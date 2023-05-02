Немецкие журналисты полагают, что Leopard 2 из охотника превратиться в добычу

Эксперты всех мастей пытаются предсказать направления для наступательной операции ВСУ, а также называют примерные сроки, в рамках которых нечто подобное может стать реальностью. Не будем копать слишком глубоко, ведь в начале прошлого месяца в прессе активно обсуждалось решение назначить операцию на 30 апреля. День смерти Гитлера остался позади, но пока украинская армия стоит без движения. Вполне возможно, что на сроки повлияли массированные удары, которые наносились по ВСУ в последние дни, но пока всё это лишь предположения, тогда как сегодня подоспели новые данные. Якобы, было принято решение изменить направление удара, а в итоге ключевой целью станет Соледар. Якобы командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский в ходе своего визита на фронт отдал приказ о полной боевого готовности, в результате чего пришли в движение резервы в Константиновке, Северске и Часовом Яре. Генерал озвучил подчинённым основные задачи, потребовав любой ценой удержать Бахмут. Для этого будут выделены дополнительные подкрепления, тогда как наступательная операция может начаться 4 или 5 мая.

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Стоит понимать, что всё это может быть очередной попыткой создать информационный шум, препятствующий определению точного направления наступательной операции. В последнее время в американской и европейской прессе заметна большая волна аналитических публикаций, авторы которых приводят противоположные мнения и называют самые разные сценарии. Сложно сказать, какие цели преследуются, ведь проверить подобную информацию нет никакой возможности. Ну а журналисты Bild решили как следует пофилософствовать на тему того, могут ли помочь немецкие танки украинским солдатам во время наступательной операции. В Bild пишут, что европейские страны передали несколько десятков машин, тогда как некоторые государства занимаются срочным ремонтом и вводом в строй техники, длительное время находящейся на хранении. Часть танков уже на Донбассе, а значит именно на плечи немецких кошек будет возложена крайне сложная задача по удержанию линии фронта и проламыванию российских позиций.

Судя по тону материала, журналисты не уверены в преимуществе Leopard 2 над российской бронёй. Прежде всего там сетуют на тот факт, что у русских есть достаточное количество современных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Немецкие кошки в последние несколько десятилетий принимали участие в вооружённых конфликтах, но ещё никогда не встречались с таким противником, как регулярная армия. До этого силам НАТО противостояли разрозненные отряды наёмников, боевиков и партизан, оснащение которых далеко от нормы, а техническая поддержка в виде радаров и вовсе отсутствует. Российская армия не только контролирует небо над Украиной при помощи РЛС, но и может наносить высокоточные удары с помощью штурмовиков и вертолётов. Кроме того, не стоит исключать нанесение ударов при помощи дальнобойной артиллерии, включая «Калибры». Всё это ставит немецкие танки в невыгодное положение. Так, Leopard 2 всегда использовались в качестве охотников, выслеживая разрозненные группировки по бескрайним пустошам. Вот только на этот раз охотник и добыча могут поменяться местами.

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В Bild отмечают, что арсенал армии РФ намного больше, чем может показаться, а особую опасность представляют противотанковые мины. Особенно уязвимы Leopard 2 в модификации А4, которые станут лёгкими жертвами для подобных ловушек. Ну и не стоит забывать, что сегодня на вооружении армии РФ находятся модифицированные Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М. Даже наиболее старые Т-72Б3М способны пробивать немецкую броню, а учитывая улучшенные системы наведения и многочисленные электронные компоненты, любая техника РФ превращается в опасного противника. Проще говоря, лёгкой прогулки не будет, а журналисты Bild сетуют на то, что всё это может негативно отразиться на имидже немецких оружейников. Но даже это не всё, ведь при прочих равных решающим окажется опыт экипажа и умение использовать все преимущества своей машины. И вот здесь у украинцев нет никаких шансов, поскольку обучение было слишком быстрым, а опыта просто нет. В Bild пишут, что русские ждут немецкие танки и хотят как можно быстрее встретиться с ними на поле боя. Похоже, в Германии полагали, что Россия испугается немецкой брони, а вместо этого осознают, что прогулка по степям Донбасса для большей части танков станет последней.