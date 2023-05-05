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38 смартфонов Xiaomi получили официальную русскую прошивку MIUI 14 на Android 13
В перечень входят наиболее популярные аппараты последних лет
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Согласно статистике, большая часть российских пользователей предпочитает покупать смартфоны трёх брендов: Apple, Samsung и Xiaomi. Что любопытно, в 2022 году яблочники сделали всё возможное, чтобы навредить своему имиджу в России, но сотни тысяч людей продолжают доверять сомнительным аппаратам. Конфликт в Украине продолжается, а США придумывают всё новые способы давления на РФ. Сотни крупных компаний покинули отечественный рынок, тогда как другие ввели различные ограничения. Например, на смартфонах Apple есть проблема с оплатой товаров бесконтактным способом. Рабочие решения существуют, но всё это напоминает строительство замков из песка, ведь вам постоянно придётся бороться с системой, блокирующей банковские приложения. Можно стать клиентом банка, который имеет возможность проводить оплату карточных счетов, но и здесь нет 100% гарантии, что способ действенный, ведь мы с вами не знаем, что придёт в голову яблочникам и правительству США.

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Ну а на Android вас ждёт полная свобода, ведь у производителей имеется крайне ограниченный инструментарий для блокировки тех или иных приложений. Оставим сегодня продукцию Samsung без внимания, ведь в данном случае нас интересует выход новой прошивки MIUI 14 на смартфоны Xiaomi. Известно, что обновление должно прилететь по воздуху, а в какой-то момент телефон предложит закачать большой файл и перегрузить систему. Прежде всего загляните в настройки, определив, какая прошивка у вас стоит. Если там указана MIUI 13, то самое время проверить обновления. Ничего нет, тогда ищите свой аппарат в списке ниже. Отметим, что перечень не полный и включает только те устройства, которые уже получили официальную русскую версию, тогда как на китайском рынке распространение MIUI 14 идёт как минимум в 2 раза быстрее. В случае, если вы нашли свой телефон в списке, но обновления пока нет, не стоит паниковать, ведь рассылка идёт медленно, а значит может начаться в ближайшее время. Советуем вам раз в неделю заглядывать в настройки, а также убедиться в том, что в памяти доступно несколько гигабайт свободного пространства. Файл имеет внушительный размер, а после полной установки удалится самостоятельно. 

В случае, если вы часто изучаете подобные материалы и точно знаете о том, что вам смартфон уже не получит прошивку нового поколения, стоит как следует задуматься о покупке чего-то более нового. Причин для такого решения несколько. Прежде всего нужно понимать, что старые операционные системы имеют массу дыр, которыми часто пользуются хакеры. Так, к вам в телефон могут проникнуть прямо в кафе или ресторане быстрого питания. В связи с этим владельцам старых гаджетов рекомендуется не пользоваться общественными беспроводными сетями. Злоумышленники шифруют файлы, получают доступ к личной информации и просто могут забрать все ваши деньги. А бывает и так, что они подсаживают вам скрытое приложение, занимающееся рассылкой рекламы. В итоге смартфон превратится в рекламную вывеску, заваливающую вас бесполезным мусором. Подобные утилиты способны интегрироваться в системные приложения, что делает работу с телефоном неприятной. 

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А бывает и так, что вам встраивают программное обеспечение, занимающееся подпиской владельца на бессмысленные сервисы. Стоимость услуг копеечная, а в результате многие пользователи долгие месяцы ничего не замечают. А между тем платные услуги, которые вы теоретически получаете, остаются для вас недоступны, ведь программа умело скрывает свои действия, а вы просто оплачиваете всё это со своего кошелька. Вариантов множество, ну а эксперты полагают, что безопасной может считаться новая и предыдущая версии операционной системы. Если ваш смартфон не получал обновлений безопасности уже давно, то ваши деньги и личные данные рискуют попасть не в те руки. 

  1. Redmi Note 11T Pro
  2. Xiaomi Mi 11 Lite 4G
  3. POCO F4
  4. POCO F3
  5. Xiaomi Mi 11T Pro
  6. Xiaomi Mi 13 Lite
  7. Redmi Note 8 2021
  8. Xiaomi Mi 10T
  9. Redmi Note 12 4G NFC
  10. Xiaomi Mi 12 Pro
  11. Redmi Note 12 Pro
  12. POCO M4 5G
  13. POCO X5 Pro 5G
  14. Xiaomi Mi 12T
  15. Xiaomi Mi 10T Pro
  16. Xiaomi Mi 11
  17. Redmi Note 11 Pro Plus 5G
  18. Redmi Note 9S
  19. POCO F4 GT
  20. Xiaomi Mi 12X
  21. Redmi Note 10S
  22. Xiaomi Mi 13 Pro
  23. POCO M5
  24. Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  25. Redmi Note 10
  26. Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
  27. Xiaomi Mi 13
  28. Xiaomi Civi 2
  29. Xiaomi Mi 12T Pro
  30. Redmi Note 10 Pro
  31. POCO F2 Pro
  32. Xiaomi Mi 12
  33. Xiaomi Mi 11T
  34. Xiaomi Mi 12 Lite
  35. POCO X4 GT
  36. POCO X3 NFC
  37. POCO X3 Pro
  38. Redmi 10 5G
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#xiaomi #прошивки #android 13 #miui 14
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YURKA1205
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38 смартфонов Xiaomi получили официальную русскую прошивку MIUI 14 на Android 13
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