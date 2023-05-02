Некоторые производители полагают, что могут продавать нам видеокарты с огромной переплатой, достигающей неверотных 50 000 рублей

Постоянные покупатели весьма настороженно относятся к новым брендам. Представьте себе, что вы за последние 20 лет успели поменять 10 автомобилей с самой необычной географией. Удавалось поездить как на отечественном автопроме, так и на европейских марках. В итоге у вас сложилось определённое мнение о тех или иных брендах, а значит вы будете с большим сомнением смотреть на китайцев, которые не особенно рвутся штурмовать мировой рынок.

реклама

Убедить вас в том, что производители из Поднебесной умеют делать качественные легковые автомобили, будет непросто, ну а примерно такие же правила работают с любой продукцией, от йогуртов до мониторов. Неудивительно, что с видеокартами всё происходит точно также, а значит геймеры будут не только обращать внимание на сам графический чип, но и на бренд. Существует несколько компаний, которые хорошо зарекомендовали себя за долгие годы, тогда как есть откровенные аутсайдеры и середняки. При прочих равных рекомендуется брать видеокарту от популярных брендов, вот только обычно производители выставляют на свои товары сильно завышенные цены.

Сегодня мы с вами убедимся в том, что переплата за бренд – это зло, а также поищем выгодные варианты. Как видите, за 155 тысяч можно купить GeForce RTX 4090 производства Palit, тогда как на 45 тысяч вас поджидает аналогичный продукт, но уже от MSI. В последнем случае вы получаете больше 100 МГц с завода, а также теоретический потенциал для роста. Скорее всего, вы сможете разогнать вашу видеокарту ещё, но мы бы не рекомендовали проворачивать подобные фокусы с флагманами. Высокие температуры и огромная цена в 200 тысяч рублей – это явно не лучшие стимулы для тех, кто мечтает стать оверклокером. Что любопытно, видеокарта от Palit не имеет проблем с отводом тепла, а значит отличается стабильностью и качеством, ну а переплата порадует только ваше самолюбие.

За 104 тысячи вы можете отхватить ещё одну видеокарту от Palit. GeForce RTX 4080 отлично справляется с играми и не имеет проблем с запуском даже самых требовательных новинок в 4К. Доступны 16 Гб видеопамяти, хотя сам графический чип немного дороговат. Поскольку NVIDIA пока не готова радовать нас скидками, остаётся только выбирать, ну а всё та же MSI предлагает аналогичный графический чип, но уже на 30 тысяч дороже. Неясно, чем руководствуется производитель, когда ставит на свою продукцию отличные от большинства цены. Что любопытно, геймеры с интересом реагируют на брендовую продукцию. Не факт, что покупают чаше, но точно смотрят на подобные видеокарты как на настоящую диковинку. Теоретически, GeForce RTX 4080 от MSI имеет всё тот же разгонный потенциал, ну и заводской разгон.

Gigabyte выпускает как бюджетные, так и дорогие модели, а в данном случае GeForce RTX 4070 Ti от этого бренда имеет солидную систему охлаждения и сильно отличается от эталонной версии. Несмотря на это всё та же MSI имеет наглость продавать свою видеокарту на 13 тысяч дороже. Как видите, и здесь тайваньская компания берёт своё, пытаясь продавать GeForce RTX 4070 Ti по цене, которую Palit просит за более мощную GeForce RTX 4080. Неясно, что там MSI ставит внутрь своей продукции, но цены эти ребята ставят просто нечеловеческие. Ну а если вы думали, что путём разгона вы превратите GeForce RTX 4070 Ti в GeForce RTX 4080, то сильно ошиблись, ведь даже чудеса оверклокинга не дадут вам дополнительные 4 Гб, не говоря уже о том, что между видеокартами разница в 20%. Получается, что вы платите больше, а кроме шильдика не получаете ровным счётом ничего.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

GeForce RTX 4070 поступила в продажу в середине апреля, но уже успела завоевать доверие геймеров. Согласно информации инсайдеров, видеокарта NVIDIA пользуется невысоким, но стабильным спросом, ну а в российской рознице за 65 тысяч вы можете получить в своё распоряжение новинку производства Palit. Здесь достаточно скромная система охлаждения, которая не производит должного впечатления. Если вы полагаете, что данному графическому чипу нужно больше, берите прокачанную модель от той же Palit. Страшно представить, сколько за нечто подобное попросит MSI. К счастью, GeForce RTX 4070 от этого бренда мы не нашли, а значит переплатить выйдет только 10 тысяч рублей. Помните о том, что все указанные нами видеокарты отличаются высокой стабильностью, поэтому все рассказы о некачественных комплектующих возникают только потому, что MSI каким-то чудесным образом нужно оправдывать, почему геймеры должны переплачивать 50 тысяч за её продукцию.