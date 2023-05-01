Долгие годы регион жил без нормального доступа питьевой воды

Тот факт, что в Европе снова ведутся масштабные сражения, а немецкие танки вот-вот встретятся с русскими, вызывает целый спектр эмоций. Эксперты и аналитики всех мастей пытаются понять, как такое вообще произошло и ищут истоки проблемы за океаном. На самом деле корень зла действительно сосредоточен в околоправительственных элитах Белого дома, но ситуация намного сложнее, поскольку речь идёт об обычных людях. Сегодня мы не будем копать очень глубоко, ведь есть тема, которая находится на поверхности и свидетельствует о том, что украинская власть давно поставила крест на Крыме и Донбассе, пытаясь сделать всё, чтобы нанести регионам как можно более серьёзный урон. Ну а поскольку мы изначально решили обойтись без сложных инсинуаций, то коснёмся вопроса воды. Полагаем, что все наши читатели привыкли к простому доступу к питьевой воде 24/7. Иногда случаются аварии, с кем не бывает, но суть от этого не меняется, ведь доступ к ключевому ресурсу есть всегда, а отсутствие воды в течение дня воспринимается как катастрофа вселенского масштаба. Представьте себе, что одним из инструментов давления на Крым была вода. Ещё в 2014 в Киеве решили ограничить поступление воды на полуостров, устроив настоящую блокаду. Позднее к воде присоединилось электричество, а устранить все проблемы удалось спустя месяцы и даже годы.

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После начала СВО удалось пробить сухопутный коридор в Крым, за счёт чего заблокированная вода снова пошла на полуостров, разорвав многолетнее кольцо блокады. Если вы спросите, куда всё это время смотрели функционеры в ООН, то мы советуем вам не принимать всерьёз эту организацию. Все международные структуры нуждаются в реформировании или создании аналогов, поскольку сегодня находятся под контролем США. Любые попытки выносить на повестку дня сложные вопросы встречают сопротивление со стороны американских ястребов в ЕС и ряде других стран, а страх перед сюзереном толкает на самые низкие поступки. Ну а сегодня стало известно ещё об одном знаковом событии: снятии водной блокады с Донбасса, находящегося под контролем России. Так, 1 мая вода из Дона начала поступать в канал «Северский Донец – Донбасс». В настоящее время мощность ещё не вышла на максимальный уровень и будет корректироваться в соответствие с потреблением и многими другими показателями. Местные политики уже называют событие знаковым, ведь благодаря этому бесперебойный доступ к воде получат миллионы жителей региона.

Кстати, если вы думали, что украинские власти устраивают водную блокаду только в Донбассе и Крыму, то сильно ошиблись. Так, уже год без доступа к питьевой воде остаётся город Николаев. Он расположен в 120 километрах от Одессы и несколько лет назад насчитывал почти 500 000 жителей. Так вот, ещё весной 2022 там отключили воду, списывая на ведение боевых действий, а спустя полгода в краны пошла солёная жижа из лимана. В местной прессе пишут про постоянные аварии, а трубопровод уже почти уничтожен. При этом власти города уверяют, что во всём виноваты русские, которые не дают пустить правильную воду из Днепра. При этом армия РФ отступила из региона ещё прошлой осенью, но это не мешает властям терроризировать население. На самом деле подобных примеров достаточно, ведь есть Одесса, где масштабы террора оказались настолько значительными, что о проблеме насильственного отлова на улицах мужчин пишут даже в зарубежной прессе.

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Словом, если вы ждали от правительства Украины какой-то логики в действиях, осознания потребностей своего народа и попытки найти консенсус, то мы вас сильно огорчим. Бразды правления давно ушли в Вашингтон, ну а местным царькам дана команда устраивать на юге и востоке страны самый настоящий террор всеми доступными способами. Кстати, если мы уж заговорили об Украине, то вам стоит обратить внимание на западные области. В прессе пишут, что мобилизация идёт и там, но военные ограничиваются раздачей повесток, тогда как недавно в интернете (на канале RT в Телеграмм) писали о том, жителя Одессы выволокли из машины солдаты, а после попытки убежать нанесли множественные травмы. О судьбе этого человека ничего не известно, ну а жителей Донбасса стоит ещё раз поздравить с завершением водной блокады.