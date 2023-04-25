Есть мнение, что виртуальная среда Windows Frontline CloudPC способна совершить настоящую революцию и сэкономит крупным компаниям сотни миллионов долларов

Если вам кажутся действия Microsoft нелогичными, то самое время перестать питать иллюзии, ведь в компании работают аналитики, которые строят планы развития на много лет вперёд. Именно поэтому некоторые решения могут вызывать удивление у обывателей, но со временем станут таким же обыденными, как и покупка товаров по интернету. Пожалуй, больше всего споров вызывал выход операционной системы Windows 11. Представители Софтверного гиганта долгое время уверяли нас в том, что Windows 10 окажется финальной и будет постоянно улучшаться в ходе появления новых технологий и программных модулей. Похоже, денег такая стратегия приносит недостаточно, поэтому и было принято выпустить Windows 11. На самом деле всё не так просто, ну а новая операционная система позволила сделать массу выводов, доказав тот факт, что огромное количество крупных компаний не готово вливать деньги в обновление парка компьютеров.

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Похоже, что были сделаны соответствующие выводы, ведь теперь Microsoft открыто говорит о том, что компания не нужно вкладывать миллионы долларов в апгрейд, ведь есть более простой способ сделать свой компьютер актуальным. Представьте себе, что у вас есть пару сотен или тысяч компьютеров, на которые нет никакой возможности установить Windows 10, не говоря уже о более новой Windows 11. Что же не беда, ведь уже вскоре всем пользователям станет доступна Windows Frontline CloudPC, которая решит все проблемы. Ну или ваши сотрудники работают на удалёнке, а значит приходится позаботиться о том, чтобы купить каждому из них лицензионный пакет программного обеспечения. Просто возьмите Windows Frontline CloudPC в аренду, что в значительной степени сократит растраты. Речь о новой версии облачного сервиса Windows 365, которая станет востребована в корпоративном сегменте. В Microsoft полагают, что инновация позволит увеличить срок эксплуатации оборудования до восьми лет и больше, ведь запуск облачного сервиса доступен на любых операционных системах и требует наличия скоростного интернета.

Давайте познакомимся с мнением экспертов, которые уже изучили возможности Windows Frontline CloudPC. Облачная технология предназначена для использования в корпоративном секторе, где многие компании сталкиваются с проблемами использования локальных серверов, которые не только требуют больших затрат на их обслуживание, но и не всегда обеспечивают необходимую устойчивость и безопасность. Новый продукт предлагает полностью виртуализированное окружение, где все приложения и данные находятся в облаке, а пользователи могут подключаться к ним из любой точки мира. Одним из главных преимуществ Windows Frontline CloudPC является его устойчивость и надёжность. Новая виртуальная среда позволит компаниям более эффективно использовать свои ресурсы, тем самым снижая затраты на обслуживание и сокращая количество необходимых серверов. Это также позволит уменьшить экологический след бизнеса, так как меньше энергии будет использоваться на поддержание локальных серверов.

Windows Frontline CloudPC будет доступен для организаций различного масштаба. Он предлагает широкий набор функций, включая возможность настройки доступа к приложениям и данным для разных групп пользователей, управление безопасностью и доступностью, а также масштабирование в зависимости от потребностей компании. Это позволит руководству выбрать оптимальное решение для своих потребностей и максимально эффективно использовать ресурсы. Кроме того, Windows Frontline CloudPC будет полностью совместим с другими облачными сервисами Microsoft, такими как Microsoft 365 и Azure, что обеспечит бесперебойную работу системы и обмен данными между различными продуктами. Windows Frontline CloudPC будет доступен для публичного использования в конце 2023 года. Компания Microsoft уже приступила к тестированию новинки в нескольких крупных организациях, и пока отзывы внушают определённый оптимизм по характеристикам устойчивости, безопасности и производительности.

Интересно, что Windows Frontline CloudPC будет доступен по подписке, что позволит компаниям экономить на начальных инвестициях и использовать сервис только при необходимости. Кроме того, такой подход позволяет компаниям масштабировать свою инфраструктуру в соответствии с ростом бизнеса и потребностей. Ну а представители Microsoft напоминают об отчёте Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). Сообщается, что IT-отрасль отвечает за 2% глобальных выбросов углекислого газа, что эквивалентно выбросам авиации. Поэтому компании всё больше задумываются о том, как уменьшить свой экологический след и использовать устойчивые технологии. Windows Frontline CloudPC может стать одним из решений этой проблемы, так как облачные сервисы потребляют меньше энергии, чем локальные серверы. Однако, помимо экологических преимуществ, Windows Frontline CloudPC также обеспечивает более высокий уровень безопасности, чем локальные серверы. Все данные хранятся в облаке, что позволяет предотвратить утечку информации и обеспечить защиту от кибератак.

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Окажет ли новая виртуальная среда влияние на рынок персональных компьютеров, нам предстоит узнать в будущем. Дело в том, что спрос на ПК постоянно снижается, а подобные релизы не добавляют оптимизма и могут привести к падению доходов полупроводниковых гигантов.