то берите Radeon RX 550. Эта видеокарта медленнее Radeon RX 6500 ХТ, но зато стоит намного дешевле. Стрелялки и даже танки на ней пойдут на средненизких настройках графики, а мы рекомендуем брать Radeon RX 550 только в случае, если у вас нет планов играть в новинки последних лет. Учтите, что требовательные игры старая видеокарта не потянет.

Со стороны NVIDIA неплохим выбором для нетребовательных геймеров может стать GeForce GTX 1650. Кстати, это самая продаваемая видеокарта апреля согласно статистике Steam, ну а мы предлагаем сравнить её с указанной выше Radeon RX 6500 ХТ. Так вот, если вы поставите обе видеокарты на систему, поддерживающую интерфейс PCIe 4.0, то карта AMD окажется намного быстрее. Но стоит только взять старый компьютер, как быстродействие окажется примерно равным. Да, Radeon RX 6500 ХТ может без танцев с бубном запускать масштабирование, но GeForce GTX 1650 интересна тем, что нормально работает из коробки.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ну или купите GeForce GTX 1630. За 14 тысяч рублей ничего более стабильного не найти, а видеокарта примерно равна по скорости с указанной выше Radeon RX 6400 (в случае отсутствия поддержки на ПК PCIe 4.0). GeForce GTX 1630 сильно медленная и несовременная, поскольку она и в одном режиме не способна демонстрировать приличную производительность. С играми можно познакомить только обзорно, а во многих проектах придётся снижать разрешение до 720р. В целом, для Мира танков и Контр-Страйк GeForce GTX 1630 подходит, а значит каждая из указанных выше видеокарт неплохо вписывается в озвученные требования. Если лишь один нюанс: некоторые видеокарты всё же могут с небольшими компромиссами тянуть новые игры, тогда как другие не справляются с подобными задачами ни при каких условиях. Ну а брать бюджетную видеокарту, или копить на что-то более мощное – это уже ваш выбор, на который мы повлиять не в силах.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Инсайдер раскрыл тактовые частоты GeForce RTX 4060 Ti
Подтверждено: RTX 4060 Ti и RX 7600 получат по 8Gb памяти каждая
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Кремле сказали, что видели обращение Пригожина касательно выхода ЧВК «Вагнер» из Бахмута
40
Samsung намерена за 5 лет догнать и перегнать TSMC в контрактном производстве чипов
1
Российский дрон «Упырь» прибыл в СВО, где ведёт охоту на украинские танки и артиллерию
+
Су-35 ВКС РФ сбил украинский самолёт ракетой "воздух-воздух" - видео от МО РФ
9
Зеленский не сомневается в успехе контрнаступления
8
Казахстан закрыл границы для параллельного импорта в Россию
28
Сколько лет может «прожить» жёсткий диск и какие бренды эксперты называют менее надёжными
26
Курганмашзавод вышел на высочайшие темпы производства БМП-3 и их передачи в войска
9
Новый отчет Backblaze показывает, что большинство жестких дисков умирают менее чем через 3 года
7
Из-за повышенного веса для БМП, Bradley может периодически застревать в украинском чернозёме
5
В Киеве придумали новый довод в пользу поставки на Украину американских истребителей F-16
5
Современная версия отечественного Т-62М будет превосходить "украинский" ОБТ Leopard 1А5 во многом
2
Лавров заявил, что Россия ответит «конкретными действиями» на атаку беспилотниками по Кремлю
8
Модели GeForce RTX 4070 отличаются качеством чипов и лимитом TGP — лучшую можно найти даже по РРЦ
8
Муки выбора GeForce RTX 3060 – какую видеокарту купить, и почему Radeon RX 6650 ХТ всё равно лучше
2
Стоимость GeForce RTX 4080 опустилась ниже рекомендованной, но RX 7900 XTX всё-равно дешевле
19
Стив Возняк заявил, что искусственный интеллект в электромобилях Tesla способен убивать людей
4
38 смартфонов Xiaomi получили официальную русскую прошивку MIUI 14 на Android 13
6
Евгений Пригожин обратился к Сергею Шойгу и Валерию Герасимову
44
Армия РФ перешла к зачистке неба на Украиной – дорога к Киеву будет проложена в ближайшие месяцы
6

Популярные статьи

Девятнадцать кораблей и 57 истребителей армии Китая пересекли срединную линию в Тайваньском проливе
16
На фоне СВО "Ростех" запустил в серию новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф
10
Новая угроза с моря - флот украинских безэкипажных надводных аппаратов
13
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
37
5 конкурентов Forza Horizon 5 в 2023 году
2
Россия, Иран и Китай намерены "перезагрузить" систему коллективной безопасности в Персидском заливе
7
Тестирование двух Radeon 7000, или есть ли жизнь на PCI
24
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
25
О редких американских суперкарах
5
ID-Cooling SE-224-XT Black V2 против ID-Cooling SE-206-XT - битва китайских башен
+

Сейчас обсуждают

Mr Levitan
05:58
ты бы рот свой держал молча , если у тебя там нет никого кто может тебе слова Пригожина подтвердить то и думай ты как хочешь но сюда это выливать не надо ! Он правду говорит! Мужики оттуда приехали 3 ...
В Кремле сказали, что видели обращение Пригожина касательно выхода ЧВК «Вагнер» из Бахмута
ДимохА Дмитрий Малышев
05:57
Рекламный бред. Тут блин с 12100 в разгоне до 5ггц и тот простаивает. А у вас там уже 8ядер мало алооо
Сколько стоит универсальный игровой процессор, и почему лучшим кандидатом может стать Ryzen 9 5900X
Дмитрий Павлов
05:56
Что делать, если с февраля уже стоит 14 прошивка?
POCO опубликовала модели смартфонов, которые получат MIUI 14 во втором квартале
Xmast
05:55
Все это из-за чего? А из-за того что как говорит наш президент - мы еще не начинали! Война вроде и не война. Спецоперация. Абрамович все разрулит поездит. Что не помните? Они все 20 лет так живут. Нар...
В Кремле сказали, что видели обращение Пригожина касательно выхода ЧВК «Вагнер» из Бахмута
ЕЛЕНА БОРОВИК (КУРСКИХ)
05:52
Пидорянин
В Кремле сказали, что видели обращение Пригожина касательно выхода ЧВК «Вагнер» из Бахмута
ДимохА Дмитрий Малышев
05:48
Он просто купил и теперь защищает,что бы не обидно было) зелёные фанатики они такие.
FSR 2 позволяет Radeon RX 7900 обеспечивать 60+ FPS при максимальных настройках RT во многих играх
ДимохА Дмитрий Малышев
05:47
Иди уроки делай ,болабол
FSR 2 позволяет Radeon RX 7900 обеспечивать 60+ FPS при максимальных настройках RT во многих играх
ДимохА Дмитрий Малышев
05:47
Допустим без от у меня в 1440 на 6800 80 -126фпс...а ты серьезно говоришь что я,как на 4080 играю?) Не зря амд взял)))
FSR 2 позволяет Radeon RX 7900 обеспечивать 60+ FPS при максимальных настройках RT во многих играх
ДимохА Дмитрий Малышев
05:43
Ахах . 6800 которая с от чуть лучше 3070 ,а без от обгоняет 3080 по стоимости как 3060ти . Играет в 1440 любые игры на ультра .. Элдер ринг с от без автомаштабирования ставит раком 3070 ,но не 6800) п...
FSR 2 позволяет Radeon RX 7900 обеспечивать 60+ FPS при максимальных настройках RT во многих играх
Xmast
05:40
Даже пропагандистов уже эти красные линии достали https://news.ru/society/simonyan-prizvala-prekratit-zayavleniya-o-tom-chto-rossiya-na-vse-otvetit/ Мы ответим. Ответ будет жестким. И правильно между ...
Лавров заявил, что Россия ответит «конкретными действиями» на атаку беспилотниками по Кремлю
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем