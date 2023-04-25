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Американские тяжело бронированные БМП M2A2 Bradley уже на Донбассе с новым сезонным камуфляжем ВСУ
Ну а из Германии пришла информация о начале производства усовершенствованных танков Leopard 2А8
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Известно, что большая часть немецких танков, которые были переданы Киеву, представляют собой старые модификации. Наиболее массовой стала Leopard 2А4, самым свежим версиям которой уже больше 30 лет. Это критический возраст для машины, которая вынуждена выходить на боевое дежурство, а ведь танки будут принимать участие в реальных сражениях, где толщина брони определяет выживаемость экипажа. При этом правительство Германии неоднократно заявляло о том, что в ближайшее время в Украину отправится сразу 18 машин в модификации Leopard 2 А6, отличающихся повышенным бронированием, продвинутой оптикой и множеством дополнительных технологических приспособлений, дающим преимущество на поле боя. Похоже, такая потеря станет ощутимой для немецкой армии, а в результате принято решение заменить машины более современной модификацией Leopard 2А8. По данным издания Europaische Sicherheit & Technik, правительство ФРГ ставит перед компанией Krauss-Maffei Wegmann задачу создания с нуля более мощной и защищённой машины, которая будет отвечать современным вызовам и сможет повысить боевой потенциал немецкой армии. Согласно контракту, уже в 2025 году все 18 танков будут изготовлены и поступят заказчику. 

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Журналисты отмечают, что подобное решение стало революционным, поскольку с 1992 года в стране не выпускалось ни одной новой машины. Так, все 30 лет проводилась глубокая модификация танков, которые снимались с хранения или выкупались у партнёров по НАТО. В качестве основы для танка выступит существующий Leopard 2A7HU, который является наиболее совершенным и считается одним из лучших танков на планете. Ожидается, улучшение защищённости и огневых показателей, но визуально отличить машины будет трудно. Оказывается, большая часть технических новшеств будет скрываться под толщей брони, тогда как для защиты применяется комбинированное и разнесённое бронирование третьего поколения. Журналисты отмечают, что речь о нескольких слоях из сплавов на основе керамики, вольфрама, стали и других наполнителей. Одной из главных фишек станет активная защита Trophy, а нечто подобное пытались интегрировать с Leopard 2A7. 

Leopard 2A7 с комплексом активной защиты Trophy

Штатный двигатель мощностью 1500 л.с. заменят на прокачанный на 1600 л.с., ну а ходовую часть пока улучшать не планируют. Без обновления останется также 120-мм гладкоствольная пушка Rh 120, а вот управление огнём подлежит улучшению. Сообщается о появлении кругового обзора для всех членов экипажа, что позволит эффективно бороться со всеми видами угроз, вычисляя приближение противника при помощи тепловизора даже в тёмное время суток. В Europaische Sicherheit & Technik упоминается пересмотр электронной части, а также замена многочисленных компонентов без указания подробностей, а в целом речь идёт о совершенно новой машине. Даже если сравнивать с Leopard 2А6, то новинка окажется на голову выше, ну а на фоне старой модификации Leopard 2А4, танки следующего поколения и вовсе выглядят неубиваемыми. Правительство Германии не оставляет планов по модернизации устаревших машин и планирует увеличить количество современных танков за счёт улучшения старых Leopard 2А4. Всё это займёт годы и осуществляется неспешными темпами. 

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А пока сотни танков оседают в Украине, где готовятся к большой наступательной компании. Как стало известно, первые американские БМП M2A2 Bradley уже находятся на полигонах Донбасса, где проходят обкатку, а также служат для обучения экипажа. Всего Киеву обещаны 100 машин, но назвать точное количество, которое уже прибыло, не представляется возможным. Что любопытно, янки решили дать Украине самую прокачанную версию, которая получила повышенное бронирование на основе стальных пластин с активной защитой. Внутри корпуса находится слой кевлара, что должно повысить выживаемость экипажа в результате попадания кумулятивных снарядов. Ранее США уже потеряли 130 таких машин на Ближнем Востоке, поэтому хотят испытать БМП M2A2 Bradley в условиях реального боя. На фотографии можно убедиться в том, что на машины уже нанесён боевой камуфляж, что было сделано уже на месте, а вот былая лёгкость, присущая технике подобного класса, уже не может считаться преимуществом американской машины. Дело в том, что все эти улучшения привели к тому, что вес с 25 тонн вырос до 32 тонн, а в итоге двигаться быстро по пересечённой местности уже не выйдет. 

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#сво #военные технологии #танки
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