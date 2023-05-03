Иногда лучше переплатить, ведь шум от кулера может отбить всё желание играть

В интернете есть множество советов, позволяющих выбрать правильную видеокарту по самой оптимальной стоимости. Стоит признать, что немалая часть подобных советов действительно помогает обычным геймерам в выборе видеокарты, но бывает и так, что эксперты делают своими комментариями только хуже. Например, некоторые рассказывают о том, что нам не следует покупать продукцию AMD, ведь инженеры компании до сих пор не могут решить проблемы с драйверами. Басня давно себя изжила, но продолжает курсировать по интернету, вызывая восторг у фанатов Дженсена Хуанга.

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Есть и те, кто настойчиво призывает бойкотировать продукцию NVIDIA, ну или вовсе переходить на игровые приставки. Мнений множество, а сегодня мы разберёмся с тем, стоит ли вам вообще покупать видеокарту с откровенно дешёвой системой охлаждения. На эту тему ходят дискуссии, ну а мы сделаем выводы на основе реальных продуктов в российской рознице.

Начнём с GeForce RTX 3060 Ti, созданной силами MSI. Видеокарта имеет отличный потенциал, штатные тактовые частоты и справляется с играми ничуть не хуже, чем самые дорогие модели на данном графическом чипе. При этом данная модель стоит на 3 тысячи рублей дешевле, чем самая недорогая от Palit. Сила бренда на стороне MSI, вот только здесь решающим аргументом остаётся именно система охлаждения. Если в комнате, где стоит компьютер, кроме вас никто не живёт, то можете смело экономить. Самое главное не забудьте купить наушники. Ну а в случае, если системный блок стоит в зале, то мы бы рекомендовали не испытывать нервы ваших родственников. Большой кулер способен охладить пыл GeForce RTX 3060 Ti, но делает он это путём создания жуткого гула. Для самого геймера в наушниках проблем не будет, а вот проживающие с вами рядом окажутся немного удивлены тем, насколько громким может быть компьютер.

Похожая ситуация с GeForce RTX 3060. Как видите, разница между моделями на данном графическом чипе небольшая, но в первом случае вы получаете шумную систему на одном кулере, тогда как на втором вполне стабильное жужжание двух вентиляторов. Повторимся, что на температурный режим недорогие системы не оказывают никакого влияния, ведь всё заранее продумано, а вот уши неподготовленных пользователей и родственников незадачливого геймера воспримут поведение экономиста в штыки. Кстати, в первом случае вы получаете не только плохую систему охлаждения, но и 8 Гб видеопамяти. В итоге мы советуем вам переплатить, ведь вторая модель имеет 12 Гб, 192-битную шину и на 10% быстрее.

Обычно в продаже есть несколько недорогих моделей на графическом чипе GeForce RTX 3050 с неэффективной системой охлаждения, но сегодня мы ничего подобного не нашли. Берите видеокарту от ASUS, которая не только получила брендовый шильдик, но и будет крайне редко подавать признаки жизни в вашем системном блоке, выполняя все задачи тихо и без лишнего шума. Целых 3500 рублей вы можете сэкономить, если обратите внимание на GeForce GTX 1660 Super. По своим характеристикам эта видеокарта не уступает указанной выше GeForce RTX 3050, но имеет всего 6 Гб видеопамяти. Скорее всего, в разрешении 1080р у вас не будет проблем, ну а сама модель оснащена нормальной системой охлаждения из коробки. Получается, что в данном случае вы не только сохраняете свои деньги, но и ровным счётом ничего не теряете. Учтите, что GeForce RTX 3050 может порадовать трассировкой лучей. Хотя, учитывая невысокую производительность данного графического чипа, для запуска игр с волшебными лучиками придётся одновременно включать и технологию масштабирования. Ну а это дополнительное размытие и ухудшение графики, что нравится далеко не всем геймерам.

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Завершим наш материал на GeForce GTX 1650. В наличии две модели, одна из которых позволяет сэкономить 2000 рублей, поскольку оснащена дешёвой системой охлаждения. В данном случае вы можете брать ту видеокарту, которая кажется вам выгодной. Дело в том, что скромный графический чип не нуждается в мощных кулерах и прекрасно обходится тем, что ему дают. GeForce GTX 1650 не тянет новые игры даже в 1080р, поэтому всё же учитывайте, что вам придётся не только снижать настройки графики, но и переходить на разрешение 720р.