PlayStation 5 Pro может поддерживать графику в разрешении 8К

В 2020 году компания Sony выпустила PlayStation 5 – новое поколение игровых консолей, которое сразу же стало хитом продаж. Однако, несмотря на высокую популярность, спрос на PlayStation 5 превышал предложение, а в результате очередь растянулась на месяцы и даже годы. Некоторые геймеры отправились на вторичный рынок, тогда как другие дождались скидок, и сегодня могут купить консоль по рекомендованной стоимости. Отметим, что ещё в 2021 году по сети курсировали слухи о возможных сроках выхода обновлённой версии с более мощным процессором. Инсайдеры уверяли, что так называемая PlayStation 5 Pro поступит в продажу в 2022 году. На календаре 3 мая, но ничего подобного в магазинах нет, а Sony продолжает отмалчиваться. Что же, самое время разобраться в том, что вообще происходит, и стоит ли в ближайшее время ожидать появления игровой приставки с высоким потенциалом.

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Судя по данным сайта Insider Gaming, ждать осталось ещё довольно долго. Итак, инсайдеры раскрыли некоторые детали, которые могут говорить о том, что Sony работает над обновлённой версией PlayStation 5. Пока нет никаких официальных заявлений от компании, но давайте рассмотрим, что уже известно. Согласно Insider Gaming, обновлённая версия PlayStation 5 может получить название PlayStation 5 Pro. Эта версия должна будет предложить некоторые улучшения по сравнению с оригинальной версией PS5, о чём мы и поговорим ниже.

Улучшенная производительность. Новый процессор и графический чип будут обеспечивать более высокую производительность и улучшенную графику. Возможно, что обновлённая версия будет поддерживать разрешение 8K. Скорее всего речь идёт об использовании гибридных процессоров AMD следующего поколения. Согласно некоторым слухам, нас ожидает неожиданный прорыв, поскольку в 2024 году может выйти целая россыпь высокопроизводительных решений с интегрированной графикой. Один из таких продуктов станет основой для PlayStation 5 Pro.

Новый процессор и графический чип будут обеспечивать более высокую производительность и улучшенную графику. Возможно, что обновлённая версия будет поддерживать разрешение 8K. Скорее всего речь идёт об использовании гибридных процессоров AMD следующего поколения. Согласно некоторым слухам, нас ожидает неожиданный прорыв, поскольку в 2024 году может выйти целая россыпь высокопроизводительных решений с интегрированной графикой. Один из таких продуктов станет основой для PlayStation 5 Pro. Увеличенный объём памяти. PlayStation 5 Pro может получить больший объём памяти, который позволит загружать игры быстрее и улучшить общую производительность консоли. В данном случае речь идёт об общей памяти, которая распределяется между основными компонентами игровой приставки и позволяет увеличить быстродействие в играх и других сценариях.

PlayStation 5 Pro может получить больший объём памяти, который позволит загружать игры быстрее и улучшить общую производительность консоли. В данном случае речь идёт об общей памяти, которая распределяется между основными компонентами игровой приставки и позволяет увеличить быстродействие в играх и других сценариях. Улучшенная охлаждение. Консоль может получить более эффективную систему охлаждения, что снизит риск перегрева и повысит надёжность работы устройства. Или не получит, ведь даже сегодня проблем с теплоотводом у PlayStation 5 нет, тогда как новый гибридный процессор будет выполнен по 3-нм технологическому процессу, что позволит оставить энергоэффективность на приемлемом уровне.

Консоль может получить более эффективную систему охлаждения, что снизит риск перегрева и повысит надёжность работы устройства. Или не получит, ведь даже сегодня проблем с теплоотводом у PlayStation 5 нет, тогда как новый гибридный процессор будет выполнен по 3-нм технологическому процессу, что позволит оставить энергоэффективность на приемлемом уровне. Другие улучшения. Кроме того, PlayStation 5 Pro может получить другие улучшения, такие как улучшенный звук, более быструю загрузку игр и улучшенную работу с виртуальной реальностью.

Ожидать снижения цен на уже находящуюся в продаже PlayStation 5 не приходится, поскольку даже тот факт, что японская компания умудрилась удержать стоимость на приемлемом уровне, уже говорит о многом. Сегодня Sony не может себе позволить субсидировать геймеров, ну а одним из наиболее эффективных способов заработка денег считает повышение цен на игры. Так, блокбастеры нового поколения уже продаются за 70 долларов, что негативным образом отразилось на доходах японской корпорации. Эксперты уверены, что всё больше геймеров будет переходить на подписку, отказываясь от свежих проектов. Даже 60 долларов за игру были многим не по карману, а значительная часть любителей компьютерных игр и вовсе предпочитает дождаться скидок, получив доступ к разрекламированным блокбастерам за 30-40 долларов. Ну а PlayStation 5 Pro только повысит ставки, ведь вход для геймеров станет дороже, а значит массовой приставка точно не будет.

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Стоит учитывать, что никакой информации об обновлённой версии PlayStation 5 пока нет, и все, что представлено на сайте Insider Gaming, является лишь предположениями и слухами. Sony традиционно не делает комментариев по этому поводу, поэтому мы не можем быть уверены, что PlayStation 5 Pro действительно будет выпущена в 2024 году. И всё же, лучшего времени для решила консоли для энтузиастов просто нет. Если приставка сможет предложить всё то, что описано выше, то какое-то время спрос на неё может оказаться высоким. В любом случае, спустя 4 года после релиза оригинальной PlayStation 5 отставание графики на консолях от персональных компьютеров становится заметным, ну а прокачанная версия PlayStation 5 Pro позволит решить это проблему ещё на несколько лет, а там подоспеет и PlayStation 6.