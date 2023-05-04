Сегодня президент Украины решил отсидеться в Гааге

Как вы уже могли неоднократно слышать, вчера впервые с 1942 года Кремль подвергся воздушной атаке. Сообщается о падении двух беспилотных аппаратов, направление удара которых совпадает с кабинетом президента России. Что любопытно, крупные новостные издательства помалкивают, а новой информации спустя сутки после случившегося почти нет. Поступило несколько резонансных заявлений от политиков, тогда как В. Путин никак не прокомментировал события. А вот Медведев не стал сдерживаться и призвал нанести удар по правительственному кварталу в Киеве, а также начать охоту за всеми ключевыми политиками Украины. В Государственной думе звучали различные мысли, но главные решения принимаются за закрытыми дверями. Официальный Кремль оповестил журналистов о том, что считает атаку покушением на президента РФ, а значит оставляет за собой любые действия, которые способны наказать участников теракта. Песков поведал о том, что В. Путин спокоен и всегда сдержан в экстремальных ситуациях, но не может назвать сроки расследования и другие подробности.

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Ну а пока депутаты размышляют, стоит ли ожидать ударов по правительственному кварталу в Киеве, сегодня ночью фиксировались массированные прилёты дронов-камикадзе и ракет, падающих на те или иные объекты в столице Украины. Похоже, ни один политик не пострадал, но шансы были велики, поэтому Зеленский предпочёл не возвращаться домой. Напомним, вчера, когда произошла атака беспилотников, президент Украины находился с официальным визитом в Финляндии. Во время встречи с президентом страны Саули Ниинисте, Зеленский снова попросил отправить ему как можно больше оружия, рассказав о том, как он спасает демократию всего мира от России. Президент Украины заявил, что очень скоро случится перелом, а в рамках контрнаступления ВСУ сможет обить значительную территорию, включая Крым и Запорожскую АЭС. После визита в Финляндию Зеленский должен был отправиться в Киев, но не сделал этого. Неясно, что повлияло на нерешительность президента. Вполне возможно, что это было заявления Медведева, но не исключено, что спокойствие Путина и молчание командования СВО пугает гораздо больше, ведь рано или поздно за террористический акт всё же придётся заплатить.

Сразу же после завершения официальных мероприятий, президент Украины отправился в Нидерланды. Западная пресса пишет, что визит заранее согласован не был, но в итоге Зеленский сел в правительственный самолёт и в сопровождении парочки истребителей сил НАТО благополучно направился в Амстердам. Судя по всему, спецслужбы Нидерландов были сильно встревожены, поскольку Зеленского тут же отправили в Гаагу, где был оцеплен целый квартал. Расквартировали президента Украины в резиденции премьера под названием Catshuis, что можно перевести на русский язык, как Кошкин дом. На 4 мая назначена обширная программа. Вначале Зеленский выступит перед депутатами с речью о невозможности мира без справедливости. Следом состоится посещение зала Заседаний Международного уголовного суда. Там Зеленский намерен заявить о важности работы денного учреждения и призвать к скорейшему аресту В. Путина. Чуть позднее состоится встреча с главой палаты представителей Верой Бергкам, а также президентом сената Яном Брауном.

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А вот глава Нидерландов слишком занят, поэтому Зеленскому придётся ограничиться тем, что ему готовы дать. А вот руководитель партии Гражданско-фермерское движение и вовсе отказалась приветствовать президента Украины. Каролина ван дер Плас последовательно критикует власти своей страны за поддержку Киева, а на этот раз нашла вполне рабочую отговорку, позволяющую ей отказаться от встречи высокого гостя. Оказывается, 4 мая в стране состоится поминальная служба, в рамках которой будет отдана дань памяти погибшим во Второй мировой. Куда после Нидерландов направится Зеленский, пока неизвестно. Поскольку в Киеве сегодня неспокойно, то президент Украины вполне может рассчитывать на приём в высоких кабинетах Европы. Нет никаких сомнений, что политики с радостью примут Зеленского, пообещав ему оружие и поддержав те или иные политические инициативы. Что до удара по Кремлю, то в ЕС старательно избегают данную тему. Такое ощущение, что политики опасаются даже говорить о террористической атаке, а западные журналисты и вовсе полагают, что положение президента Украины сильно осложнится после вчерашних событий. Не исключено, что в России посчитают себя свободными от обязательств, а значит вполне могут ударить по резиденции Зеленского. Или нет, покажет только время.