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Можно ли купить игровой процессор до 10 000 рублей - Core i3-13100F против Ryzen 5 5500
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Если вам кажется, что для работы игрового компьютера нужен процессор за 30 тысяч рублей, то вы вполне можете купить такой камень в российской рознице. Хорошо, если на подобные вещи есть деньги, но бывает и так, когда пользователь вынужден экономить на мелочах, поскольку не может себе позволить потратить сотню тысяч рублей на железо. Если вы уже сталкивались с такой проблемой, то могли заметить, что есть процессоры, которые неплохо вписываются в требования игрового компьютера, но стоят недорого.

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Сегодня мы поговорим о таких продуктах, каждый из которых пользуется спросом и может рекомендоваться для различных сценариев. Помните о том, что процессоры с аналогичной ценой не всегда имеют похожую производительность, а вам нужно учитывать доступность материнских плат, разгонный потенциал и возможности апгрейда. Давайте перечислим основных претендентов и назовём победителя в своём классе.

До десяти тысяч рублей в наличии сразу несколько процессоров, которые стоит рассмотреть. Одним из самых перспективных остаётся Core i3-12100F. Этот камень вы можете использовать как для перспективной офисной сборки, так и для домашнего ПК с заделом на будущее. Камень имеет всего 4 ядра, но будет тянуть игры при наличии нормальной видеокарты. Мы сомневаемся, что он раскроет что-то быстрее GeForce RTX 3050, но даже этого будет достаточно для запуска самых требовательных новинок в народном 1080р. Core i3-12100F неплох, но мы рекомендуем взять Core i3-13100F. Многие эксперты пишут, что разница между поколениями есть только в синтетических тестах, но это не так. Дело в том, что более новый камень получил высокую тактовую частоту, а значит будет намного быстрее справляться со сложными задачами и точно покажется себя с лучшей стороны в играх. Разница в цене не такая большая, поэтому обязательно рассмотрите оба варианта. 

Если спросить нашего мнения, то самым выгодным процессором в сегменте до 10 тысяч рублей можно назвать Ryzen 5 5500. Перечислять достоинства этого камня можно долго, а мы лишь констатируем, что он очень быстрый, имеет 6 ядер и отличается от старших моделей сниженными тактовыми частотами. Ryzen 5 5500 ощутимо быстрее Core i3-13100F в рабочих задачах и ничуть не хуже в играх, поэтому для разумных геймеров выбор очевиден. Сборка на Ryzen 5 5500 будет стоить сущие копейки, поскольку в рознице есть материнские платы дешевле 100 долларов, а оперативную память дороже DDR4-3200 и вовсе брать нет никакого смысла. 

Некоторые сомнения вызывает Core i5-11400F. На самом деле в играх между всеми указанными выше процессорами разницы почти нет, тогда как в рабочих задачах на первое место всё же выходит Ryzen 5 5500. Несмотря на это Core i5-11400F остаётся хорошим выбором для фанатов Intel, предлагая неплохое соотношение между стоимостью сборки и быстродействием. Нужно понимать, что так называемые рабочие задачи на домашнем компьютере в лучшем случае предполагают запуск программного обеспечения и архивацию. Ну а здесь разница будет достигать несколько секунд. Подумайте, если разница в том, что вы сможете выполнить задачу за 12 секунд или за 15 секунд? Скорее всего, вы даже не узнаете о том, что потеряли или приобрели, поэтому выбирайте тот камень, который кажется вам лучше. 

И всё же, есть процессор, который выделяется из общей массы. Речь идёт о Ryzen 5 5600G, который такой же быстрый, как и указанный выше Ryzen 5 5500, но включает интегрированную графику. Заранее предупреждаем тех, кто начитался фантастических историй, ведь пока встроенная видеокарта не может тянуть требовательные новинки. Это значит, что даже этот процессор AMD не позволит вам полностью отказаться от покупки видеокарты. И всё же, если вы кроме танков и кораблей ни во что не играете, то смело берите Ryzen 5 5600G. Под этот камень не нужно покупать дорогие комплектующие, а возможность отказаться от покупки дискретной видеокарты позволит вам ощутимо сэкономить. 

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Ну и бессменными лидерами являются Ryzen 5 5600Х и Core i5-12400F. Первый интересен тем, что предлагает лучшие показатели абсолютно во всех сценариях, ну а второй берут те, кто не привык читать технологические сайты и ленится смотреть на тесты в интернете. Core i5-12400F очень достойный процессор, но Ryzen 5 5600Х лучше. А ведь ещё остаётся возможность разгона как самого камня AMD, так и оперативной памяти. Intel с подобными фокусами справляется плохо, ну а мы советуем вам покупать продукты исходя из собственных экономических возможностей и реальных сценариев. Например, у вас уже есть компьютер, работающий на Ryzen 5 1600Х. Незачем брать новое железо, ведь Ryzen 5 5600Х может встать на место старого камня без переустановки операционной системы и других сложностей.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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