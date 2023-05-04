США могут выпустить несколько монет номиналом в 1 триллион долларов, что покроет дефицит бюджета и приведёт к повышению потолка госдолга

Судя по тем данным, что публикует ФРС США, экономическая ситуация в стране остаётся неблагоприятной, а высокая инфляция не позволяет надеяться на смягчение кредитной политики. Вчера было принято решение повысить процентную ставку ещё на 25 пунктов, а в результате чего показатели достигли рекордных 5.25%. Аналитики отмечают, что 14-месячный цикл продолжается, а представители регулятора уверяют, что без дальнейшей коррекции кредитной ставки не обойтись. Это значит, что показатели продолжат расти, оказывая негативное влияние на банковскую систему и сотни смежных отраслей, так или иначе зависящих от решений ФРС. При этом уже совсем скоро возникнет необходимость поднять потолок резервирования, поскольку средства для выплаты госдолга подходят к концу. На данный момент Америка заимствовала 31.5 триллиона долларов и остро нуждается в деньгах, часть из которых пойдут на обслуживание госдолга, тогда как другая поступит в экономику страны.

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В связи с этим появились любопытные заявление от целого ряда экспертов, утверждающих, что Казначейство США нашло выход из создавшегося положения. По мнению ведущего экономиста Пола Кругмана, достаточно напечатать несколько монет номиналом в 1 триллион долларов, чтобы покрыть дефицит финансовой системы, решить вопрос с поднятием потолка государственного долга и многие другие проблемы. Теоретически, ФРС может не согласиться на такое самоуправство, но и здесь есть простое решение. Так, финансовый регулятор просто может создать под обеспечение этих монет премиальные облигации нового образца. Очевидно, что партнёры и союзники Америки с радостью захотят взять премиальные ценные бумаги, а значит такой шаг спасёт не только финансовую систему США, но и всего мира. Экономист уверяет, что дефолта по обязательствам не хочет никто, а значит наращивание госдолга продолжится. Предполагается, что если процесс вовремя не остановить, а американская экономика не перестанет быть убыточной, то уже через 10 лет потолок госдолга вырастет до 50 триллионов. Причина в том, что на покрытие текущих обязательств будет требоваться всё больше средств, а снежный ком рано или поздно похоронит всю мировую экономику, построенную на долларе.

Можно долго рассказывать о том, что к этому моменту Россия, Китая, Индия и ряд других стран полностью откажутся от долларовых операций, но пока всё это кажется бравированием на публику, поскольку только в Поднебесной в наличии американских трежерис на более чем 800 миллиардов долларов. Есть мнение, что проблему могут решить национальные цифровые валюты. Так, в Китае активно тестируется цифровой юань, тогда как в России в 2024 году начнёт ходить цифровой рубль. Вполне возможно, но пока одним из самых надёжных средств для инвестирования считается Биткоин. Аналитики указывают на то, что уже достаточно давно Киты накапливают криптовалюты, что свидетельствует о том, что крупный капитал продолжает вливать в Биткоин и Эфир гигантские деньги. Речь идёт об адресах более чем 10 000 ВТС и 100 000 ETH, а увеличение монет происходило как в 2022, так и в 2023 году. Ну а поскольку криптовалюты обладают сильной волатильностью, то недавнее падение курса основных активов было связано с опасениями возвращения ястребиной политики ФРС.

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Финансовый регулятор не стал использовать весь доступный инструментарий, поэтому уже сегодня Биткоин и Эфир перешли к росту. Эксперты уверены, что в ближайший месяц ожидается значительный рывок, который позволит вернуть утерянные позиции, а по итогам мая курс цифрового золота достигнет 35 000 долларов. Прогноз вполне реальный, но есть и более оптимистичные аналитики, уверенные в том, что первая криптовалюта ещё не исчерпала возможности для взрывного роста. В финансовых кругах снова заговорили о бычьем тренде, впереди которого будет двигаться Биткоин. Аналитики отмечают, что впервые за долгое время заметно снижение корреляции между банковским сектором США и криптовалютами. При этом Биткоин теряет привязку к доллару и драгоценным металлам. Не исключено, что Киты готовят новый рывок, в результате которого стоимость первой криптовалюты может увеличиться в два раза, что позволит этим ребятам получить гигантскую прибыль и более свободно распоряжаться финансами, улучшив экономическое состояние за счёт спекулятивных сделок без нарушения законодательства. Источники: 1, 2, 3.