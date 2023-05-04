Не всегда самый очевидный вариант оказывается самым выгодным для потребителя

Если вы ранее уделяли время выбору видеокарты, то могли заметить любопытные факты, которые обычно не обсуждаются в прессе. Так, наименее популярные графические чипы представлены в небольшом количестве, тогда как наиболее востребованные бросаются в глаза. Простой пример, существует не больше полутора десятков различных моделей на графическом чипе GeForce RTX 4080. Не лучше дела обстоят и с Radeon RX 7900 ХТХ. Флагман AMD интересует незначительное количество геймеров, поэтому производители выпускают не больше десяти различных моделей.

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Но бывает так, когда на одном и том же графическом чипе доступны десятки различных видеокарт, что ставит в тупик и делает процесс выбора крайне сложным. Сегодня мы изучим несколько вариантов, пытаясь разобраться в проблеме без лишних движений. А главное попытаемся понять, можно ли вообще купить популярную видеокарту без переплат, и нужно ли экономить на брендах.

Пожалуй, самым популярным графическим чипом на рынке остаётся GeForce RTX 3060. Только в магазине Регард насчитывается больше тридцати различных моделей, тогда как на китайском рынке вы можете встретить целую россыпь из популярных производителей и китайских компаний, мало представленных в России. Как видите, за 30 600 рублей вы можете купить самую недорогую видеокарту на графическом чипе GeForce RTX 3060 от Palit. Мы настоятельно рекомендуем вам воздержаться от покупки данной модели по целому ряду причин. Во-первых, видеокарта имеет плохую систему охлаждения и будет слишком громкой в требовательных новинках. Во-вторых, это не совсем та GeForce RTX 3060, о которой вы читали, ведь внутри не 12 Гб видеопамяти, а всего 8 Гб, и шина не 192-битная, а 128-битная. Потеря скорости доходит до 10%, а значит мы рекомендуем такую модель не брать.

GeForce RTX 3060 от Colorful выглядит намного лучше, но это только так кажется, ведь здесь вы решаете проблему с системой охлаждения, но получаете всё ту же урезанную модель с 8 Гб видеопамяти. А вот немного дороже скрывается видеокарта, которую вы вполне можете купить. Это ещё одна модель производства Palit, но на этот раз речь идёт о полноценной видеокарте, которая предлагает максимальную для своего графического чипа производительность. Учтите, что переплата составит всего 2 тысячи по сравнению с самой отвратительной моделью, но на этом муки выбора не завершаются. Так, за 46 тысяч рублей в наличии вы можете найти GeForce RTX 3060 от MSI. Видеокарта получила прокачанную систему охлаждения, но производитель похоже забыл, что речь идёт о самом обычном графическом чипе, тогда как за эту цену можно купить более скоростную видеокарту.

Например, GeForce RTX 3060 Ti от той же Colorful. Модель выглядит необычно и порадует тех, кто устал от обыденного дизайна. При этом по производительности GeForce RTX 3060 Ti как минимум на 15% быстрее GeForce RTX 3060. Получается, что таким незатейливым образом MSI хочет нам продать менее скоростную видеокарту, маскируя её под более мощную при помощи дешёвого пластикового кожуха. Помните о том, что это не единственный случай, а вокруг множество как выгодных, так и откровенно грабительских предложений.

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На самом деле свет клином на видеокартах NVIDIA не сошёлся, а GeForce RTX 3060 – это не самое выгодное решение на планете. Если обратить внимание на продукцию AMD, то можно заметить Radeon RX 6650 ХТ, которая обладает целым набором интересных характеристик. Прежде всего нужно понимать, что видеокарта стоит 32 тысячи рублей, но не является прямой конкуренткой для GeForce RTX 3060, поскольку намного ближе по скорости к GeForce RTX 3060 Ti. В последние годы геймеры относятся к продукции от тётушки Су настороженно, опасаясь проблем с драйверами и вылетов на рабочий стол. Что же, если вы устали верить в подобную чушь, то смело берите Radeon RX 6650 ХТ, ведь все эти сказки об указанных выше проблемах придуманы экспертами, прикормленными NVIDIA. Ну а GeForce RTX 3060 имеет преимущество только по количеству видеопамяти, ведь здесь её 12 Гб. Неплохо, но в данном сегменте значения не имеет, ведь видеокарты созданы для работы в 1080р, где 8 Гб ещё долго будут достаточными для любых проектов на максимальных графических настройках.