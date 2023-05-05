В перечень входят наиболее популярные аппараты последних лет

Согласно статистике, большая часть российских пользователей предпочитает покупать смартфоны трёх брендов: Apple, Samsung и Xiaomi. Что любопытно, в 2022 году яблочники сделали всё возможное, чтобы навредить своему имиджу в России, но сотни тысяч людей продолжают доверять сомнительным аппаратам. Конфликт в Украине продолжается, а США придумывают всё новые способы давления на РФ. Сотни крупных компаний покинули отечественный рынок, тогда как другие ввели различные ограничения. Например, на смартфонах Apple есть проблема с оплатой товаров бесконтактным способом. Рабочие решения существуют, но всё это напоминает строительство замков из песка, ведь вам постоянно придётся бороться с системой, блокирующей банковские приложения. Можно стать клиентом банка, который имеет возможность проводить оплату карточных счетов, но и здесь нет 100% гарантии, что способ действенный, ведь мы с вами не знаем, что придёт в голову яблочникам и правительству США.

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Ну а на Android вас ждёт полная свобода, ведь у производителей имеется крайне ограниченный инструментарий для блокировки тех или иных приложений. Оставим сегодня продукцию Samsung без внимания, ведь в данном случае нас интересует выход новой прошивки MIUI 14 на смартфоны Xiaomi. Известно, что обновление должно прилететь по воздуху, а в какой-то момент телефон предложит закачать большой файл и перегрузить систему. Прежде всего загляните в настройки, определив, какая прошивка у вас стоит. Если там указана MIUI 13, то самое время проверить обновления. Ничего нет, тогда ищите свой аппарат в списке ниже. Отметим, что перечень не полный и включает только те устройства, которые уже получили официальную русскую версию, тогда как на китайском рынке распространение MIUI 14 идёт как минимум в 2 раза быстрее. В случае, если вы нашли свой телефон в списке, но обновления пока нет, не стоит паниковать, ведь рассылка идёт медленно, а значит может начаться в ближайшее время. Советуем вам раз в неделю заглядывать в настройки, а также убедиться в том, что в памяти доступно несколько гигабайт свободного пространства. Файл имеет внушительный размер, а после полной установки удалится самостоятельно.

В случае, если вы часто изучаете подобные материалы и точно знаете о том, что вам смартфон уже не получит прошивку нового поколения, стоит как следует задуматься о покупке чего-то более нового. Причин для такого решения несколько. Прежде всего нужно понимать, что старые операционные системы имеют массу дыр, которыми часто пользуются хакеры. Так, к вам в телефон могут проникнуть прямо в кафе или ресторане быстрого питания. В связи с этим владельцам старых гаджетов рекомендуется не пользоваться общественными беспроводными сетями. Злоумышленники шифруют файлы, получают доступ к личной информации и просто могут забрать все ваши деньги. А бывает и так, что они подсаживают вам скрытое приложение, занимающееся рассылкой рекламы. В итоге смартфон превратится в рекламную вывеску, заваливающую вас бесполезным мусором. Подобные утилиты способны интегрироваться в системные приложения, что делает работу с телефоном неприятной.

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А бывает и так, что вам встраивают программное обеспечение, занимающееся подпиской владельца на бессмысленные сервисы. Стоимость услуг копеечная, а в результате многие пользователи долгие месяцы ничего не замечают. А между тем платные услуги, которые вы теоретически получаете, остаются для вас недоступны, ведь программа умело скрывает свои действия, а вы просто оплачиваете всё это со своего кошелька. Вариантов множество, ну а эксперты полагают, что безопасной может считаться новая и предыдущая версии операционной системы. Если ваш смартфон не получал обновлений безопасности уже давно, то ваши деньги и личные данные рискуют попасть не в те руки.

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